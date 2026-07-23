«Oh mother»: Το πιο προσωπικό τραγούδι του Sam Smith μόλις κυκλοφόρησε

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του Sam Smith, «Oh mother», δεύτερο single από το επερχόμενο album «Hazel Eyes».

Το «Oh mother» είναι ένα συναισθηματικό τραγούδι για την προστασία, την απογοήτευση και την αγάπη.

Η 28μελής χορωδία The TwoCity Chorus προσθέτει κινηματογραφικό χαρακτήρα και συμβολίζει τη μητρική ενέργεια.

Το album «Hazel Eyes», που αναμένεται στις 21 Αυγούστου, σηματοδοτεί μια πιο οργανική κατεύθυνση για τον Sam Smith. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Sam Smith επιστρέφει με νέο τραγούδι και παρουσιάζει το «Oh mother», το δεύτερο single από το επερχόμενο album του «Hazel Eyes». Ο Βρετανός superstar αφήνει πίσω τον πιο ανάλαφρο χαρακτήρα του προηγούμενου «My Guy» και αποκαλύπτει μία πιο συναισθηματική πλευρά του. Το νέο κομμάτι κυκλοφόρησε στις 22 Ιουλίου και δίνει μία πρώτη γεύση από τη νέα μουσική εποχή που ετοιμάζει ο καλλιτέχνης.

Το «Oh Mother» είναι ένα τραγούδι γεμάτο ένταση, που μιλά για την ανάγκη προστασίας, την απογοήτευση και τη δύναμη της αγάπης. Ο Sam Smith μετατρέπει προσωπικά βιώματα και συναισθήματα σε μία δυνατή ερμηνεία, ενώ η συμμετοχή των The TwoCity Chorus απογειώνει το αποτέλεσμα. Η 28μελής χορωδία δημιουργεί μία καθηλωτική ατμόσφαιρα, προσθέτοντας στο κομμάτι έναν σχεδόν κινηματογραφικό χαρακτήρα.

Διάβασε επίσης: «Hazel eyes»: Ο Sam Smith επιστρέφει με το πιο προσωπικό album

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Sam Smith, η παρουσία της χορωδίας συμβολίζει τη μητρική ενέργεια και την προστασία απέναντι στις δύσκολες στιγμές της ζωής. Στο τραγούδι συμμετέχει επίσης ο φίλος του Dante, ένα πρόσωπο που ο καλλιτέχνης θεωρεί σημαντική φιγούρα στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.

Το «Oh mother» αποτελεί μέρος του «Hazel Eyes», ενός album που δείχνει μία πιο οργανική κατεύθυνση για τον Sam Smith, με ζωντανά όργανα και πλούσιες ενορχηστρώσεις. Η νέα του δουλειά αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου και όλα δείχνουν πως θα είναι ένα από τα πιο προσωπικά κεφάλαια της καριέρας του.

Με το «Oh mother», ο Sam Smith αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως ξέρει να μετατρέπει τις προσωπικές ιστορίες σε τραγούδια που αγγίζουν το κοινό.

Διάβασε επίσης: