Streaming News 03.05.2026

«Michael»: Πότε έρχεται στο streaming η ταινία που θέλουν να δουν όλοι

Η πολυσυζητημένη ταινία για τον Michael Jackson ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στο streaming και όλοι περιμένουν την ημερομηνία κυκλοφορίας
Μαρία Χατζηγιάννη

Η ζωή και η πορεία του Michael Jackson επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη μέσα από τη νέα βιογραφική ταινία «Michael», σε σκηνοθεσία του Antoine Fuqua, η οποία ήδη προβάλλεται στους κινηματογράφους και έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού παγκοσμίως.

michael_jackson
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Η ταινία δεν επιχειρεί να καλύψει ολόκληρη τη ζωή του «King of Pop», αλλά εστιάζει σε μια συγκεκριμένη και καθοριστική περίοδο της καριέρας του. Ξεκινά από τα πρώτα του βήματα με τους Jackson Five και φτάνει έως την εποχή του «Bad Tour» το 1988, όταν ο Michael Jackson ακολουθεί πλέον αυτόνομη πορεία.

Από την οικογένεια-θρύλο στο σινεμά: Ο Jaafar Jackson και ο ρόλος που αλλάζει τη ζωή του

Το φιλμ επιχειρεί να δείξει τη μετάβαση από το παιδί-θαύμα στον παγκόσμιο σούπερ σταρ, αναδεικνύοντας τις σχέσεις, τις εντάσεις και τις αποφάσεις που διαμόρφωσαν την καριέρα του.

michael_jackson
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Το καστ και οι ερμηνείες

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Jaafar Jackson, ανιψιός του Michael Jackson και γιος του Jermaine Jackson, προσφέροντας μια ιδιαίτερα συμβολική διάσταση στην ταινία.

Σημαντικούς ρόλους ερμηνεύουν επίσης οι Coleman Domingo, Nia Long, Miles Teller και Laura Harrier, μεταξύ άλλων, ενσαρκώνοντας πρόσωπα από το οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον του καλλιτέχνη.

Από τη μεγάλη οθόνη στο streaming

Η ταινία κυκλοφόρησε στις αίθουσες στις 24 Απριλίου 2026 και αναμένεται να φτάσει αργότερα και στις ψηφιακές πλατφόρμες. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, το «Michael» θα γίνει διαθέσιμο στο Amazon Prime Video μέσα στο καλοκαίρι, ακολουθώντας τη συνήθη πορεία των κινηματογραφικών κυκλοφοριών.

Λίγο μετά την κινηματογραφική της πορεία, αναμένεται να διατεθεί και για ενοικίαση μέσω ψηφιακών υπηρεσιών.

michael_jackson
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Μια διαφορετική ματιά στον μύθο

Η ταινία επιχειρεί να ρίξει φως σε μια από τις πιο καθοριστικές περιόδους της ποπ ιστορίας, εστιάζοντας όχι μόνο στη σκηνή αλλά και στις προσωπικές ισορροπίες πίσω από αυτή. Ο στόχος δεν είναι η πλήρης βιογραφία, αλλά μια πιο εστιασμένη αφήγηση γύρω από τη διαμόρφωση ενός καλλιτέχνη που άλλαξε για πάντα τη μουσική βιομηχανία.

Το «Michael» σπάει ρεκόρ παγκοσμίως, ξεπερνώντας τα «Bohemian Rhapsody» και «Elvis»

Λατρεύεις το «Black Mirror»; Αυτό το K-drama του Netflix θα γίνει η νέα σου εμμονή

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Michael MICHAEL JACKSON μοσυική ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από το My World 2.0 μέχρι το Swag – Τα albums του Justin Bieber που σάρωσαν στα charts και το αγαπημένο της Hailey!

Από το My World 2.0 μέχρι το Swag – Τα albums του Justin Bieber που σάρωσαν στα charts και το αγαπημένο της Hailey!

03.05.2026
Επόμενο
Hailey Bieber: Το ‘90s φόρεμα της Kelly Klein που έγινε το talk of the town

Hailey Bieber: Το ‘90s φόρεμα της Kelly Klein που έγινε το talk of the town

03.05.2026

Δες επίσης

«Love & Death»: Το έγκλημα που μοιάζει πιο απίστευτο κι από σειρά μυθοπλασίας στο Netflix
Cinema

«Love & Death»: Το έγκλημα που μοιάζει πιο απίστευτο κι από σειρά μυθοπλασίας στο Netflix

02.05.2026
«Matilda 2: The Miss Honey Academy»: Η νέα ταινία που φέρνει τη μαγεία ξανά στο προσκήνιο
Cinema

«Matilda 2: The Miss Honey Academy»: Η νέα ταινία που φέρνει τη μαγεία ξανά στο προσκήνιο

02.05.2026
Scary Movie 6: Το sequel που μπορεί να φέρει πίσω τα White Chicks
Cinema

Scary Movie 6: Το sequel που μπορεί να φέρει πίσω τα White Chicks

01.05.2026
Queer Movie Nights 2026… επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα
Cinema

Queer Movie Nights 2026… επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα

01.05.2026
Θα μείνεις σπίτι το τριήμερο; 4 ταινίες που θα σου κρατήσουν παρέα
Cinema

Θα μείνεις σπίτι το τριήμερο; 4 ταινίες που θα σου κρατήσουν παρέα

01.05.2026
«The Devil Wears Prada»: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον ρόλο της Emily Charlton
Cinema

«The Devil Wears Prada»: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον ρόλο της Emily Charlton

30.04.2026
«Lovesick»: Το νέο romantic drama του Netflix με την Claire Danes που ήδη συζητιέται
Cinema

«Lovesick»: Το νέο romantic drama του Netflix με την Claire Danes που ήδη συζητιέται

30.04.2026
Η Ellen DeGeneres επιστρέφει ως Dory στο νέο «Ψάχνοντας τον Νέμο»
Cinema

Η Ellen DeGeneres επιστρέφει ως Dory στο νέο «Ψάχνοντας τον Νέμο»

30.04.2026
Πώς η Meryl Streep είπε τελικά το μεγάλο «ναι» στο The Devil Wears Prada
Cinema

Πώς η Meryl Streep είπε τελικά το μεγάλο «ναι» στο The Devil Wears Prada

30.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αντεπίθεση με παροχές που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ετοιμάζει ο Μητσοτάκης

Αντεπίθεση με παροχές που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ετοιμάζει ο Μητσοτάκης

Πρωτομαγιά με χειμωνιάτικο σκηνικό: Πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι

Πρωτομαγιά με χειμωνιάτικο σκηνικό: Πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου