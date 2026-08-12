Life 12.08.2026

Έχεις φράουλες; Αυτό είναι το πιο δροσερό drink που θα φτιάξεις φέτος το καλοκαίρι

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Το πιο δροσερό healthy drink του καλοκαιριού με φράουλες κεφίρ και μέλι που έχει γίνει viral στα social media
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Δημιουργήστε ένα δροσιστικό καλοκαιρινό ρόφημα με φράουλες και κεφίρ.
  • Το ρόφημα είναι κρεμώδες, ελαφρύ, γεμάτο γεύση και φτιάχνεται γρήγορα.
  • Οι φράουλες προσφέρουν γλυκύτητα, ενώ το κεφίρ παρέχει προβιοτικά.
  • Η συνταγή είναι απλή, απαιτεί λίγα υλικά και ένα μπλέντερ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι θέλει δροσερές, εύκολες και θρεπτικές επιλογές που μπορούν να μας κρατήσουν ενυδατωμένους χωρίς να περνάμε ώρες στην κουζίνα. Ένα ρόφημα που έχει κατακτήσει τα social media συνδυάζει τη φρεσκάδα της φράουλας με τα οφέλη του κεφίρ και έχει γίνει αγαπημένο trend για όσους ψάχνουν κάτι διαφορετικό. Είναι κρεμώδες, ελαφρύ και γεμάτο γεύση, ενώ φτιάχνεται σε λίγα μόλις λεπτά. Αν αγαπάς τα healthy drinks που μοιάζουν με μικρή απόλαυση, αυτή η συνταγή αξίζει μια θέση στην καθημερινότητά σου.

Γυάλινο ποτήρι με δροσερή σπιτική φραουλάδα και μπολ γεμάτο φρέσκες φράουλες, έτοιμες για απόλαυση.
Πηγή: Unsplash

Το μυστικό αυτού του viral ροφήματος βρίσκεται στην απλότητά του αλλά και στα συστατικά του. Οι φράουλες χαρίζουν φυσική γλυκύτητα και καλοκαιρινό άρωμα, ενώ το κεφίρ προσφέρει προβιοτικά που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου. Με λίγα υλικά μπορείς να δημιουργήσεις ένα δροσιστικό smoothie που ταιριάζει τέλεια στο πρωινό, στο απογευματινό snack ή μετά τη γυμναστική. Plus, το χρώμα του είναι τόσο Instagram friendly που δύσκολα θα αντισταθείς να το ανεβάσεις στα social.

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Η συνταγή δεν χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό ή περίπλοκα βήματα, αφού το μόνο που θα χρειαστείς είναι ένα μπλέντερ ή ένα μούλτι και λίγα λεπτά από τον χρόνο σου. Το αποτέλεσμα είναι ένα απολαυστικό ρόφημα με φυσικά υλικά που μπορείς να προσαρμόσεις εύκολα στα γούστα σου. Μπορείς να προσθέσεις περισσότερο μέλι αν το θέλεις πιο γλυκό ή να δοκιμάσεις και άλλα φρούτα εποχής για διαφορετικές εκδοχές. Είναι η τέλεια ιδέα για όσους θέλουν κάτι δροσερό αλλά και γεμάτο θρεπτικά συστατικά μέσα στη ζέστη.

Φρέσκες φράουλες και ένα κομμάτι γλυκό παρουσιάζονται σε ένα τραπέζι, ιδανικά για ένα καλοκαιρινό γλυκό χωρίς ζάχαρη.
Πηγή: Unsplash

Υλικά για 1 μερίδα:

  • 100 γρ. φράουλες
  • 2 κουταλάκια του γλυκού μέλι
  • 50 ml νερό
  • 250 ml κεφίρ

Εκτέλεση:

  1. Πλένεις καλά τις φράουλες, τις κόβεις και τις χτυπάς στο μούλτι μέχρι να γίνουν ένα λείο μείγμα.
  2. Προσθέτεις το μέλι και το νερό και ανακατεύεις ξανά για λίγα δευτερόλεπτα.
  3. Ρίχνεις το μείγμα σε ένα ποτήρι και συμπληρώνεις με το κεφίρ.
  4. Ανακατεύεις καλά και απολαμβάνεις το πιο δροσιστικό καλοκαιρινό drink.
Ένα ποτήρι δροσερή σπιτική φραουλάδα με φρέσκες φράουλες και καλαμάκι, ιδανική για το καλοκαίρι.
Πηγή: Unsplash

Αυτό το viral ρόφημα με φράουλα και κεφίρ είναι η απόδειξη ότι οι πιο ωραίες καλοκαιρινές συνταγές είναι συχνά και οι πιο απλές, με λίγα υλικά και πολλή γεύση.

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