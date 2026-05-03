«Michael»: Πότε έρχεται στο streaming η ταινία που θέλουν να δουν όλοι

Η πολυσυζητημένη ταινία για τον Michael Jackson ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στο streaming και όλοι περιμένουν την ημερομηνία κυκλοφορίας

Η ζωή και η πορεία του Michael Jackson επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη μέσα από τη νέα βιογραφική ταινία «Michael», σε σκηνοθεσία του Antoine Fuqua, η οποία ήδη προβάλλεται στους κινηματογράφους και έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού παγκοσμίως.

Η ταινία δεν επιχειρεί να καλύψει ολόκληρη τη ζωή του «King of Pop», αλλά εστιάζει σε μια συγκεκριμένη και καθοριστική περίοδο της καριέρας του. Ξεκινά από τα πρώτα του βήματα με τους Jackson Five και φτάνει έως την εποχή του «Bad Tour» το 1988, όταν ο Michael Jackson ακολουθεί πλέον αυτόνομη πορεία.

Από την οικογένεια-θρύλο στο σινεμά: Ο Jaafar Jackson και ο ρόλος που αλλάζει τη ζωή του

Το φιλμ επιχειρεί να δείξει τη μετάβαση από το παιδί-θαύμα στον παγκόσμιο σούπερ σταρ, αναδεικνύοντας τις σχέσεις, τις εντάσεις και τις αποφάσεις που διαμόρφωσαν την καριέρα του.

Το καστ και οι ερμηνείες

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Jaafar Jackson, ανιψιός του Michael Jackson και γιος του Jermaine Jackson, προσφέροντας μια ιδιαίτερα συμβολική διάσταση στην ταινία.

Σημαντικούς ρόλους ερμηνεύουν επίσης οι Coleman Domingo, Nia Long, Miles Teller και Laura Harrier, μεταξύ άλλων, ενσαρκώνοντας πρόσωπα από το οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον του καλλιτέχνη.

Από τη μεγάλη οθόνη στο streaming

Η ταινία κυκλοφόρησε στις αίθουσες στις 24 Απριλίου 2026 και αναμένεται να φτάσει αργότερα και στις ψηφιακές πλατφόρμες. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, το «Michael» θα γίνει διαθέσιμο στο Amazon Prime Video μέσα στο καλοκαίρι, ακολουθώντας τη συνήθη πορεία των κινηματογραφικών κυκλοφοριών.

Λίγο μετά την κινηματογραφική της πορεία, αναμένεται να διατεθεί και για ενοικίαση μέσω ψηφιακών υπηρεσιών.

Μια διαφορετική ματιά στον μύθο

Η ταινία επιχειρεί να ρίξει φως σε μια από τις πιο καθοριστικές περιόδους της ποπ ιστορίας, εστιάζοντας όχι μόνο στη σκηνή αλλά και στις προσωπικές ισορροπίες πίσω από αυτή. Ο στόχος δεν είναι η πλήρης βιογραφία, αλλά μια πιο εστιασμένη αφήγηση γύρω από τη διαμόρφωση ενός καλλιτέχνη που άλλαξε για πάντα τη μουσική βιομηχανία.

