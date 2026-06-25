Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 25.06.2026

«Hazel eyes»: Ο Sam Smith επιστρέφει με το πιο προσωπικό album

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Sam Smith ανακοίνωσε το νέο του album με τίτλο «Hazel eyes», ενώ μοιράστηκε με το κοινό και το νέο τραγούδι «My guy»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Sam Smith κυκλοφορεί το πέμπτο studio album του, «Hazel eyes», στις 21 Αυγούστου.
  • Το album θεωρείται από τις πιο προσωπικές δουλειές του, εμπνευσμένο από τον έρωτα και τη Νέα Υόρκη.
  • Το πρώτο single «My guy» προαναγγέλλει έναν πιο ώριμο και συναισθηματικό ήχο.
  • Στο «Hazel eyes» συμμετέχουν οι Feist, Shahzad Ismaily και Simon Aldred.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

ΟSam Smith επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή και σηματοδοτεί μια νέα δημιουργική περίοδο στην καριέρα του. Ο πολυβραβευμένος τραγουδιστής και δημιουργός ανακοίνωσε επίσημα το πέμπτο studio album του με τίτλο «Hazel eyes», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου από την Capitol Records. Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο single του δίσκου, με τίτλο «My guy», ανοίγοντας ουσιαστικά το επόμενο κεφάλαιο της καλλιτεχνικής του πορείας.

https://www.instagram.com/samsmith/
https://www.instagram.com/samsmith/

Η νέα αυτή δουλειά παρουσιάζεται ως μια από τις πιο προσωπικές στιγμές του Sam Smith μέχρι σήμερα, με έντονες επιρροές από τον έρωτα, την εσωτερική αναζήτηση αλλά και την καθημερινότητα στη Νέα Υόρκη, μια πόλη που φαίνεται να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργική του έμπνευση. Το «Hazel eyes» υπόσχεται έναν πιο ώριμο και συναισθηματικά φορτισμένο ήχο, διαφοροποιημένο από τις προηγούμενες κυκλοφορίες του καλλιτέχνη.

«Ναι» στον έρωτα μετά από 3 χρόνια – Ο Sam Smith και ο Christian Cowan ετοιμάζονται για γάμο

Στο νέο album συμμετέχουν επίσης σημαντικά ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως η Feist, ο Shahzad Ismaily, αλλά και ο σταθερός συνεργάτης του Sam Smith, Simon Aldred. Οι συνεργασίες αυτές αναμένεται να προσδώσουν έναν πιο πολυδιάστατο χαρακτήρα στο project, συνδυάζοντας διαφορετικά μουσικά στυλ και επιρροές.

Το single «My guy» λειτουργεί ως προπομπός της νέας εποχής του καλλιτέχνη, παρουσιάζοντας έναν πιο συναισθηματικό και εσωτερικό Sam Smith, ενώ παράλληλα διατηρεί τη χαρακτηριστική του ευαισθησία και ερμηνευτική δύναμη που τον έχει καθιερώσει παγκοσμίως.

Με το «Hazel eyes», ο Sam Smith φαίνεται να αφήνει πίσω του μια προηγούμενη δημιουργική φάση και να εισέρχεται σε μια πιο προσωπική και καλλιτεχνικά τολμηρή περίοδο, που ήδη έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στους fans του.

Στις 21 Αυγούστου, όλα τα βλέμματα θα στραφούν στο νέο του άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο συζητημένα μουσικά releases της χρονιάς.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Sam Smith άλμπουμ μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer του «Practical Magic 2» – Οι μάγισσες Owens επιστρέφουν στην οθόνη

Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer του «Practical Magic 2» – Οι μάγισσες Owens επιστρέφουν στην οθόνη

25.06.2026
Επόμενο
Που να μην κολυμπήσεις στην Αττική: Οι 29 ακατάλληλες παραλίες

Που να μην κολυμπήσεις στην Αττική: Οι 29 ακατάλληλες παραλίες

25.06.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Θοδωρής Φέρρης: Διπλό sold out στο Κατράκειο – Ξεκίνησε η περιοδεία «Όσο θα γυρίζει η γη»
Μουσικά Νέα

Θοδωρής Φέρρης: Διπλό sold out στο Κατράκειο – Ξεκίνησε η περιοδεία «Όσο θα γυρίζει η γη»

25.06.2026
Michael Jackson: 17 χρόνια χωρίς τον «Βασιλιά της pop» – Ο «θρύλος» που ζει ακόμα
Μουσικά Νέα

Michael Jackson: 17 χρόνια χωρίς τον «Βασιλιά της pop» – Ο «θρύλος» που ζει ακόμα

25.06.2026
Ελένη Φουρέιρα: Από το «Fuego» μέχρι το «Alleluia» – Η απόλυτη κυρίαρχος των MAD VMA
Mad Events

Ελένη Φουρέιρα: Από το «Fuego» μέχρι το «Alleluia» – Η απόλυτη κυρίαρχος των MAD VMA

25.06.2026
Τεράστιο άγαλμα του Ozzy Osbourne αποκαλύφθηκε στο Hellfest 2026
Μουσικά Νέα

Τεράστιο άγαλμα του Ozzy Osbourne αποκαλύφθηκε στο Hellfest 2026

24.06.2026
Η Marseaux αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για το απόλυτο crossover episode με τον Λευτέρη Πανταζή
Μουσικά Νέα

Η Marseaux αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για το απόλυτο crossover episode με τον Λευτέρη Πανταζή

24.06.2026
«Pardon, bonjour, merci»: Η Céline Dion κυκλοφορεί νέο γαλλόφωνο τραγούδι τον Ιούλιο
Μουσικά Νέα

«Pardon, bonjour, merci»: Η Céline Dion κυκλοφορεί νέο γαλλόφωνο τραγούδι τον Ιούλιο

24.06.2026
Ο μικρός θαυμαστής του Κωνσταντίνου Αργυρού που τον έκανε να «γονατίσει» στη σκηνή
Μουσικά Νέα

Ο μικρός θαυμαστής του Κωνσταντίνου Αργυρού που τον έκανε να «γονατίσει» στη σκηνή

24.06.2026
«Ηχογένεια Tour»: Ο APON με τη Μαριώ στο Θέατρο Βράχων στις 13 Ιουλίου
Μουσικά Νέα

«Ηχογένεια Tour»: Ο APON με τη Μαριώ στο Θέατρο Βράχων στις 13 Ιουλίου

24.06.2026
Johnny Marr: Σε δημοπρασία οι εμβληματικές κιθάρες των Smiths
Μουσικά Νέα

Johnny Marr: Σε δημοπρασία οι εμβληματικές κιθάρες των Smiths

24.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Στροφή Ανδρουλάκη προς την καθημερινότητα

Στροφή Ανδρουλάκη προς την καθημερινότητα