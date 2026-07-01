Έλλη Κοκκίνου: «Με μπέρδεψαν με την Δέσποινα Βανδή» – Το απίστευτο σκηνικό που δεν περίμενε κανείς

Η Έλλη Κοκκίνου αποκάλυψε ότι στο παρελθόν την είχαν μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδή και απαντούσε σαν εκείνη

Με μια ματιά Η Έλλη Κοκκίνου μπερδεύτηκε με τη Δέσποινα Βανδή, απαντώντας αρχικά σαν να ήταν εκείνη.

Η παρεξήγηση διήρκεσε αρκετή ώρα, καθώς η Κοκκίνου δεν διόρθωσε άμεσα το λάθος.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο νέο, γεμάτο καλοκαιρινό πρόγραμμά της με εμφανίσεις και ταξίδια.

Παρά την εμπειρία της, το άγχος πριν από κάθε live παραμένει σταθερό μέρος της ρουτίνας της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Έλλη Κοκκίνου μοιράστηκε μια από τις πιο απρόσμενες και ταυτόχρονα χιουμοριστικές στιγμές που της έχουν συμβεί στην πορεία της στον χώρο της μουσικής, αποκαλύπτοντας πως στο παρελθόν την είχαν μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδή. Το περιστατικό, όπως το περιέγραψε η ίδια, ήταν τόσο έντονο τη στιγμή που συνέβη, που κατέληξε να απαντά… σαν να ήταν η ίδια η συνάδελφός της.

Η γνωστή τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», περιγράφοντας με χιούμορ αλλά και απόλυτη ειλικρίνεια το πώς εξελίχθηκε όλη η παρεξήγηση. Όπως ανέφερε, χρειάστηκε αρκετή ώρα μέχρι το άτομο που την είχε μπερδέψει να καταλάβει ότι δεν ήταν η Δέσποινα Βανδή, κυρίως επειδή η ίδια δεν έσπευσε να διορθώσει άμεσα την κατάσταση.

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Παράλληλα, μέσα από τη συνέντευξή της, η Έλλη Κοκκίνου αναφέρθηκε και στη νέα καλοκαιρινή περίοδο που ξεκινά για εκείνη, με γεμάτο πρόγραμμα από εμφανίσεις, live και ταξίδια. Όπως είπε, ανυπομονεί να επιστρέψει στη σκηνή και να συναντήσει ξανά το κοινό της, παρότι το άγχος πριν από κάθε εμφάνιση παραμένει σταθερά μέρος της ρουτίνας της.

Συγκεκριμένα, περιέγραψε το περιστατικό με τη Βανδή λέγοντας: «Με έχουν μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδή, και τους απαντούσα σαν Δέσποινα και μετά μου είπαν “τελικά δεν είσαι η Δέσποινα” και απάντησα “όχι”».





Με τον χαρακτηριστικό της αυθορμητισμό, η τραγουδίστρια εξήγησε πως η στιγμή αυτή της έχει μείνει ως ένα αστείο περιστατικό που θυμάται μέχρι σήμερα, καθώς δεν ήταν κάτι που περίμενε να της συμβεί.

Παρά το χιούμορ της ιστορίας, η Έλλη Κοκκίνου δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τη σοβαρή πλευρά της δουλειάς της, τονίζοντας ότι το άγχος πριν από κάθε live δεν έχει εξαφανιστεί ποτέ, ακόμα και μετά από χρόνια εμπειρίας στη σκηνή. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είμαστε έτοιμη για ένα γεμάτο καλοκαίρι, γεμάτο μουσική, ταξίδια. Πάντα έχω αρκετό άγχος πριν βγω και πριν από κάθε συναυλία».

Έτσι, μέσα από μια απλή αλλά απολαυστική ιστορία, η Έλλη Κοκκίνου έδειξε για ακόμα μια φορά την πιο ανθρώπινη και αυθόρμητη πλευρά της, λίγο πριν μπει δυναμικά στο καλοκαιρινό της πρόγραμμα.