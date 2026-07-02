Ο Travis Scott μόλις έδωσε το μεγαλύτερο hint για το νέο του άλμπουμ

Ο Travis Scott αποκάλυψε ότι δουλεύει πυρετωδώς το νέο προσωπικό του άλμπουμ, επιστρέφοντας στη δημιουργία beats από το μηδέν

Με μια ματιά Ο Travis Scott αισθάνεται ιδιαίτερα εμπνευσμένος για το νέο του άλμπουμ.

Επιστρέφει στη δημιουργία beats από το μηδέν για τη νέα του δουλειά.

Το νέο άλμπουμ φαίνεται να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο παραγωγής.

Ο Travis Scott εθεάθη να μεταφέρει το άλμπουμ σε iPod, πυροδοτώντας εικασίες για κυκλοφορία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Travis Scott φαίνεται πως βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, καθώς συνεχίζει να δουλεύει πάνω στο επόμενο προσωπικό του άλμπουμ. Σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο L’Officiel USA, ο superstar της rap μίλησε για τη δημιουργική διαδικασία που ακολουθεί αυτή την περίοδο, δίνοντας στους fans μια μικρή γεύση από όσα ετοιμάζει.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι αισθάνεται πιο εμπνευσμένος από ποτέ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «I’ve been “mad inspired”.» Παράλληλα, εξήγησε πως έχει επιστρέψει στις ρίζες του όσον αφορά τη μουσική παραγωγή, αποκαλύπτοντας: «I’m back to building beats from scratch.»

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Το νέο project φαίνεται πως βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Μάλιστα, ο Travis Scott εθεάθη πρόσφατα να μεταφέρει το άλμπουμ αποθηκευμένο σε ένα χαρακτηριστικό πορτοκαλί iPod κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γεγονός που πυροδότησε ακόμη περισσότερες συζητήσεις για το πότε θα κυκλοφορήσει η νέα του δουλειά.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, οι fans εκτιμούν ότι η αποκάλυψη του νέου άλμπουμ ίσως δεν αργήσει.

Παράλληλα με τη μουσική, ο Travis Scott συνεχίζει να διευρύνει το δημιουργικό του σύμπαν, περνώντας από τη συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη κινηματογραφική παραγωγή «The Odyssey» ξανά στο στούντιο, αποδεικνύοντας ότι δεν σταματά να εξερευνά νέους δημιουργικούς δρόμους.