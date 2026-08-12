Life 12.08.2026

«The Devil Wears Prada 2»: Ποια iconic looks της ταινίας βγαίνουν σε δημοπρασία

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Mερικά από τα πιο χαρακτηριστικά fashion pieces της ταινίας αποκτούν νέο ιδιοκτήτη μέσω μιας ιδιαίτερης φιλανθρωπικής δημοπρασίας
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Iconic looks από το "The Devil Wears Prada 2" βγαίνουν σε φιλανθρωπική δημοπρασία.
  • Θα δημοπρατηθούν κομμάτια όπως jacket Dries Van Noten, κόσμημα Elsa Peretti και φόρεμα Gabriela Hearst.
  • Στη δημοπρασία περιλαμβάνεται και φόρεμα της Lady Gaga από video clip της.
  • Τα έσοδα θα διατεθούν για στήριξη δημοσιογράφων και σχεδιαστών μόδας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις δει το «The Devil Wears Prada 2» και έχεις κρατήσει στη μνήμη σου τα looks της Miranda Priestly, της Emily και της Andy Sachs, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να επιστρέψεις στον fashion κόσμο της ταινίας. Κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά ρούχα και αξεσουάρ της ταινίας δεν θα μείνουν για πάντα κλεισμένα στις ντουλάπες του κινηματογραφικού πλατό, αλλά θα περάσουν σε μια ιδιαίτερη φιλανθρωπική δημοπρασία.

Η Anne Hathaway και η Meryl Streep περπατούν στο δρόμο με κοστούμια και γυαλιά ηλίου.
Η Anne Hathaway και η Meryl Streep σε κοινή τους εμφάνιση με κομψά κοστούμια.

Έτσι, ένα jacket της Dries Van Noten, ένα εντυπωσιακό κόσμημα της Elsa Peretti και ένα φόρεμα της Gabriela Hearst που συνδέεται με μια χαρακτηριστική σκηνή της ταινίας αποκτούν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτή τη φορά έξω από τη μεγάλη οθόνη.

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Από τη Miranda Priestly στην Emily Blunt

Ανάμεσα στα fashion pieces που θα δημοπρατηθούν ξεχωρίζει το jacket με κρόσσια του Dries Van Noten, το οποίο φόρεσε η Meryl Streep στον ρόλο της Miranda Priestly σε μια από τις σκηνές του Runway. Το ενδιαφέρον, όμως, δεν σταματά εκεί. Στη δημοπρασία θα βρεθεί και το περίφημο Elsa Peretti Bone Cuff, το εντυπωσιακό κόσμημα αξίας 107.000 δολαρίων που φόρεσε η Emily Blunt. Οι fans του «The Devil Wears Prada» θα μπορούν επίσης να διεκδικήσουν το Gabriela Hearst Niki Dress της Anne Hathaway. Και εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που το κάνει ακόμη πιο ξεχωριστό: είναι το φόρεμα που λερώθηκε μέσα στην ταινία και ο λεκές παραμένει πάνω στο αυθεντικό κομμάτι.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Και ένα look της Lady Gaga

Η συλλογή δεν περιορίζεται μόνο στους βασικούς χαρακτήρες της ταινίας. Ανάμεσα στα κομμάτια βρίσκεται και το feather dress του Bad Binch TongTong by Terrence Zhou, το οποίο φόρεσε η Lady Gaga στο music video για το «RUNWAY». Έτσι, η δημοπρασία μετατρέπεται σε μια μικρή παρέλαση από fashion moments που συνδέονται όχι μόνο με το «The Devil Wears Prada 2», αλλά και με τη σύγχρονη pop culture.

Μια δημοπρασία με φιλανθρωπικό χαρακτήρα

Η online δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως τις 15 Σεπτεμβρίου μέσω του Christie’s, ενώ στη Νέα Υόρκη μέρος της συλλογής θα παρουσιαστεί στο Rockefeller Plaza από τις 8 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Το ενδιαφέρον, βέβαια, δεν βρίσκεται μόνο στα εντυπωσιακά ρούχα και κοσμήματα. Η πρωτοβουλία έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη του Committee to Protect Journalists και του Council of Fashion Designers of America. Με τη Meryl Streep να βρίσκεται μεταξύ των προσώπων που στηρίζουν την πρωτοβουλία, η δημοπρασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

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The Devil Wears Prada 2 μόδα ρούχα ΤΑΙΝΙΑ
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