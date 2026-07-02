Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Από τα αθλητικά jerseys μέχρι τα jelly heels, δες πώς να υιοθετήσεις τις τάσεις που θα απογειώσουν το στυλ σου

Με μια ματιά Το καλοκαίρι 2026 η μόδα απομακρύνεται από τον μινιμαλισμό, υιοθετώντας έντονα χρώματα και τολμηρούς συνδυασμούς.

Τα babydoll φορέματα, οι αθλητικές φανέλες και τα κρόσσια είναι βασικά κομμάτια της φετινής σεζόν.

Επιστρέφουν τα 80's αθλητικά σορτς, η aquatic αισθητική στα κοσμήματα και τα παιχνιδιάρικα jelly heels.

Τα μεταξωτά παντελόνια προσφέρουν άνεση και πολυτέλεια, ιδανικά για όλες τις ώρες της ημέρας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ξέχνα τις ουδέτερες αποχρώσεις και τα αδιάφορα outfits που κυριάρχησαν τα προηγούμενα χρόνια. Το καλοκαίρι του 2026 η μόδα κάνει μια δυναμική στροφή, εγκαταλείποντας την αυστηρή μινιμαλιστική αισθητική για χάρη μιας πιο παιχνιδιάρικης και τολμηρής προσέγγισης. Οι πιο «cool» εμφανίσεις πλέον βασίζονται στην ανάμειξη έντονων χρωμάτων, ιδιαίτερων υφών και ανατρεπτικών συνδυασμών, δημιουργώντας looks που δεν περνούν απαρατήρητα.

Είτε πρόκειται για την επιρροή μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, είτε για τη νοσταλγική διάθεση του Y2K που επανέρχεται στο προσκήνιο, η φετινή σεζόν απαιτεί ρίσκο. Η μόδα γίνεται ένας καμβάς πειραματισμού, όπου το αναπάντεχο γίνεται το ζητούμενο. Είσαι έτοιμη να βγεις από το «comfort zone» του clean look και να δοκιμάσεις κάτι που θα σε κάνει να ερωτευτείς ξανά τη γκαρνταρόμπα σου;

Είσαι έτοιμη για χρώμα; Οι 5 αποχρώσεις που λατρεύουν φέτος οι μεγαλύτεροι οίκοι

1. Το «νυχτικό» της εξόδου

Τα φορέματα που θυμίζουν babydoll νυχτικά περνούν από την κρεβατοκάμαρα στο κέντρο της πόλης, χαρίζοντάς σου μια αίσθηση αθωότητας και θηλυκότητας. Το μυστικό για να μην δείχνουν σαν πυτζάμες είναι το σωστό styling. Συνδύασέ τα με elevated παπούτσια και μια προσεγμένη τσάντα για να δώσεις τον απαραίτητο «αστικό» χαρακτήρα στο look σου.

2. Sports jerseys

Από τις κερκίδες των γηπέδων κατευθείαν στα catwalks, οι αθλητικές φανέλες γίνονται το απόλυτο item της σεζόν. Αν σου φαίνεται δύσκολο να τις εντάξεις στο στυλ σου, δοκίμασε να τις «μετριάσεις» με ένα baggy τζιν παντελόνι και ένα ζευγάρι μυτερά pumps. Η αντίθεση του athletic με το chic είναι ακριβώς αυτό που κάνει το ντύσιμό σου να ξεχωρίζει.

3. Κρόσσια με χαρακτήρα

Τα κρόσσια επιστρέφουν πιο ανανεωμένα από ποτέ, αφήνοντας πίσω τους το κλασικό «Western-bohemian» ύφος. Αναζήτησε μακριά, κομψά tassels σε μπλούζες ή τσάντες που προσθέτουν κίνηση σε κάθε σου βήμα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που είναι ιδανικό για vacation-ready εμφανίσεις με αέρα πολυτέλειας.

4. Το 80’s αθλητικό upgrade

Τα κοντά σορτσάκια με τα πλαϊνά ρελια και τα «σκισίματα» είναι η αναβάθμιση του athleisure που χρειαζόσουν. Αντί να τα περιορίσεις στο γυμναστήριο, τόλμησε να τα φορέσεις με kitten heels, δημιουργώντας μια αναπάντεχη και τολμηρή αντίθεση που θα ζήλευε κάθε fashionista.

5. Aquatic αισθητική

Η εμμονή με τον βυθό συνεχίζεται, με τα κολιέ που κοσμούνται από μικρά ψάρια να κλέβουν την παράσταση. Είναι μια quirky και διασκεδαστική τάση που ταιριάζει απόλυτα με τα καλοκαιρινά σου maxi φορέματα και τα πιο χαλαρά, θαλασσινά looks της σεζόν.

6. Jelly heels

Τα πλαστικά παπούτσια που θυμίζουν την παιδική σου ηλικία απέκτησαν τακούνι και έγιναν το πιο παιχνιδιάρικο αξεσουάρ της περιόδου. Με την υπογραφή μεγάλων οίκων μόδας, τα jelly heels σε ανοιχτά σχέδια δίνουν μια δόση νοσταλγίας και διασκέδασης σε κάθε σου εμφάνιση.

7. Silk pants

Ίσως το πιο εύκολο trend για να υιοθετήσεις, τα μεταξωτά παντελόνια προσφέρουν την αίσθηση της φόρμας, αλλά με την αισθητική ενός παντελονιού κοστουμιού. Είναι αέρινα, πολυτελή και ιδανικά για να σε συνοδεύσουν από ένα χαλαρό πρωινό μέχρι τις βραδινές σου εξορμήσεις.