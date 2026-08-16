Life 16.08.2026

Μήπως τον σκέφτεσαι ακόμα; Το 3 ζώδια που δεν ξεπερνούν ποτέ έναν μεγάλο έρωτα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από τον Καρκίνο μέχρι τους Ιχθύες, αυτά τα ζώδια επενδύουν συναισθηματικά στις σχέσεις και δυσκολεύονται να τις αφήσουν πίσω
Ειρήνη Στόφυλα

Υπάρχουν έρωτες που περνούν και ξεχνιούνται, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που αφήνουν το αποτύπωμά τους για πάντα. Όσο κι αν περνά ο χρόνος, κάποια πρόσωπα μένουν χαραγμένα στη μνήμη και επιστρέφουν μέσα από ένα τραγούδι, μια μυρωδιά ή μια τυχαία ανάμνηση. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θέλουν να γυρίσουν πίσω, αλλά δύσκολα διαγράφουν όσα ένιωσαν πραγματικά.

Ένα ερωτευμένο ζευγάρι σε τρυφερή στιγμή, στο πλαίσιο του viral κανόνα 777 για τις σχέσεις.
Πηγή: Unsplash

Στην αστρολογία υπάρχουν ζώδια που δένονται βαθιά, αγαπούν με όλη τους την ψυχή και επενδύουν συναισθηματικά στις σχέσεις τους. Όταν ένας μεγάλος έρωτας τελειώσει, δεν είναι εύκολο να πατήσουν αμέσως το «restart». Χρειάζονται χρόνο, υπομονή και πολλές φορές κουβαλούν για χρόνια ένα μικρό κομμάτι από εκείνη την ιστορία.

Διάβασε επίσης: «MAD Έχεις Άστρο»: Τα 4 ζώδια που δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη – Είσαι ανάμεσά τους;

Αν ανήκεις σε ένα από τα παρακάτω ζώδια, πιθανότατα έχεις ήδη ένα πρόσωπο που σου ήρθε στο μυαλό. Και αν όχι, ίσως μόλις καταλάβεις γιατί κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται τόσο να αφήσουν πίσω το παρελθόν.

Ένα ζευγάρι σε στιγμές προβληματισμού για το μέλλον της σχέσης του.
Πηγή: Pexels

1. Καρκίνος

kalokairi_sxeseiw_red_pill
Pexels

Ο Καρκίνος είναι ίσως το πιο συναισθηματικό ζώδιο του ζωδιακού. Όταν αγαπήσει, δίνει τα πάντα και δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς που δύσκολα σπάνε. Ακόμα κι αν προχωρήσει στη ζωή του, ένας μεγάλος έρωτας παραμένει πάντα σε μια γωνιά της καρδιάς του. Δεν ξεχνά εύκολα τις στιγμές, τα λόγια και τα συναισθήματα που έζησε.

2. Σκορπιός

Ζευγάρι αγκαλιασμένο στο ηλιοβασίλεμα, δίνοντας φιλί, με πλοίο στο βάθος, εν όψει του πρώτου ραντεβού.
Pexels

Ο Σκορπιός δεν ερωτεύεται συχνά, αλλά όταν συμβεί, το ζει στο 100%. Η ένταση με την οποία αγαπά κάνει και τον χωρισμό εξίσου δυνατό. Μπορεί να δείχνει ψύχραιμος προς τα έξω, όμως μέσα του χρειάζεται πολύ χρόνο για να κλείσει πραγματικά έναν σημαντικό κύκλο. Και ναι, πολλές φορές θυμάται εκείνον τον μεγάλο έρωτα ακόμα και χρόνια μετά.

3. Ιχθύες

Ένα ζευγάρι περπατά στην παραλία, απολαμβάνοντας το ηλιοβασίλεμα, ίσως κατά τη διάρκεια του πρώτου ραντεβού.
Pexels

Οι Ιχθύες είναι ρομαντικοί, ονειροπόλοι και συνδέουν τον έρωτα με τα πιο όμορφα κομμάτια της ζωής τους. Έχουν την τάση να εξιδανικεύουν ανθρώπους και καταστάσεις, γι’ αυτό και δυσκολεύονται να αφήσουν πίσω μια σχέση που τους σημάδεψε. Ακόμα κι όταν έχουν προχωρήσει, οι αναμνήσεις παραμένουν ζωντανές.

