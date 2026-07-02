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Μουσικά Νέα 02.07.2026

Tο διαχρονικό «Τόσα Καλοκαίρια» επιστρέφει σε ένα σύγχρονο διεθνές remix

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Το «Τόσα Καλοκαίρια» αποκτά νέα ζωή μέσα από την παραγωγή του Yannis Mitsokapas και τη φωνή της Άντας Αθανασοπούλου
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «Τόσα Καλοκαίρια» του Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου κυκλοφορεί σε διεθνές remix.
  • Η νέα εκδοχή συνδυάζει ελληνική μελωδία με ηλεκτρονικό ήχο, σε παραγωγή Γιάννη Μητσοκάπα.
  • Η Άντα Αθανασοπούλου ερμηνεύει το τραγούδι και υπογράφει τους αγγλικούς/ισπανικούς στίχους.
  • Το remix διατηρεί τον συναισθηματικό πυρήνα του πρωτότυπου, με διεθνείς προδιαγραφές.
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Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου, το «Τόσα Καλοκαίρια», σε μουσική του Μίμη Πλέσσα και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, αποκτά μια νέα, σύγχρονη διάσταση μέσα από μια νέα παραγωγή που γεφυρώνει τη διαχρονική ελληνική μελωδία με τον ηλεκτρονικό ήχο.

Ada Athanasopoulou_Cover_Verano_Eterno

Η νέα ηχογράφηση του τραγουδιού έχει την υπογραφή του Γιάννη Μητσοκάπα στην παραγωγή και την υπέροχη φωνή της Άντας Αθανασοπούλου και κυκλοφορεί σε τρεις διαφορετικές εκδοχές: την ελληνική με τους πρωτότυπους στίχους, την ισπανόφωνη «Verano Eterno» και την αγγλόφωνη «Summer Lasts Forever», με την Άντα Αθανασοπούλου να υπογράφει τους στίχους και στις δύο γλώσσες.

Ο Yannis Mitsokapas, ένας από τους δημοφιλέστερους Έλληνες DJs και μουσικούς παραγωγούς που έχει διαμορφώσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα μέσα από επιτυχημένα singles, remixes και παραγωγές που συγκεντρώνουν χιλιάδες ακροατές κάθε μήνα στις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες, συνδυάζοντας σύγχρονα electronic, house και dance στοιχεία με έντονη μελωδικότητα, προσεγγίζει με σεβασμό το αυθεντικό έργο των Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου, δημιουργώντας έναν ήχο με διεθνείς προδιαγραφές που διατηρεί αναλλοίωτο τον συναισθηματικό πυρήνα του τραγουδιού.

Στο πλευρό του βρίσκεται η Άντα Αθανασοπούλου, μια ερμηνεύτρια με σημαντική διεθνή πορεία. Ξεκίνησε τη μουσική της διαδρομή δίπλα στη Βίκυ Λέανδρος και τον συνθέτη Γιώργο Βούκανο, συμμετέχοντας σε παραγωγές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες και ορχήστρες από όλο τον κόσμο, διευρύνοντας συνεχώς τη διεθνή της παρουσία. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με τον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Χατζηνάσιο, ενώ στο Λονδίνο συνεργάζεται με τον Κολομβιανό μουσικό παραγωγό Andrés Mesa και μέλη της ορχήστρας του West End.

Με τη χαρακτηριστική της φωνή, η Άντα Αθανασοπούλου δεν περιορίζεται μόνο στην ερμηνεία, αλλά υπογράφει και την αγγλική και ισπανική προσαρμογή των στίχων, δίνοντας στο τραγούδι μια διεθνή ταυτότητα που το καθιστά προσιτό σε ένα ευρύτερο κοινό, χωρίς να αλλοιώνει τον χαρακτήρα και τη συγκινησιακή δύναμη του πρωτότυπου έργου.

Το «Τόσα Καλοκαίρια» αποτελεί μια δημιουργική συνάντηση διαφορετικών μουσικών κόσμων και γενεών.

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μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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