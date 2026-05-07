Ο James Hetfield έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» και δήλωσε «έτοιμος να ροκάρει»

Ο James Hetfield των Metallica έφτασε στην Αθήνα λίγες μέρες πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ και «είναι έτοιμος να ροκάρει»
Ειρήνη Στόφυλα

Η Αθήνα κινείται ήδη σε απόλυτα metal ρυθμούς, καθώς λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, ο James Hetfield πάτησε ελληνικό έδαφος. Ο frontman του θρυλικού συγκροτήματος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκαλώντας ενθουσιασμό στους fans που περίμεναν να τον δουν από κοντά. Η άφιξή του σηματοδοτεί ουσιαστικά την τελική αντίστροφη μέτρηση για ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα που θα ζήσει η πόλη φέτος.

Ο James Hetfield τραγουδάει με πάθος στην σκηνή, κρατώντας την κιθάρα του μπροστά σε κοινό.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Hetfield εμφανίστηκε χαλαρός αλλά και εμφανώς έτοιμος για τη μεγάλη βραδιά, συνοδευόμενος από την αρραβωνιαστικιά του, Adriana Gillett. Μιλώντας στον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή των Metallica στη σκηνή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι κουρασμένος, υγιής και έτοιμος να ροκάρω». Η δήλωση αυτή έγινε αμέσως viral, με τους fans να τη μοιράζονται παντού στα social media.

Η παρουσία του στην Αθήνα δεν είναι τυχαία, καθώς η συναυλία του Σαββάτου 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας M72 World Tour. Η μπάντα συνεχίζει την τεράστια επιτυχία της περιοδείας, η οποία έχει ήδη καταρρίψει ρεκόρ προσέλευσης και εισιτηρίων, και επέλεξε την Ελλάδα ως αφετηρία της νέας ευρωπαϊκής της διαδρομής.


Η άφιξη του Hetfield έρχεται να ανεβάσει ακόμα περισσότερο την ένταση και την προσμονή, καθώς το ΟΑΚΑ έχει ήδη μεταμορφωθεί σε ένα τεράστιο stage παραγωγής. Τεχνικά συνεργεία, σκηνικά, ηχητικά συστήματα και η εντυπωσιακή 360° σκηνή έχουν στηθεί, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει διεθνές φεστιβάλ μεγάλης κλίμακας.

https://www.instagram.com/metallica

Οι fans των Metallica στην Ελλάδα μετρούν πλέον αντίστροφα για μια συναυλία που αναμένεται να μείνει στην ιστορία. Η ενέργεια, ο ήχος και η σκηνική παρουσία της μπάντας υπόσχονται μια εμπειρία που δύσκολα θα επαναληφθεί, με την Αθήνα να μετατρέπεται για ένα βράδυ στον απόλυτο προορισμό της metal μουσικής.

James Hetfield Metallica ΟΑΚΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
«Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά» – Η Jane Fonda αποχαιρετά τον Ted Turner

Πέθανε ο Ted Turner – Το τέλος μιας εποχής στην παγκόσμια ενημέρωση

Η «αιφνιδιαστική» απάντηση της Νατάσσας Μποφίλιου για τη Eurovision και τον Ακύλα

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το beauty project με τον Brad Pitt που φέρνει ανατροπές στην Ελλάδα

Ο λόγος που όλοι κοίταζαν το ρολόι του Dwayne Johnson στο Met Gala 2026

«Δεν υπάρχει καμία πικρία» – Όσα είπε ο Δημήτρης Σκουλός για τη σχέση του με τη Βίκυ Καγιά

Kylie Jenner και Timothée Chalamet απαντούν στις φήμες για εντάσεις με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο

«7 χρόνια μετά» – Η τρυφερή ανάρτηση της Meghan Markle για τα γενέθλια του γιου της

Νατάσα Θεοδωρίδου – Γιάννης Καρυπίδης: Full in love στην πρώτη δημόσια εμφάνιση

