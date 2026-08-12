Celeb News 12.08.2026

Demi Moore: Η συγκινητική στιγμή με την κόρη της Tallulah πριν από τον γάμο της

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Η Demi Moore μοιράστηκε φωτογραφίες από την πρόβα του νυφικού της Tallulah και δεν έκρυψε τη χαρά της
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Demi Moore μοιράστηκε συγκινητικές στιγμές από την πρόβα του νυφικού της κόρης της, Tallulah.
  • Η ηθοποιός χαρακτήρισε τις στιγμές αυτές πολύτιμες αναμνήσεις που θα κρατήσει για πάντα.
  • Η Demi Moore ευχαρίστησε τον σχεδιαστή Pierre Paulo για το νυφικό που έκανε πραγματικότητα τα όνειρα της κόρης της.
  • Η προετοιμασία της κόρης της για τον γάμο γέμισε την ηθοποιό με συγκίνηση, χαρά και αναμνήσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Demi Moore μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή από την προετοιμασία της κόρης της, Tallulah, για τον γάμο της, δίνοντας μια μικρή γεύση από όσα προηγήθηκαν της μεγάλης ημέρας. Η ηθοποιός δημοσίευσε στιγμιότυπα από την πρόβα του νυφικού και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή, περιγράφοντας με λόγια γεμάτα αγάπη το συναίσθημα που έζησε βλέποντας την κόρη της να ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της ζωής της.

https://www.instagram.com/demimoore/
https://www.instagram.com/demimoore/

Η Demi Moore αναφέρθηκε στις τρυφερές στιγμές που μοιράστηκε με την Tallulah κατά τη διάρκεια της πρόβας του νυφικού της, χαρακτηρίζοντάς τες πολύτιμες αναμνήσεις που θα κρατήσει για πάντα στην καρδιά της. «Μια ματιά στην πρόβα του νυφικού της αγαπημένης μου Tallulah», έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, αναφερόμενη σε όλες εκείνες τις μικρές στιγμές που προηγήθηκαν της μεγάλης ημέρας. Η ίδια εξομολογήθηκε πως νιώθει ιδιαίτερα ευγνώμων που κατάφεραν να ζήσουν αυτή την πολύτιμη εμπειρία όλοι μαζί ως οικογένεια, δίνοντας στην ανάρτησή της έναν ξεχωριστά προσωπικό και συναισθηματικό τόνο.

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Ξεχωριστή θέση στην ανάρτηση της Demi Moore είχε και το νυφικό της Tallulah. Η ηθοποιός θέλησε να ευχαριστήσει τον σχεδιαστή Pierre Paulo για τη δημιουργία του φορέματος, το οποίο, όπως έγραψε, έκανε πραγματικότητα τα όνειρα της κόρης της. «Σε ευχαριστώ Pierre Paulo που σχεδίασες ένα τόσο αξιοσημείωτο φόρεμα και έκανες τα όνειρα του γλυκού μου κοριτσιού πραγματικότητα», ανέφερε η Demi Moore.

https://www.instagram.com/demimoore/
https://www.instagram.com/demimoore/
https://www.instagram.com/demimoore/
https://www.instagram.com/demimoore/
https://www.instagram.com/demimoore/
https://www.instagram.com/demimoore/

Μέσα από τα λόγια της, η ηθοποιός δεν στάθηκε μόνο στο εντυπωσιακό νυφικό, αλλά κυρίως στο συναίσθημα που συνοδεύει μια τόσο σημαντική οικογενειακή στιγμή. Για μια μητέρα, άλλωστε, η προετοιμασία ενός παιδιού για μια τόσο ξεχωριστή ημέρα είναι γεμάτη συγκίνηση, χαρά και αναμνήσεις που μένουν για πάντα.

Η ίδια φαίνεται να κρατά στην καρδιά της αυτές τις οικογενειακές αναμνήσεις, ενώ η αναφορά της στην Tallulah ως «αγαπημένο» και «γλυκό» της κορίτσι κάνει ακόμη πιο ξεκάθαρη τη συγκίνηση που ένιωσε βλέποντάς την να προετοιμάζεται για τη μεγάλη της μέρα.

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Demi Moore Tallulah ΓΑΜΟΣ
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