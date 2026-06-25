«Hazel eyes»: Ο Sam Smith επιστρέφει με το πιο προσωπικό album

Ο Sam Smith ανακοίνωσε το νέο του album με τίτλο «Hazel eyes», ενώ μοιράστηκε με το κοινό και το νέο τραγούδι «My guy»

Με μια ματιά Ο Sam Smith κυκλοφορεί το πέμπτο studio album του, «Hazel eyes», στις 21 Αυγούστου.

Το album θεωρείται από τις πιο προσωπικές δουλειές του, εμπνευσμένο από τον έρωτα και τη Νέα Υόρκη.

Το πρώτο single «My guy» προαναγγέλλει έναν πιο ώριμο και συναισθηματικό ήχο.

Στο «Hazel eyes» συμμετέχουν οι Feist, Shahzad Ismaily και Simon Aldred. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

ΟSam Smith επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή και σηματοδοτεί μια νέα δημιουργική περίοδο στην καριέρα του. Ο πολυβραβευμένος τραγουδιστής και δημιουργός ανακοίνωσε επίσημα το πέμπτο studio album του με τίτλο «Hazel eyes», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου από την Capitol Records. Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο single του δίσκου, με τίτλο «My guy», ανοίγοντας ουσιαστικά το επόμενο κεφάλαιο της καλλιτεχνικής του πορείας.

Η νέα αυτή δουλειά παρουσιάζεται ως μια από τις πιο προσωπικές στιγμές του Sam Smith μέχρι σήμερα, με έντονες επιρροές από τον έρωτα, την εσωτερική αναζήτηση αλλά και την καθημερινότητα στη Νέα Υόρκη, μια πόλη που φαίνεται να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργική του έμπνευση. Το «Hazel eyes» υπόσχεται έναν πιο ώριμο και συναισθηματικά φορτισμένο ήχο, διαφοροποιημένο από τις προηγούμενες κυκλοφορίες του καλλιτέχνη.

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Στο νέο album συμμετέχουν επίσης σημαντικά ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως η Feist, ο Shahzad Ismaily, αλλά και ο σταθερός συνεργάτης του Sam Smith, Simon Aldred. Οι συνεργασίες αυτές αναμένεται να προσδώσουν έναν πιο πολυδιάστατο χαρακτήρα στο project, συνδυάζοντας διαφορετικά μουσικά στυλ και επιρροές.

Το single «My guy» λειτουργεί ως προπομπός της νέας εποχής του καλλιτέχνη, παρουσιάζοντας έναν πιο συναισθηματικό και εσωτερικό Sam Smith, ενώ παράλληλα διατηρεί τη χαρακτηριστική του ευαισθησία και ερμηνευτική δύναμη που τον έχει καθιερώσει παγκοσμίως.

Με το «Hazel eyes», ο Sam Smith φαίνεται να αφήνει πίσω του μια προηγούμενη δημιουργική φάση και να εισέρχεται σε μια πιο προσωπική και καλλιτεχνικά τολμηρή περίοδο, που ήδη έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στους fans του.

Στις 21 Αυγούστου, όλα τα βλέμματα θα στραφούν στο νέο του άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο συζητημένα μουσικά releases της χρονιάς.