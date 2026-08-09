Όταν τα λεφτά δεν έχουν όρια: Οι πιο απίστευτες αγορές των celebrities (photos)

Από το ιδιωτικό αεροδρόμιο του John Travolta μέχρι το γήπεδο NBA του Drake, αυτές είναι οι πιο απίστευτες πολυτέλειες των celebrities

Με μια ματιά Ο John Travolta διαθέτει ιδιωτικό διάδρομο αεροσκαφών δίπλα στην έπαυλή του στη Φλόριντα.

Ο Drake έχει κατασκευάσει εσωτερικό γήπεδο μπάσκετ μεγέθους NBA στην κατοικία του στο Τορόντο.

Η Celine Dion δημιούργησε στην έπαυλή της ιδιωτικό υδάτινο πάρκο με πισίνες και νεροτσουλήθρες.

Ο Jeff Bezos χρηματοδότησε ένα μηχανικό ρολόι σχεδιασμένο να λειτουργεί για 10.000 χρόνια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι περισσότεροι από εμάς ονειρευόμαστε ένα μεγάλο σπίτι, μια ωραία πισίνα ή ένα αυτοκίνητο που ξεχωρίζει. Για κάποιους όμως από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη, η έννοια της πολυτέλειας έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Από ιδιωτικούς διαδρόμους προσγείωσης μέχρι κινηματογραφικά στούντιο εκατοντάδων στρεμμάτων, οι διάσημοι έχουν δημιουργήσει χώρους που μοιάζουν βγαλμένοι από ταινία.

Το Hollywood δεν σταματά μόνο στις κόκκινες πρεμιέρες και στα βραβεία. Πίσω από τις κάμερες, πολλοί celebrities έχουν επενδύσει σε μοναδικά σπίτια και αντικείμενα που κάνουν τους fans να μένουν με το στόμα ανοιχτό. Κάποιοι έχουν προσωπικά αεροπλάνα έξω από την πόρτα τους, άλλοι γήπεδα μέσα στις κατοικίες τους και άλλοι ολόκληρους κόσμους διασκέδασης στην αυλή τους.

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Από τον Arnold Schwarzenegger μέχρι την Celine Dion, αυτές οι celebrity περιουσίες αποδεικνύουν πως όταν το budget δεν έχει όρια, ούτε η φαντασία έχει περιορισμούς. Δες μερικά από τα πιο τρελά και εντυπωσιακά πράγματα που έχουν αποκτήσει ή δημιουργήσει μερικοί από τους πιο γνωστούς stars του κόσμου.

1. Arnold Schwarzenegger

Ο Arnold Schwarzenegger δεν είναι γνωστός μόνο για τις ταινίες δράσης και τον ρόλο του ως Terminator. Ο θρύλος του bodybuilding και του Hollywood ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που πίστεψαν ότι το στρατιωτικό όχημα Hummer μπορούσε να γίνει ένα αυτοκίνητο για καθημερινή χρήση.

Όταν το συγκεκριμένο θηριώδες όχημα άρχισε να γίνεται διαθέσιμο και σε πολίτες, ο Schwarzenegger απέκτησε δύο από τα πρώτα Hummer που πουλήθηκαν εκτός στρατού. Η επιλογή του βοήθησε σημαντικά στο να αλλάξει η εικόνα του οχήματος και να γίνει σύμβολο δύναμης, περιπέτειας και υπερβολής. Για έναν star που έχει συνδέσει το όνομά του με χαρακτήρες γεμάτους δράση, ένα τεράστιο Hummer ήταν ίσως το απόλυτο αυτοκίνητο.

2. John Travolta

Ο John Travolta έχει μια από τις πιο εντυπωσιακές κατοικίες στον κόσμο των celebrities. Ο μεγάλος σταρ του Grease και του Pulp Fiction δεν έχει απλώς ένα γκαράζ με αυτοκίνητα, αλλά έναν προσωπικό διάδρομο αεροσκαφών δίπλα στο σπίτι του.

