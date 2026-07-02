Alcatrash: Οι «Τυφώνες» επιστρέφουν και φέρνουν νοσταλγία

Οι Alcatrash επιστρέφουν με το «Τυφώνες», μια σύγχρονη διασκευή της επιτυχίας του 2001, συνοδευόμενη από ένα συναισθηματικό music video

Οι Alcatrash επανέρχονται δυναμικά με τους «Τυφώνες», παρουσιάζοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των ‘00s.

Η πιο ανατρεπτική μπάντα της ελληνικής μουσικής σκηνής, βάζει τη δική της καλλιτεχνική «πινελιά» στους «Τυφώνες», σε μουσική και στίχους του Σάκη Καντά, που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά το 2001 κι αποτέλεσαν μία από τις μεγάλες ερωτικές επιτυχίες.

Οι «Τυφώνες», που κυκλοφορούν από την Panik Records, μεταφέρονται στο YouTube μέσα από ένα συναισθηματικό music video που υπερβαίνει το ερωτικό στοιχείο και αναδεικνύει τη γενικότερη δύναμη των ανθρώπινων δεσμών.

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Το video, που σκηνοθέτησε ο Mike Marzz, εξιστορεί τις παράλληλες ιστορίες δύο αδερφών και μιας μπάντας, τονίζοντας πως οι σχέσεις των ανθρώπων μπορούν να τους κρατήσουν δυνατούς ακόμα και σ’ έναν κόσμο που καταρρέει.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του νέου τους τραγουδιού, οι Alcatrash κάνουν εμφανίσεις ανά την Ελλάδα, χαρίζοντας στιγμές γεμάτες μουσική και την ενέργειά τους.

Βρείτε τους «Τυφώνες» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/tyfones