Cinema 06.05.2026

«Tony»: Το Hollywood «ξαναζωντανεύει» τον Anthony Bourdain

Το πρώτο trailer της ταινίας «Tony» για τον Anthony Bourdain μόλις κυκλοφόρησε - Μια πιο ανθρώπινη πλευρά του διάσημου σεφ έρχεται στο φως
Ειρήνη Στόφυλα

 

Πέρασαν περίπου οκτώ χρόνια από τον θάνατο του Anthony Bourdain, ενός από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της παγκόσμιας γαστρονομίας και τηλεόρασης. Ο διάσημος σεφ, συγγραφέας και παρουσιαστής είχε αφήσει πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη, όχι μόνο για τη μαγειρική αλλά και για τον τρόπο που έβλεπε τον κόσμο μέσα από τα ταξίδια του. Τώρα, η ζωή του επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από μια νέα βιογραφική ταινία που μόλις έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο της trailer. Το φιλμ υπόσχεται να ρίξει φως σε μια λιγότερο γνωστή πλευρά της πορείας του, πολύ πριν γίνει παγκόσμιο σύμβολο.

Το πρώτο trailer της ταινίας με τίτλο «Tony» μάς μεταφέρει στα νεανικά χρόνια του Bourdain , όταν ακόμη προσπαθούσε να βρει τη θέση του στον απαιτητικό κόσμο της κουζίνας. Η ιστορία τοποθετείται χρονικά στα μέσα της δεκαετίας του ’70, όταν ο 19χρονος τότε Άντονι ξεκινά την πρώτη του δουλειά σε ένα εστιατόριο στο Κέιπ Κοντ. Στο trailer τον βλέπουμε να προσπαθεί να προσαρμοστεί, ενώ ταυτόχρονα ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά ότι «στην πραγματικότητα δεν είμαι μάγειρας, είμαι συγγραφέας, αλλά είπα ότι ξέρω να μαγειρεύω», δείχνοντας ήδη την εσωτερική του σύγκρουση.

Τον νεαρό Μπουρντέν ενσαρκώνει ο Dominic Sessa, γνωστός από την ταινία «The Holdovers», ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Emilia Jones, Dagmara Dominczyk, Rich Sommers, Leo Woodall, Antonio Banderas και ο Σταύρος Χαλκιάς. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Matt Johnson, ο οποίος είχε ξεχωρίσει με το BlackBerry, ενώ το σενάριο ανήκει στους Todd Bartels και Lou Howe. Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε πως επέλεξε τον Sessa λόγω των ομοιοτήτων του με τον Bourdain, τόσο στον χαρακτήρα όσο και στη διαδρομή του.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς, η ταινία δεν επιχειρεί να καλύψει ολόκληρη τη ζωή του Bourdain, αλλά να σταθεί σε μια συγκεκριμένη και καθοριστική περίοδο. Οι διαχειριστές της κληρονομιάς του στήριξαν το πρότζεκτ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια πιο καλλιτεχνική και στοχευμένη προσέγγιση. Στόχος είναι να παρουσιαστεί ένα «μεταμορφωτικό καλοκαίρι» στη ζωή του, που συνέβαλε στη διαμόρφωση της μετέπειτα πορείας του ως σεφ και storyteller.

Η ταινία «Tony» αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Αύγουστο και ήδη το πρώτο trailer έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Οι εικόνες από τα πρώτα βήματα του Anthony Bourdain στην κουζίνα θυμίζουν πως πίσω από κάθε μεγάλο όνομα υπάρχει μια διαδρομή γεμάτη αβεβαιότητα, προσπάθεια και αναζήτηση. Και ίσως αυτός να είναι τελικά ο πιο ανθρώπινος τρόπος να θυμηθούμε τον Anthony Bourdain: όχι ως μύθο, αλλά ως έναν άνθρωπο που έψαχνε συνεχώς τη δική του φωνή.

Δες το trailer παρακάτω:

Anthony Bourdain Tony! TRAILER νέα ταινία