Η έπαυλή του στη Φλόριντα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε ο Travolta να μπορεί να παρκάρει τα ιδιωτικά του αεροπλάνα σε απόσταση λίγων μέτρων από την κατοικία του. Η αγάπη του για την αεροπορία είναι γνωστή εδώ και χρόνια, καθώς ο ίδιος είναι πιστοποιημένος πιλότος και έχει στην κατοχή του αρκετά αεροσκάφη. Για πολλούς fans, το σπίτι του μοιάζει περισσότερο με ιδιωτικό αεροπορικό terminal παρά με μια συνηθισμένη έπαυλη.

3. Tom Cruise

Ο Tom Cruise είναι ένας από τους τελευταίους πραγματικούς action stars του κινηματογράφου και είναι γνωστό ότι λατρεύει τις επικίνδυνες αποστολές. Δεν προκαλεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός ότι η σχέση του με τα αεροπλάνα ξεπερνά τα όρια της μεγάλης οθόνης.

Για το «Top Gun: Maverick», ο Cruise μπήκε πραγματικά στον κόσμο των μαχητικών αεροσκαφών και η αγάπη του για την αεροπορία είναι τόσο μεγάλη που διαθέτει δικά του αεροπορικά μέσα. Ο ίδιος έχει επενδύσει σε συλλεκτικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και ένα μαχητικό αεροσκάφος εποχής.

4. Drake

Ο Drake έχει μετατρέψει την έννοια του luxury home σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Η τεράστια κατοικία του στο Toronto διαθέτει έναν εσωτερικό χώρο μπάσκετ μεγέθους κανονικού NBA γηπέδου. Το γήπεδο αποτελεί μέρος της εντυπωσιακής έπαυλης που ο ίδιος αποκαλεί «The Embassy» και περιλαμβάνει χώρους που θυμίζουν περισσότερο ξενοδοχείο πέντε αστέρων παρά σπίτι.

Για έναν καλλιτέχνη που αγαπά τον αθλητισμό, το προσωπικό του γήπεδο είναι το απόλυτο όνειρο. Πλέον, ένα απλό home gym δεν είναι αρκετό για τους superstars. Ο Drake πήγε το fitness και το basketball σε άλλο επίπεδο.

5. Celine Dion

Η Celine Dion απέδειξε ότι ακόμα και μια αυλή μπορεί να γίνει προσωπικό πάρκο διασκέδασης. Η διάσημη τραγουδίστρια είχε δημιουργήσει στην έπαυλή της έναν εντυπωσιακό χώρο με πισίνες και στοιχεία που θύμιζαν ιδιωτικό water park.

Ο χώρος περιλάμβανε νεροτσουλήθρες και μεγάλες πισίνες, προσφέροντας στην οικογένειά της μια εμπειρία που περισσότερο θυμίζει πολυτελές resort παρά σπίτι. Η επιλογή αυτή ταιριάζει απόλυτα σε μια star παγκόσμιας εμβέλειας, που έχει συνηθίσει να ζει με τρόπο διαφορετικό από τον μέσο άνθρωπο.

7. Jeff Bezos

Ο Jeff Bezos δεν επένδυσε μόνο σε σπίτια και τεχνολογία. Μέσω της υποστήριξής του στο Long Now Foundation, χρηματοδότησε ένα από τα πιο φιλόδοξα projects στον κόσμο: ένα τεράστιο μηχανικό ρολόι σχεδιασμένο να λειτουργεί για 10.000 χρόνια.

Το έργο βρίσκεται μέσα σε βουνό στο Δυτικό Texas και έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα σύμβολο μακροπρόθεσμης σκέψης και ανθρώπινης δημιουργικότητας. Δεν είναι ένα απλό αντικείμενο πολυτελείας, αλλά ένα project που κοιτάζει κυριολεκτικά χιλιάδες χρόνια μπροστά.

Οι celebrities δεν αγοράζουν πλέον απλώς ακριβά σπίτια και αυτοκίνητα. Από ιδιωτικά αεροδρόμια και κινηματογραφικά στούντιο μέχρι γήπεδα και προσωπικά water parks, οι πιο διάσημοι άνθρωποι του πλανήτη αποδεικνύουν ότι η φαντασία είναι το μόνο πραγματικό όριο όταν το budget είναι απεριόριστο.