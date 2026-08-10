«Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε»: Το viral βίντεο της Μαρίνα Βερνίκου με τον λαγοκέφαλο

Με έναν λαγοκέφαλο στο χέρι και ένα μήνυμα προς όσους φοβούνται τη θάλασσα, η Μαρίνα Βερνίκου έγινε viral μέσα από το νέο της βίντεο

Με μια ματιά Η Μαρίνα Βερνίκου δημοσίευσε βίντεο με λαγοκέφαλο, προκαλώντας αντιδράσεις.

Τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος φόβου για τη θάλασσα, αρκεί να τηρούνται προφυλάξεις.

Διευκρίνισε ότι ο λαγοκέφαλος βρέθηκε νεκρός ανοιχτά στο πέλαγος.

Το μήνυμά της είναι να μην πλησιάζουμε, αγγίζουμε ή τρώμε λαγοκέφαλους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαρίνα Βερνίκου βρέθηκε στο επίκεντρο των σχολίων στα social media μετά από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται κρατώντας έναν λαγοκέφαλο. Η εικόνα ήταν αρκετή για να προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για ένα ψάρι που έχει απασχολήσει έντονα τη συζήτηση γύρω από τις ελληνικές θάλασσες και την παρουσία του σε αυτές.

Marina VernicosΗ γνωστή φωτογράφος θέλησε, μέσα από την ανάρτησή της, να περάσει το δικό της μήνυμα, τονίζοντας πως δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε τη θάλασσα, αρκεί να τηρούμε τις απαραίτητες προφυλάξεις και να μην ερχόμαστε σε επαφή με τον λαγοκέφαλο. Ωστόσο, καθώς το βίντεο πήρε μεγαλύτερη έκταση από όση πιθανότατα περίμενε, η Μαρίνα Βερνίκου επανήλθε και έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το πού βρέθηκε το συγκεκριμένο ψάρι, διευκρινίζοντας πως δεν ήταν σε παραλία ούτε κοντά σε κάποιο νησί.

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Στο βίντεο, η Μαρίνα Βερνίκου εμφανίζεται με το μαγιό της, έχοντας μόλις βγει από τη θάλασσα και κρατώντας τον λαγοκέφαλο. Η ίδια συνόδευσε το στιγμιότυπο με ένα μήνυμα προς όσους απολαμβάνουν το καλοκαίρι και τις βουτιές τους, θέλοντας να επισημάνει πως η παρουσία του συγκεκριμένου είδους δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να απολαμβάνουμε τη θάλασσα.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε τη θάλασσα. Απλώς, αν δείτε έναν λαγοκέφαλο, δεν τον πιάνουμε με γυμνά χέρια, δεν τον ενοχλούμε και φυσικά δεν τον τρώμε. Τον παρατηρούμε από απόσταση και συνεχίζουμε το μπάνιο μας κανονικά», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της. Η εικόνα, ωστόσο, με τη Μαρίνα Βερνίκου να κρατά τον λαγοκέφαλο στα χέρια της ήταν εκείνη που τράβηξε περισσότερο την προσοχή και προκάλεσε σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους. Το γεγονός ότι η ίδια εμφανίστηκε να έχει πιάσει το ψάρι δημιούργησε εύλογα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στα χέρια της.

Με νέα διευκρίνισή της, εξήγησε πως ο συγκεκριμένος λαγοκέφαλος δεν βρέθηκε σε παραλία ούτε κοντά σε κάποιο ελληνικό νησί, αλλά ανοιχτά στο πέλαγος. Όπως ανέφερε, το ψάρι ήταν ήδη νεκρό, καθώς το είχε πετάξει ψαράς. «Επειδή το βίντεο έχει πάρει μεγάλη έκταση θέλω να διευκρινίσω ότι ο συγκεκριμένος λαγοκέφαλος δεν βρέθηκε σε παραλία ούτε κοντά σε κάποιο νησί. Τον βρήκαμε ανοιχτά στο πέλαγος, νεκρό, αφού τον είχε πετάξει ψαράς. Το διευκρινίζω για να μη δημιουργείται άδικα φόβος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτησή της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι λαγοκέφαλοι αποτελούν συχνό θέμα συζήτησης μεταξύ όσων περνούν το καλοκαίρι δίπλα στη θάλασσα. Οι εικόνες και οι πληροφορίες για την παρουσία τους μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν ανησυχία, ειδικά όταν ένα σχετικό βίντεο γίνεται viral στα social media. Η ίδια, πάντως, θέλησε να περάσει ένα διαφορετικό μήνυμα, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει λόγος να αποφεύγεις τη θάλασσα εξαιτίας ενός τέτοιου περιστατικού. Το βασικό είναι, όπως ανέφερε, να μην πλησιάζεις έναν λαγοκέφαλο, να μην τον αγγίζεις με γυμνά χέρια και φυσικά να μην τον καταναλώνεις.

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