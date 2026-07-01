Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 01.07.2026

Έλλη Κοκκίνου: «Με μπέρδεψαν με την Δέσποινα Βανδή» – Το απίστευτο σκηνικό που δεν περίμενε κανείς

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Έλλη Κοκκίνου αποκάλυψε ότι στο παρελθόν την είχαν μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδή και απαντούσε σαν εκείνη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Έλλη Κοκκίνου μπερδεύτηκε με τη Δέσποινα Βανδή, απαντώντας αρχικά σαν να ήταν εκείνη.
  • Η παρεξήγηση διήρκεσε αρκετή ώρα, καθώς η Κοκκίνου δεν διόρθωσε άμεσα το λάθος.
  • Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο νέο, γεμάτο καλοκαιρινό πρόγραμμά της με εμφανίσεις και ταξίδια.
  • Παρά την εμπειρία της, το άγχος πριν από κάθε live παραμένει σταθερό μέρος της ρουτίνας της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Έλλη Κοκκίνου μοιράστηκε μια από τις πιο απρόσμενες και ταυτόχρονα χιουμοριστικές στιγμές που της έχουν συμβεί στην πορεία της στον χώρο της μουσικής, αποκαλύπτοντας πως στο παρελθόν την είχαν μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδή. Το περιστατικό, όπως το περιέγραψε η ίδια, ήταν τόσο έντονο τη στιγμή που συνέβη, που κατέληξε να απαντά… σαν να ήταν η ίδια η συνάδελφός της.

elli_kokkinou
https://www.instagram.com/ellikokkinou/

Η γνωστή τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», περιγράφοντας με χιούμορ αλλά και απόλυτη ειλικρίνεια το πώς εξελίχθηκε όλη η παρεξήγηση. Όπως ανέφερε, χρειάστηκε αρκετή ώρα μέχρι το άτομο που την είχε μπερδέψει να καταλάβει ότι δεν ήταν η Δέσποινα Βανδή, κυρίως επειδή η ίδια δεν έσπευσε να διορθώσει άμεσα την κατάσταση.

«Τι σου χρωστάω»: Το νέο καλοκαιρινό video clip της Έλλης Κοκκίνου με guest έκπληξη

Παράλληλα, μέσα από τη συνέντευξή της, η Έλλη Κοκκίνου αναφέρθηκε και στη νέα καλοκαιρινή περίοδο που ξεκινά για εκείνη, με γεμάτο πρόγραμμα από εμφανίσεις, live και ταξίδια. Όπως είπε, ανυπομονεί να επιστρέψει στη σκηνή και να συναντήσει ξανά το κοινό της, παρότι το άγχος πριν από κάθε εμφάνιση παραμένει σταθερά μέρος της ρουτίνας της.

Έλλη Κοκκίνου
https://www.instagram.com/ellikokkinou/

Συγκεκριμένα, περιέγραψε το περιστατικό με τη Βανδή λέγοντας: «Με έχουν μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδή, και τους απαντούσα σαν Δέσποινα και μετά μου είπαν “τελικά δεν είσαι η Δέσποινα” και απάντησα “όχι”».


Με τον χαρακτηριστικό της αυθορμητισμό, η τραγουδίστρια εξήγησε πως η στιγμή αυτή της έχει μείνει ως ένα αστείο περιστατικό που θυμάται μέχρι σήμερα, καθώς δεν ήταν κάτι που περίμενε να της συμβεί.

Έλλη Κοκκίνου
https://www.instagram.com/ellikokkinou/

Παρά το χιούμορ της ιστορίας, η Έλλη Κοκκίνου δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τη σοβαρή πλευρά της δουλειάς της, τονίζοντας ότι το άγχος πριν από κάθε live δεν έχει εξαφανιστεί ποτέ, ακόμα και μετά από χρόνια εμπειρίας στη σκηνή. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είμαστε έτοιμη για ένα γεμάτο καλοκαίρι, γεμάτο μουσική, ταξίδια. Πάντα έχω αρκετό άγχος πριν βγω και πριν από κάθε συναυλία».

Έλλη Κοκκίνου
https://www.instagram.com/ellikokkinou/

Έτσι, μέσα από μια απλή αλλά απολαυστική ιστορία, η Έλλη Κοκκίνου έδειξε για ακόμα μια φορά την πιο ανθρώπινη και αυθόρμητη πλευρά της, λίγο πριν μπει δυναμικά στο καλοκαιρινό της πρόγραμμα.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Sharon Stone: Η επιστροφή στην πασαρέλα, 30 χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση

Sharon Stone: Η επιστροφή στην πασαρέλα, 30 χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση

01.07.2026
Επόμενο
Beyond Borders 2026: Τα 5 ελληνικά ντοκιμαντέρ που επιλέχθηκαν για το Co-Production Development Forum

Beyond Borders 2026: Τα 5 ελληνικά ντοκιμαντέρ που επιλέχθηκαν για το Co-Production Development Forum

01.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Sharon Stone: Η επιστροφή στην πασαρέλα, 30 χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση
Celeb News

Sharon Stone: Η επιστροφή στην πασαρέλα, 30 χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση

01.07.2026
Η Taylor Swift ετοιμάζει τον πιο iconic celebrity γάμο; Το venue που ακούγεται για τον γάμο της με τον Travis Kelce
Celeb News

Η Taylor Swift ετοιμάζει τον πιο iconic celebrity γάμο; Το venue που ακούγεται για τον γάμο της με τον Travis Kelce

01.07.2026
Ο Αντώνης Ρέμος για τον Παντελή Παντελίδη: «Θα μείνει για πάντα μια ημιτελής αγάπη»
Celeb News

Ο Αντώνης Ρέμος για τον Παντελή Παντελίδη: «Θα μείνει για πάντα μια ημιτελής αγάπη»

01.07.2026
Ελένη Φουρέιρα: «Γεμάτη» με την οικογένειά της – Οι αποκαλύψεις για δεύτερο παιδί και ο ρατσισμός που βίωσε
Celeb News

Ελένη Φουρέιρα: «Γεμάτη» με την οικογένειά της – Οι αποκαλύψεις για δεύτερο παιδί και ο ρατσισμός που βίωσε

01.07.2026
Chris Brown: Ο σκύλος που του «στοίχισε» εκατομμύρια – Η δικαστική απόφαση που κανείς δεν περίμενε
Celeb News

Chris Brown: Ο σκύλος που του «στοίχισε» εκατομμύρια – Η δικαστική απόφαση που κανείς δεν περίμενε

01.07.2026
Το μυστικό της Αθηνάς Οικονομάκου που την έκανε «βασίλισσα» του ελληνικού lifestyle
Celeb News

Το μυστικό της Αθηνάς Οικονομάκου που την έκανε «βασίλισσα» του ελληνικού lifestyle

01.07.2026
Μάρω Κοντού: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από 16 ημέρες νοσηλείας
Celeb News

Μάρω Κοντού: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από 16 ημέρες νοσηλείας

01.07.2026
Μιχάλης Μόσιος: Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος «Ταμτάκος»
Celeb News

Μιχάλης Μόσιος: Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος «Ταμτάκος»

01.07.2026
Η Nicki Minaj ευχήθηκε στον Elon Musk για τα γενέθλιά του με μια ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις
Celeb News

Η Nicki Minaj ευχήθηκε στον Elon Musk για τα γενέθλιά του με μια ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις

30.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα