Streaming News 07.05.2026

Το «Emily in Paris» μετακομίζει στην Ελλάδα – Το πρόγραμμα των γυρισμάτων

Η επιτυχημένη σειρά Emily in Paris έρχεται στη Μύκονο για γυρίσματα 15 ημερών, σε εμβληματικές τοποθεσίες του νησιού
Μαρία Χατζηγιάννη

Η επιτυχημένη σειρά «Emily in Paris» στο Netflix, ετοιμάζεται για μια εντυπωσιακή αλλαγή σκηνικού, καθώς η νέα της παραγωγή θα ταξιδέψει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο, μετατρέποντας το νησί σε διεθνές τηλεοπτικό hotspot.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραγωγή σχεδιάζει να ξεκινήσει γυρίσματα στις 19 Μαΐου, με τη διάρκεια να υπολογίζεται περίπου σε δύο εβδομάδες. Η παρουσία του συνεργείου αναμένεται να φέρει έντονη κινητικότητα στο νησί, αλλά και προσωρινές αλλαγές στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Ήδη έχουν δοθεί οδηγίες σε κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής ώστε να αποφεύγεται η στάθμευση σε συγκεκριμένα σημεία, καθώς αρκετοί δρόμοι και τοποθεσίες θα κλείνουν περιοδικά για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Η Μύκονος ετοιμάζεται να προσαρμοστεί σε ρυθμούς κινηματογραφικής παραγωγής, με την τουριστική της εικόνα να αποκτά ακόμα μεγαλύτερη διεθνή προβολή.

Το πρόγραμμα των γυρισμάτων περιλαμβάνει μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του νησιού. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η πλατεία απέναντι από τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους, η γραφική περιοχή της Μικρής Βενετίας στην Αλευκάντρα, καθώς και το σημείο κοντά στον Καθολικό Ναό της Παναγίας του Ροδαρίου.

Παράλληλα, σκηνές θα γυριστούν σε κεντρικούς δρόμους της Χώρας, όπως η οδός Αγίας Παρασκευής, η Μητροπόλεως και η περιοχή γύρω από τη Ματογιάννη, μεταφέροντας τη χαρακτηριστική αισθητική της σειράς σε ένα εντελώς νέο, μεσογειακό περιβάλλον.

Η επιλογή της Μυκόνου δεν είναι τυχαία, καθώς η σειρά συνεχίζει να επενδύει σε εντυπωσιακά ευρωπαϊκά τοπία, δίνοντας νέα πνοή στην ιστορία της πρωταγωνίστριας και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το διεθνές ενδιαφέρον για το brand της σειράς.


Lady Gaga «ξαναγράφει» το MAYHEM με νέο μουσικό project

Ο James Hetfield έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» και δήλωσε «έτοιμος να ροκάρει»

Η teen εκδοχή της Elle Woods στο νέο trailer του prequel του «Legally Blonde»

6 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες – Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ της Billie Eilish στις αίθουσες

Ο Guy Ritchie στα καλύτερά του: H νέα ταινία «In The Grey» έχει ανεβάσει τον πήχη

«Tony»: Το Hollywood «ξαναζωντανεύει» τον Anthony Bourdain

«Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour Live in 3D»: Το απόλυτο concert film αύριο στις αίθουσες

Το Netflix δείχνει την άγνωστη πλευρά της Kylie Minogue στο 1ο trailer της σειράς της

The Bear: Το flashback επεισόδιο που αλλάζει όσα ξέραμε μέχρι στιγμής

«Nemesis»: Η νέα αστυνομική σειρά του Netflix που θα σε καθηλώσει

Το νέο τρέιλερ του The Odyssey κυκλοφόρησε και είναι απλά επικό

