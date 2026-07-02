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Μουσικά Νέα 02.07.2026

«Just Cry»: Ο Marc Almond συναντά τον Γιώργο Καραδήμο σε μια συνεργασία γεμάτη συναίσθημα

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Ο Marc Almond ενώνει τις δυνάμεις του με τον Γιώργο Καραδήμο στο «Just Cry», τη διεθνή διασκευή του «Να Κλαις»
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο θρυλικός Marc Almond, η φωνή που καθόρισε ολόκληρες γενιές, ενώνει τις δυνάμεις του με τον Γιώργο Καραδήμο. Το αντικείμενο της συνεργασίας; Το «Just Cry», μια αγγλόφωνη διασκευή του «Να Κλαις», που θα αποτελέσει το απόλυτο highlight στο νέο άλμπουμ του Έλληνα καλλιτέχνη.

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Όποιος έχει ακούσει το «Να Κλαις», ξέρει πως δεν πρόκειται για ένα τυχαίο τραγούδι. Είναι μια μπαλάντα-εξομολόγηση για την απώλεια και την ανάγκη να δείχνουμε ευάλωτοι σε έναν κόσμο που μας θέλει πάντα σκληρούς.

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Ο ίδιος ο Γιώργος Καραδήμος, μιλώντας στο Talk To MAD, δεν έκρυψε την προσωπική του σύνδεση με το κομμάτι: «Κάποια τραγούδια μάς διαλέγουν. Το να ονειρεύεσαι σήμερα είναι μια μικρή επανάσταση και η τρυφερότητα είναι πράξη αντίστασης. Αυτό το τραγούδι είναι και τα δύο».


Στην ελληνική εκδοχή του κομματιού, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη προσθέτει το δικό της χρώμα. Η συνεργασία τους δεν είναι απλώς ένα ντουέτο, αλλά ένας διάλογος. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Καραδήμος: «Ήθελα μια φωνή που να λειτουργεί ως απάντηση και αφήγηση. Η Ελεωνόρα έδωσε ακριβώς αυτό το συναίσθημα. Το τελευταίο ρεφρέν που τραγουδάμε μαζί είναι η στιγμή που το τραγούδι ξεκλειδώνει».

giorgos_karadimos_na_klais
https://www.instagram.com/giorgoskaradimos/

Το «Just Cry» που θα ακουστεί παντού

Η συμμετοχή του Marc Almond στο «Just Cry» είναι η απόδειξη ότι η καλή μουσική δεν έχει σύνορα. Είναι μια συνεργασία που βάζει τον Γιώργο Καραδήμο στον χάρτη της παγκόσμιας σκηνής και μας κάνει να ανυπομονούμε για την κυκλοφορία του άλμπουμ, που αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

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Just Cry Marc Almond Γιώργος Καραδήμος
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