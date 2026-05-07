Το «Emily in Paris» μετακομίζει στην Ελλάδα – Το πρόγραμμα των γυρισμάτων

Η επιτυχημένη σειρά «Emily in Paris» στο Netflix, ετοιμάζεται για μια εντυπωσιακή αλλαγή σκηνικού, καθώς η νέα της παραγωγή θα ταξιδέψει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο, μετατρέποντας το νησί σε διεθνές τηλεοπτικό hotspot.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραγωγή σχεδιάζει να ξεκινήσει γυρίσματα στις 19 Μαΐου, με τη διάρκεια να υπολογίζεται περίπου σε δύο εβδομάδες. Η παρουσία του συνεργείου αναμένεται να φέρει έντονη κινητικότητα στο νησί, αλλά και προσωρινές αλλαγές στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Ήδη έχουν δοθεί οδηγίες σε κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής ώστε να αποφεύγεται η στάθμευση σε συγκεκριμένα σημεία, καθώς αρκετοί δρόμοι και τοποθεσίες θα κλείνουν περιοδικά για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Η Μύκονος ετοιμάζεται να προσαρμοστεί σε ρυθμούς κινηματογραφικής παραγωγής, με την τουριστική της εικόνα να αποκτά ακόμα μεγαλύτερη διεθνή προβολή.

Το πρόγραμμα των γυρισμάτων περιλαμβάνει μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του νησιού. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η πλατεία απέναντι από τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους, η γραφική περιοχή της Μικρής Βενετίας στην Αλευκάντρα, καθώς και το σημείο κοντά στον Καθολικό Ναό της Παναγίας του Ροδαρίου.

Παράλληλα, σκηνές θα γυριστούν σε κεντρικούς δρόμους της Χώρας, όπως η οδός Αγίας Παρασκευής, η Μητροπόλεως και η περιοχή γύρω από τη Ματογιάννη, μεταφέροντας τη χαρακτηριστική αισθητική της σειράς σε ένα εντελώς νέο, μεσογειακό περιβάλλον.

Η επιλογή της Μυκόνου δεν είναι τυχαία, καθώς η σειρά συνεχίζει να επενδύει σε εντυπωσιακά ευρωπαϊκά τοπία, δίνοντας νέα πνοή στην ιστορία της πρωταγωνίστριας και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το διεθνές ενδιαφέρον για το brand της σειράς.





