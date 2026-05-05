Screen News 05.05.2026

Το «The Devil Wears Prada 2» κάνει comeback και σπάει τα ταμεία – Το αστρονομικό ποσό

Η Anne Hathaway με εντυπωσιακή κόκκινη τουαλέτα στην πρεμιέρα του The Devil Wears Prada 2 στη Νέα Υόρκη.
Η επιστροφή της Miranda Priestly και του iconic cast μετατρέπει το sequel σε ένα από τα μεγαλύτερα hits της χρονιάς
Μαρία Χατζηγιάννη

Η επιστροφή του «The Devil Wears Prada» στις κινηματογραφικές αίθουσες φαίνεται πως πέτυχε διάνα, με τη συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας της Disney να αποδεικνύει ότι το κοινό εξακολουθεί να διψά για μεγάλα, λαμπερά κινηματογραφικά events.

Το trailer του The Devil Wears Prada 2 με τους Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci σε εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Η ταινία σημείωσε εντυπωσιακό άνοιγμα 77 εκατομμυρίων δολαρίων στο πρώτο του Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας κατά πολύ το ντεμπούτο της πρώτης ταινίας το 2006, η οποία είχε ανοίξει με 27,5 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, κατέκτησε την τέταρτη καλύτερη επίδοση της χρονιάς στο domestic box office, πίσω από τίτλους όπως «Michael», «The Super Mario Galaxy Movie» και «Project Hail Mary».

Από το Super Mario μέχρι το Donkey Kong: Η Nintendo ετοιμάζει νέο κινηματογραφικό σύμπαν με την Illumination

Εκρηκτική πορεία και διεθνής επιτυχία

Η δυναμική της ταινίας δεν περιορίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς στο διεθνές box office συγκέντρωσε 156,6 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας το παγκόσμιο άνοιγμα στα 233,6 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο.

Το trailer του The Devil Wears Prada 2 παρουσιάζει τους Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci.
www.imdb.com

Με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 100 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να υπολογίζεται το παγκόσμιο marketing, η επένδυση της Disney και της 20th Century Studios φαίνεται ήδη να αποδίδει καρπούς. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη David Frankel, το μεγαλύτερο μέρος του budget κατευθύνθηκε στο καστ, το οποίο επιστρέφει σχεδόν ολόκληρο.

Η δύναμη της νοσταλγίας και το all-star καστ

Η ταινία επανενώνει τους Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci, δύο δεκαετίες μετά το πρώτο φιλμ, κάτι που όπως φαίνεται έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εμπορική της επιτυχία.

Η Meryl Streep, η Anne Hathaway και η Emily Blunt πρωταγωνιστούν στην πολυαναμενόμενη ταινία The Devil Wears Prada 2.

Η ιστορία τοποθετείται χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, με την Andy Sachs να επιστρέφει στο Runway ως editor, υπό την αυστηρή καθοδήγηση της Miranda Priestly. Παρότι οι κριτικές ήταν μικτές, το κοινό ανταποκρίθηκε θετικά, χαρίζοντας στην ταινία βαθμολογία «A-» στο CinemaScore.

Ένα sequel που γράφει ήδη ιστορία

Η εμπορική του πορεία δείχνει πως το sequel δεν θα δυσκολευτεί να ξεπεράσει το συνολικό box office της πρώτης ταινίας, η οποία είχε φτάσει τα 326 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

www.imdb.com
www.imdb.com

Όπως σημειώνουν αναλυτές της αγοράς, η επιτυχία αυτή δεν είναι συνηθισμένη για dramedy παραγωγές, ειδικά σε δεύτερη ταινία, κάτι που αποδίδεται κυρίως στη δύναμη του franchise και στη διαχρονική σύνδεση του κοινού με τους χαρακτήρες.

Emily Blunt. www.imdb.com
Emily Blunt. www.imdb.com

Το υπόλοιπο box office

Πίσω από την κυριαρχία του «The Devil Wears Prada 2», η ταινία «Michael» συνέχισε δυναμικά στη δεύτερη θέση με 54 εκατομμύρια δολάρια στο δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής της, ενώ το «The Super Mario Galaxy Movie» και το «Project Hail Mary» διατήρησαν επίσης ισχυρή παρουσία, συμπληρώνοντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό box office.

«The Whisper Man»: Η νέα ταινία του Robert De Niro που φέρνει σκοτεινά μυστικά στο Netflix

«Michael»: Πότε έρχεται στο streaming η ταινία που θέλουν να δουν όλοι

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

The Devil Wears Prada The Devil Wears Prada 2
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Charli XCX: Όλη η αλήθεια για το rock album που έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει

Charli XCX: Όλη η αλήθεια για το rock album που έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει

05.05.2026
Επόμενο
Η iconic σειρά που ενέπνευσε το νέο άλμπουμ της Olivia Rodrigo

Η iconic σειρά που ενέπνευσε το νέο άλμπουμ της Olivia Rodrigo

05.05.2026

Δες επίσης

Από το Super Mario μέχρι το Donkey Kong: Η Nintendo ετοιμάζει νέο κινηματογραφικό σύμπαν με την Illumination
Cinema

Από το Super Mario μέχρι το Donkey Kong: Η Nintendo ετοιμάζει νέο κινηματογραφικό σύμπαν με την Illumination

04.05.2026
«The Whisper Man»: Η νέα ταινία του Robert De Niro που φέρνει σκοτεινά μυστικά στο Netflix
Cinema

«The Whisper Man»: Η νέα ταινία του Robert De Niro που φέρνει σκοτεινά μυστικά στο Netflix

04.05.2026
«Michael»: Πότε έρχεται στο streaming η ταινία που θέλουν να δουν όλοι
Cinema

«Michael»: Πότε έρχεται στο streaming η ταινία που θέλουν να δουν όλοι

03.05.2026
«Love & Death»: Το έγκλημα που μοιάζει πιο απίστευτο κι από σειρά μυθοπλασίας στο Netflix
Cinema

«Love & Death»: Το έγκλημα που μοιάζει πιο απίστευτο κι από σειρά μυθοπλασίας στο Netflix

02.05.2026
«Matilda 2: The Miss Honey Academy»: Η νέα ταινία που φέρνει τη μαγεία ξανά στο προσκήνιο
Cinema

«Matilda 2: The Miss Honey Academy»: Η νέα ταινία που φέρνει τη μαγεία ξανά στο προσκήνιο

02.05.2026
Scary Movie 6: Το sequel που μπορεί να φέρει πίσω τα White Chicks
Cinema

Scary Movie 6: Το sequel που μπορεί να φέρει πίσω τα White Chicks

01.05.2026
Queer Movie Nights 2026… επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα
Cinema

Queer Movie Nights 2026… επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα

01.05.2026
Θα μείνεις σπίτι το τριήμερο; 4 ταινίες που θα σου κρατήσουν παρέα
Cinema

Θα μείνεις σπίτι το τριήμερο; 4 ταινίες που θα σου κρατήσουν παρέα

01.05.2026
«The Devil Wears Prada»: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον ρόλο της Emily Charlton
Cinema

«The Devil Wears Prada»: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον ρόλο της Emily Charlton

30.04.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