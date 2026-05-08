«Ναι» στον έρωτα μετά από 3 χρόνια – Ο Sam Smith και ο Christian Cowan ετοιμάζονται για γάμο

Σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες ειδήσεις της διεθνούς showbiz, ο Sam Smith και ο σύντροφός του, διάσημος fashion designer Christian Cowan, φαίνεται πως είναι πλέον αρραβωνιασμένοι, ύστερα από περισσότερα από τρία χρόνια σχέσης. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο μετά την εμφάνισή τους στο Met Gala 2026, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στα διεθνή media και στα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, το ζευγάρι βρέθηκε μαζί στο εμβληματικό Met Gala τη Δευτέρα, πραγματοποιώντας μία ιδιαίτερα κομψή και προσεγμένη κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί. Ωστόσο, αυτό που έκανε τη βραδιά ακόμα πιο συζητημένη ήταν όσα φέρεται να ειπώθηκαν λίγο πριν την είσοδό τους στην εκδήλωση. Οι δυο τους ακούστηκαν να μιλούν για τον αρραβώνα τους στο ξενοδοχείο Mark στη Νέα Υόρκη, λίγο πριν κατευθυνθούν στο red carpet του Met Gala, γεγονός που ουσιαστικά «πρόδωσε» τη χαρμόσυνη εξέλιξη στη σχέση τους.

Ο Sam Smith και ο Christian Cowan αποτελούν ένα από τα πιο λαμπερά και καλλιτεχνικά ζευγάρια της διεθνούς σκηνής, συνδυάζοντας τη μουσική και τη μόδα με έναν ιδιαίτερο και έντονα δημιουργικό τρόπο. Η σχέση τους, που μετρά πάνω από τρία χρόνια, έχει απασχολήσει συχνά τα media, όμως οι ίδιοι έχουν επιλέξει να κρατούν σε μεγάλο βαθμό χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.

Η είδηση του αρραβώνα τους έρχεται να προστεθεί σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη και εντυπωσιακή βραδιά για το Met Gala 2026, έναν θεσμό που κάθε χρόνο συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μόδας, της μουσικής και του κινηματογράφου. Για τον Sam Smith, η προσωπική αυτή εξέλιξη σηματοδοτεί ένα νέο, πιο σταθερό κεφάλαιο στη ζωή του, μακριά από τη σκηνή αλλά εξίσου φωτεινό. Από την άλλη, ο Christian Cowan συνεχίζει να ξεχωρίζει στον χώρο της μόδας με τις δημιουργίες του, οι οποίες φοριούνται από διεθνείς σταρ και fashion icons.

Το ζευγάρι δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημη δημόσια ανακοίνωση για τον αρραβώνα, ωστόσο οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν από το περιβάλλον του Met Gala έχουν ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου, με τους fans να γεμίζουν τα social media με μηνύματα αγάπης και ευχές.

