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Μουσική 02.07.2026

Η Tems επιστρέφει δυναμικά στην κορυφή των charts – Νο1 του Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay

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Η επιτυχία του «What You Need» φέρνει στην Tems την τέταρτη Νο1 θέση της στο Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay chart
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Tems βρίσκεται ξανά στο Νο.1 του Billboard Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay chart με το τραγούδι «What You Need».
  • Αυτή είναι η τέταρτη φορά που η Tems κατακτά την κορυφή της συγκεκριμένης λίστας.
  • Το «What You Need» ήταν το πιο παιγμένο R&B/hip-hop κομμάτι σε ραδιοφωνικούς σταθμούς ΗΠΑ.
  • Η Tems έχει φτάσει στο Νο.1 και με συνεργασίες, όπως το «Essence» και το «Wait for U».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια R&B μουσική σκηνή κινείται με γρήγορους ρυθμούς και οι επιτυχίες εναλλάσσονται διαρκώς στα charts, η Tems καταφέρνει να επιστρέψει δυναμικά στο επίκεντρο, κατακτώντας την κορυφή του Billboard Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay chart με το τραγούδι «What You Need». Πρόκειται για την τέταρτη φορά που η Νιγηριανή καλλιτέχνιδα φτάνει στο Νο.1 της συγκεκριμένης λίστας, επιβεβαιώνοντας πως η παρουσία της στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα δεν είναι απλώς σταθερή αλλά ολοένα και πιο επιδραστική.

https://www.instagram.com/temsbaby/
https://www.instagram.com/temsbaby/

Το «What You Need» ανέβηκε από τη δεύτερη θέση και κατέκτησε την κορυφή του Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay chart για το διάστημα που ολοκληρώθηκε στις 4 Ιουλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, το τραγούδι ήταν το πιο παιγμένο κομμάτι σε ραδιοφωνικούς σταθμούς R&B/hip-hop στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την περίοδο 19-25 Ιουνίου, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμική του στην καθημερινή ακρόαση του κοινού.

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Η νέα αυτή επιτυχία έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εντυπωσιακή πορεία στα charts. Η Tems είχε προηγουμένως φτάσει στην κορυφή μέσω της συμμετοχής της στο «Essence» του Wizkid, καθώς και στο «Wait for U» του Future μαζί με τον Drake, αλλά και με το δικό της «Free Mind». Η επιστροφή της στην κορυφή μετά το 2022 δείχνει πως η καλλιτέχνιδα εξακολουθεί να εξελίσσεται και να διατηρεί ισχυρή παρουσία στο ραδιοφωνικό τοπίο.

Πέρα από την πρωτιά στο Mainstream chart, το «What You Need» καταγράφει σημαντική άνοδο και σε άλλες λίστες. Στο Adult R&B Airplay chart ανεβαίνει στην 16η θέση, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε plays για την εβδομάδα, ενώ στο R&B/Hip-Hop Airplay διατηρείται στο Νο.3 με ενίσχυση της συνολικής του ακροαματικότητας. Παράλληλα, στο Radio Songs chart ανεβαίνει στη θέση 32, με ακροαματικότητα που φτάνει τα 16 εκατομμύρια.

Η επιτυχία του «What You Need» δεν λειτουργεί μεμονωμένα, αλλά εντάσσεται σε μια συνολική πορεία ανόδου. Το κομμάτι «Raindance», η συνεργασία της με τον Dave, συνεχίζει επίσης να κερδίζει έδαφος σε πολλαπλά charts, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της στο διεθνές ραδιοφωνικό οικοσύστημα. Το EP «Love is a Kingdom», από το οποίο προέρχεται το τραγούδι, δείχνει να λειτουργεί ως σταθερή βάση για τη νέα αυτή επιτυχία.

Η Tems αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η θέση της στη σύγχρονη R&B σκηνή δεν είναι συγκυριακή. Με σταθερά βήματα, ισχυρή ραδιοφωνική παρουσία και συνεχή εξέλιξη, καταφέρνει να επιστρέφει στην κορυφή και να διατηρεί το ενδιαφέρον κοινού και charts στραμμένο πάνω της.

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Tems μουσική
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