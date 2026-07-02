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Celeb News 02.07.2026

Moses Martin: Ο γιος των Gwyneth Paltrow και Chris Martin γίνεται το νέο πρόσωπο της Burberry

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Ο Moses Martin, γιος της Gwyneth Paltrow και του Chris Martin, κάνει το ντεμπούτο του στην καμπάνια της Burberry
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Moses Martin, γιος των Gwyneth Paltrow και Chris Martin, πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Burberry.
  • Η καμπάνια «Escape to the Countryside» τιμά τις βρετανικές ρίζες του οίκου και την περιπέτεια.
  • Ο Moses Martin συμμετέχει και στο soundtrack της καμπάνιας με τραγούδι του συγκροτήματός του.
  • Η επιλογή του Moses Martin ενισχύει τη σύνδεση της Burberry με τη νέα γενιά και τις οικογένειες celebrities.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο 20χρονος Moses Martin, γιος της Gwyneth Paltrow και του Chris Martin, αφήνει πίσω του για λίγο τα έδρανα του Brown University και εισβάλλει δυναμικά στον κόσμο της υψηλής ραπτικής. Με μια εντυπωσιακή πρώτη εμφάνιση, ο νεαρός Moses πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια του εμβληματικού οίκου Burberry, αποδεικνύοντας ότι το «γονιδιακό ταλέντο» των γονιών του δεν περιορίζεται μόνο στη μεγάλη οθόνη ή τη σκηνή.

mose_martin _burberry
https://www.instagram.com/mosesmartin/

Η καμπάνια, με τίτλο «Escape to the Countryside», αποτελεί έναν φόρο τιμής στις βρετανικές καταβολές του οίκου, εστιάζοντας στην έννοια της περιπέτειας και της απόδρασης στη φύση. Στο πλάι καταξιωμένων προσώπων του χώρου, όπως η Edie Campbell, η Nora Attal και ο Sang Woo Kim, ο Moses ποζάρει φορώντας την κλασική αισθητική του brand, από τα signature καρό σακίδια μέχρι τα διαχρονικά πόλο, αναδεικνύοντας μια φυσική άνεση μπροστά στον φακό.

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Ωστόσο, η συμμετοχή του δεν σταματά στο modeling. Ο Moses Martin δείχνει να κληρονομεί και το καλλιτεχνικό DNA του πατέρα του, αφού το soundtrack της καμπάνιας ντύνεται μουσικά από το κομμάτι «For Hire», το οποίο ανήκει στο συγκρότημά του, τους People I’ve Met. Η επιλογή αυτή προσδίδει έναν αυθεντικό, προσωπικό χαρακτήρα στο διαφημιστικό project, το οποίο εξυμνεί το βρετανικό road trip ως την απόλυτη εμπειρία ελευθερίας.

mose_beckham
https://www.instagram.com/burberry/

Όπως επισημαίνει ο chief creative officer της Burberry, Daniel Lee, η κεντρική ιδέα της καμπάνιας περιστρέφεται γύρω από τις αναμνήσεις που χτίζουμε σε μεγάλες διαδρομές, όπου η μουσική και η εξερεύνηση γίνονται ένα. Η Burberry καταφέρνει έτσι να γεφυρώσει την παράδοση με τη νέα γενιά, επιλέγοντας ένα πρόσωπο που εκπροσωπεί την αλλαγή φρουράς στα παιδιά των celebrities.

Αν και ο Moses κάνει τώρα τα πρώτα του βήματα, η οικογένειά του έχει ήδη μια ισχυρή σχέση με τη βιομηχανία της μόδας. Η αδερφή του, Apple Martin, διαθέτει ήδη ένα πλούσιο βιογραφικό, έχοντας συνεργαστεί με κορυφαίους οίκους όπως η Chloé και η Vogue, ενώ δεν διστάζει να υποστηρίζει και τα επιχειρηματικά βήματα της μητέρας της μέσω του Goop. Με το ντεμπούτο του Moses, η οικογένεια Paltrow-Martin επιβεβαιώνει την κυριαρχία της, όχι μόνο στο Χόλιγουντ, αλλά πλέον και στις πασαρέλες του κόσμου.

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Burberry Chris Martin Gwyneth Paltrow Moses Martin
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