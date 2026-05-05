Το «The Devil Wears Prada 2» κάνει comeback και σπάει τα ταμεία – Το αστρονομικό ποσό

Η επιστροφή της Miranda Priestly και του iconic cast μετατρέπει το sequel σε ένα από τα μεγαλύτερα hits της χρονιάς

Η επιστροφή του «The Devil Wears Prada» στις κινηματογραφικές αίθουσες φαίνεται πως πέτυχε διάνα, με τη συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας της Disney να αποδεικνύει ότι το κοινό εξακολουθεί να διψά για μεγάλα, λαμπερά κινηματογραφικά events.

Η ταινία σημείωσε εντυπωσιακό άνοιγμα 77 εκατομμυρίων δολαρίων στο πρώτο του Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας κατά πολύ το ντεμπούτο της πρώτης ταινίας το 2006, η οποία είχε ανοίξει με 27,5 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, κατέκτησε την τέταρτη καλύτερη επίδοση της χρονιάς στο domestic box office, πίσω από τίτλους όπως «Michael», «The Super Mario Galaxy Movie» και «Project Hail Mary».

Εκρηκτική πορεία και διεθνής επιτυχία

Η δυναμική της ταινίας δεν περιορίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς στο διεθνές box office συγκέντρωσε 156,6 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας το παγκόσμιο άνοιγμα στα 233,6 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο.

Με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 100 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να υπολογίζεται το παγκόσμιο marketing, η επένδυση της Disney και της 20th Century Studios φαίνεται ήδη να αποδίδει καρπούς. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη David Frankel, το μεγαλύτερο μέρος του budget κατευθύνθηκε στο καστ, το οποίο επιστρέφει σχεδόν ολόκληρο.

Η δύναμη της νοσταλγίας και το all-star καστ

Η ταινία επανενώνει τους Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci, δύο δεκαετίες μετά το πρώτο φιλμ, κάτι που όπως φαίνεται έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εμπορική της επιτυχία.

Η ιστορία τοποθετείται χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, με την Andy Sachs να επιστρέφει στο Runway ως editor, υπό την αυστηρή καθοδήγηση της Miranda Priestly. Παρότι οι κριτικές ήταν μικτές, το κοινό ανταποκρίθηκε θετικά, χαρίζοντας στην ταινία βαθμολογία «A-» στο CinemaScore.

Ένα sequel που γράφει ήδη ιστορία

Η εμπορική του πορεία δείχνει πως το sequel δεν θα δυσκολευτεί να ξεπεράσει το συνολικό box office της πρώτης ταινίας, η οποία είχε φτάσει τα 326 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Όπως σημειώνουν αναλυτές της αγοράς, η επιτυχία αυτή δεν είναι συνηθισμένη για dramedy παραγωγές, ειδικά σε δεύτερη ταινία, κάτι που αποδίδεται κυρίως στη δύναμη του franchise και στη διαχρονική σύνδεση του κοινού με τους χαρακτήρες.

Το υπόλοιπο box office

Πίσω από την κυριαρχία του «The Devil Wears Prada 2», η ταινία «Michael» συνέχισε δυναμικά στη δεύτερη θέση με 54 εκατομμύρια δολάρια στο δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής της, ενώ το «The Super Mario Galaxy Movie» και το «Project Hail Mary» διατήρησαν επίσης ισχυρή παρουσία, συμπληρώνοντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό box office.

