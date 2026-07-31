Celeb World 31.07.2026

Sam Smith: Ο αρραβώνας με τον Christian Cowan που γράφει το πιο όμορφο love story της ζωής του

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Ο Sam Smith επιβεβαίωσε ότι είναι αρραβωνιασμένος με τον Christian Cowan και αποκάλυψε πως ετοιμάζονται να παντρευτούν
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Sam Smith επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του με τον σχεδιαστή μόδας Christian Cowan.
  • Η σχέση τους αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το νέο άλμπουμ του Sam Smith, "Hazel Eyes".
  • Οι στίχοι του νέου άλμπουμ μιλούν για αμοιβαία και φωτεινή αγάπη, σε αντίθεση με προηγούμενες δουλειές.
  • Ο αρραβώνας και το νέο άλμπουμ σηματοδοτούν μια αισιόδοξη περίοδο στην προσωπική και καλλιτεχνική ζωή του Sam Smith.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν έρωτες που αλλάζουν τη ζωή ενός ανθρώπου και, όπως φαίνεται, ο Sam Smith ζει ακριβώς μια τέτοια περίοδο. Ο Βρετανός superstar επιβεβαίωσε ότι είναι αρραβωνιασμένος με τον σχεδιαστή μόδας Christian Cowan, αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση τους. Η είδηση ενθουσίασε τους fans του τραγουδιστή, οι οποίοι παρακολουθούν διακριτικά την προσωπική του ζωή τα τελευταία χρόνια. Για τον ίδιο, όμως, αυτή η σχέση σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από έναν τίτλο.

Ο τραγουδιστής Sam Smith σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Sam Smith αποκάλυψε ότι ο έρωτάς του με τον Christian Cowan δεν επηρέασε μόνο την προσωπική του ζωή, αλλά και τη δημιουργικότητά του. Όπως εξήγησε, λίγο πριν από το πρώτο τους ραντεβού άρχισε να γράφει το πρώτο τραγούδι του νέου άλμπουμ του και, για πρώτη φορά, οι στίχοι μιλούσαν για μια αγάπη που είναι αμοιβαία και φωτεινή, αντί για την απώλεια ή τη μοναξιά που χαρακτήριζαν πολλές από τις προηγούμενες δουλειές του. Είναι ίσως η πιο αισιόδοξη περίοδος της καλλιτεχνικής του πορείας.

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Η ανακοίνωση του αρραβώνα έρχεται λίγο πριν από την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ «Hazel Eyes», ενός δίσκου με ιδιαίτερο προσωπικό χαρακτήρα. Ο τίτλος του αποτελεί αναφορά στα χαρακτηριστικά καστανόπρασινα μάτια του Christian Cowan, αποδεικνύοντας πως ο έρωτας αποτέλεσε βασική πηγή έμπνευσης για τη νέα μουσική του Sam Smith. Δεν είναι απλώς ένα νέο άλμπουμ· είναι μια ερωτική εξομολόγηση μέσα από τη μουσική.

Ο έρωτας που έγινε έμπνευση

Η σχέση του Sam Smith και του Christian Cowan ξεκίνησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και εξελίχθηκε διακριτικά. Οι δυο τους εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί δημόσια στα τέλη του 2022, ενώ στη συνέχεια προτίμησαν να προστατεύσουν την ιδιωτική τους ζωή, αποφεύγοντας τις συνεχείς δημόσιες δηλώσεις.

https://www.instagram.com/christiancowan/
https://www.instagram.com/christiancowan/

Παρόλα αυτά, κάθε κοινή τους εμφάνιση επιβεβαίωνε πως η σχέση τους γινόταν ολοένα και πιο δυνατή, μέχρι που σήμερα οδηγείται στον γάμο. Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κοινά τους στιγμιότυπα ήταν στο Met Gala 2026, όπου ο Sam Smith εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή δημιουργία του Christian Cowan, η οποία χρειάστηκε χιλιάδες ώρες δουλειάς και εκατοντάδες χιλιάδες κρύσταλλα για να ολοκληρωθεί.

https://www.instagram.com/samsmith/
https://www.instagram.com/samsmith/

Η συγκεκριμένη εμφάνιση ήταν ακόμη μία απόδειξη ότι οι δυο τους δεν μοιράζονται μόνο τη ζωή τους, αλλά και την καλλιτεχνική τους δημιουργικότητα.

Ο τραγουδιστής Sam Smith σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Sam Smith έχει τραγουδήσει πολλές φορές για την απογοήτευση, τις δύσκολες σχέσεις και τις χαμένες αγάπες. Σήμερα, όμως, δείχνει πως η ζωή μπορεί να γράψει ένα διαφορετικό τέλος. Ο αρραβώνας του με τον Christian Cowan και το νέο άλμπουμ που γεννήθηκε μέσα από αυτή τη σχέση αποδεικνύουν ότι, μερικές φορές, ο έρωτας δεν θεραπεύει μόνο την καρδιά, αλλά δίνει και την έμπνευση για το πιο προσωπικό δημιουργικό κεφάλαιο.

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