Celeb News 12.08.2026

Cristiano Ronaldo – Georgina Rodríguez: Η φωτογραφία με τις βέρες που επιβεβαίωσε τον γάμο τους

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Η φωτογραφία με τις βέρες τους ήταν αρκετή για να επιβεβαιώσει τη μεγάλη είδηση, με το διάσημο ζευγάρι να επισφραγίζει μια σχέση περίπου δέκα ετών
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Cristiano Ronaldo και η Georgina Rodríguez παντρεύτηκαν σε πολιτική τελετή στο Κασκάις της Πορτογαλίας.
  • Ο γάμος τους έγινε με μυστικότητα, παρουσία των πέντε παιδιών τους και στενού οικογενειακού κύκλου.
  • Ο Cristiano Ronaldo επιβεβαίωσε τον γάμο δημοσιεύοντας φωτογραφία με τις βέρες τους στα social media.
  • Το ζευγάρι, μετά από δέκα χρόνια σχέσης, επέλεξε να κρατήσει την τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Cristiano Ronaldo και η Georgina Rodríguez έγιναν και επίσημα αντρόγυνο, σε μια ημέρα που κράτησαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας να μοιραστούν με τον κόσμο μόνο ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στις 11 Αυγούστου στο γραφικό Κασκάις της Πορτογαλίας, σε μια πολιτική τελετή που έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο, με τα πέντε παιδιά τους να βρίσκονται στο πλευρό τους.

Georgina Rodriguez
https://www.instagram.com/georginagio/

Η είδηση, ωστόσο, πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις στα social media, όταν ο Cristiano Ronaldo δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία φαίνονται τα χέρια του ίδιου και της Georgina Rodríguez με τις βέρες τους. Η εικόνα έγινε αμέσως viral και αποτέλεσε την πιο ξεκάθαρη επιβεβαίωση ότι το ζευγάρι έκανε τελικά το μεγάλο βήμα. Με αυτόν τον τρόπο, ύστερα από περίπου δέκα χρόνια κοινής πορείας, ο διάσημος ποδοσφαιριστής και η σύντροφός του πέρασαν σε ένα νέο κεφάλαιο της ζωής τους, έχοντας ήδη δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια και έχοντας μοιραστεί μαζί αμέτρητες στιγμές που έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια.

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Η ιστορία του Cristiano Ronaldo και της Georgina Rodríguez ξεκίνησε περίπου 10 χρόνια πριν, όταν οι δυο τους γνωρίστηκαν σε μια μπουτίκ της Gucci στη Μαδρίτη. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε μια σταθερή σχέση και στη συνέχεια σε μια κοινή οικογενειακή ζωή, με την Georgina Rodríguez να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του Cristiano Ronaldo και να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της οικογένειάς του. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει παιδιά και έχουν δημιουργήσει μια ζωή που, παρά την τεράστια δημοσιότητα γύρω από το όνομα του Πορτογάλου σούπερ σταρ, περιλαμβάνει πολλές στιγμές που παραμένουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο γάμος τους στο Κασκάις φαίνεται πως κινήθηκε ακριβώς σε αυτή τη λογική. Η τελετή πραγματοποιήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα και είχε πολιτικό χαρακτήρα, με τους καλεσμένους να περιορίζονται στον στενό οικογενειακό κύκλο. Τα πέντε παιδιά του ζευγαριού ήταν εκεί, κάνοντας τη σημαντική αυτή ημέρα ακόμη πιο προσωπική και οικογενειακή. Η επιλογή του Cristiano Ronaldo και της Georgina Rodríguez να κρατήσουν τον γάμο τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας έρχεται σε αντίθεση με το τεράστιο ενδιαφέρον που προκαλεί κάθε δημόσια εμφάνισή τους. Παρ’ όλα αυτά, το ζευγάρι κατάφερε να προστατεύσει τη στιγμή και να αποφύγει τη δημοσιότητα μέχρι την ώρα που επέλεξε να μοιραστεί την πρώτη εικόνα.

Cristiano Ronaldo
https://www.instagram.com/cristiano/

Η φωτογραφία με τις βέρες ήταν εκείνη που έβαλε τέλος σε κάθε αμφιβολία. Στο τρυφερό στιγμιότυπο φαίνονται τα χέρια του Cristiano Ronaldo και της Georgina Rodríguez, με τις βέρες τους να ξεχωρίζουν και να δίνουν όλο το νόημα στην ανάρτηση. Δεν χρειάστηκε μια μεγάλη ανακοίνωση ή μια πολυτελής τελετή μπροστά στις κάμερες. Η εικόνα ήταν αρκετή για να μεταφέρει το μήνυμα και να προκαλέσει κύμα σχολίων και αναδημοσιεύσεων στα social media.

https://www.instagram.com/georginagio/
https://www.instagram.com/georginagio/

Μετά από περίπου δέκα χρόνια κοινής ζωής, ο Cristiano Ronaldo και η Georgina Rodríguez έγιναν σύζυγοι, έχοντας επιλέξει να κρατήσουν τη μεγάλη ημέρα τους για τους ίδιους και την οικογένειά τους. Και κάπως έτσι, ένας από τους πιο διάσημους ποδοσφαιριστές στον κόσμο και η γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του απέδειξαν για ακόμη μία φορά πως, πίσω από τη λάμψη, τα εκατομμύρια των ακολούθων και τη διαρκή δημοσιότητα, υπάρχουν στιγμές που θέλουν να κρατούν μόνο για τους δυο τους.

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Christiano Ronaldo Georgina Rodriguez ΓΑΜΟΣ
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