Ένας μεγάλος έρωτας μπορεί να τελειώσει, όμως για αυτά τα τρία ζώδια δύσκολα σβήνει εντελώς. Εσύ σε ποιο ζώδιο ανήκεις;

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

έρωτας ζώδια σχέσεις
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τι συμβαίνει όταν πίνεις πολύ παγωμένο νερό;

Τι συμβαίνει όταν πίνεις πολύ παγωμένο νερό;

16.08.2026
Επόμενο
Pet SOS: 3 σημάδια ότι το κατοικίδιό σου υποφέρει από τη ζέστη

Pet SOS: 3 σημάδια ότι το κατοικίδιό σου υποφέρει από τη ζέστη

16.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Πριν φτιάξεις την καλοκαιρινή σου σαλάτα, δες αυτό – Τα λάθη στο πλύσιμο που κάνουν σχεδόν όλοι
Life

Πριν φτιάξεις την καλοκαιρινή σου σαλάτα, δες αυτό – Τα λάθη στο πλύσιμο που κάνουν σχεδόν όλοι

16.08.2026
Pet SOS: 3 σημάδια ότι το κατοικίδιό σου υποφέρει από τη ζέστη
Life

Pet SOS: 3 σημάδια ότι το κατοικίδιό σου υποφέρει από τη ζέστη

16.08.2026
Τι συμβαίνει όταν πίνεις πολύ παγωμένο νερό;
Life

Τι συμβαίνει όταν πίνεις πολύ παγωμένο νερό;

16.08.2026
Από την πρώτη γουλιά καταλαβαίνεις διακοπές: 5 ποτά που «φωνάζουν» καλοκαίρι
Food

Από την πρώτη γουλιά καταλαβαίνεις διακοπές: 5 ποτά που «φωνάζουν» καλοκαίρι

16.08.2026
Το πιο δροσερό workout γίνεται στη θάλασσα: 3 εύκολες ασκήσεις
Fitness

Το πιο δροσερό workout γίνεται στη θάλασσα: 3 εύκολες ασκήσεις

16.08.2026
Effortless chic: Οι 4 καλοκαιρινές τάσεις που φορούν οι Παριζιάνες τώρα
Fashion

Effortless chic: Οι 4 καλοκαιρινές τάσεις που φορούν οι Παριζιάνες τώρα

16.08.2026
Το viral μυστικό των influencers για αψεγάδιαστο πρόσωπο στην ξαπλώστρα
Beauty

Το viral μυστικό των influencers για αψεγάδιαστο πρόσωπο στην ξαπλώστρα

16.08.2026
Οι ειδικοί προειδοποιούν: Αυτό το καλοκαιρινό ρόφημα αφυδατώνει περισσότερο
Life

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Αυτό το καλοκαιρινό ρόφημα αφυδατώνει περισσότερο

15.08.2026
5 παραλίες στην Ελλάδα που μοιάζουν με κρυφό παράδεισο ανάμεσα σε βουνό και θάλασσα
Life

5 παραλίες στην Ελλάδα που μοιάζουν με κρυφό παράδεισο ανάμεσα σε βουνό και θάλασσα

15.08.2026
Τι να κάνεις τον Δεκαπενταύγουστο αν έμεινες στην πόλη

Τι να κάνεις τον Δεκαπενταύγουστο αν έμεινες στην πόλη

6 είδη φωτογραφίας των διακοπών που συγκεντρώνουν πάντα περισσότερα likes

6 είδη φωτογραφίας των διακοπών που συγκεντρώνουν πάντα περισσότερα likes

POV: Μόλις βρήκες το πιο εύκολο «μαμαδίστικο» γλυκό ψυγείου με 3 υλικά

POV: Μόλις βρήκες το πιο εύκολο «μαμαδίστικο» γλυκό ψυγείου με 3 υλικά

Δεκαπενταύγουστος με slow living διάθεση: Οι μικρές στιγμές που κάνουν το καλοκαίρι αξέχαστο

Δεκαπενταύγουστος με slow living διάθεση: Οι μικρές στιγμές που κάνουν το καλοκαίρι αξέχαστο

6 διακοσμητικές πινελιές που θα κάνουν το καλοκαιρινό τραπέζι σου αξέχαστο στην παρέα

6 διακοσμητικές πινελιές που θα κάνουν το καλοκαιρινό τραπέζι σου αξέχαστο στην παρέα

Πες «αντίο» στην κυτταρίτιδα με αυτές τις 3 τροφές – Είναι ήδη στην κουζίνα σου

Πες «αντίο» στην κυτταρίτιδα με αυτές τις 3 τροφές – Είναι ήδη στην κουζίνα σου

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση