Zendaya και Tom Holland: Ο μυστικός γάμος των 500.000 λιρών και το πάρτι στην αγγλική εξοχή

Η Zendaya και ο Tom Holland φέρεται να γιόρτασαν τον γάμο τους με ένα πολυτελές μυστικό τριήμερο στην Αγγλία

Με μια ματιά Zendaya και Tom Holland φέρεται να πραγματοποίησαν μυστικό γάμο και γαμήλια γιορτή στην αγγλική εξοχή.

Η τριήμερη γιορτή στο Surrey κόστισε περίπου 500.000 λίρες και είχε περίπου 250 καλεσμένους.

Το ζευγάρι έδωσε προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, απαγορεύοντας τη χρήση κινητών τηλεφώνων.

Η γιορτή περιλάμβανε αναφορές στον Spider-Man, με κόκκινες και μπλε αποχρώσεις στον φωτισμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Zendaya και ο Tom Holland απέδειξαν για ακόμη μία φορά πως ξέρουν να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή, κρατώντας μακριά από τα φώτα μια από τις πιο σημαντικές στιγμές τους. Το διάσημο ζευγάρι φέρεται να διοργάνωσε μια εντυπωσιακή γαμήλια γιορτή στην αγγλική εξοχή, λίγους μήνες μετά τον ιδιωτικό γάμο τους. Η τριήμερη γιορτή πραγματοποιήθηκε στο πολυτελές Beaverbrook Hotel στο Surrey, με αυστηρούς κανόνες για τη διατήρηση της ιδιωτικότητας. Το αποτέλεσμα; Ένας γάμος γεμάτος χολιγουντιανή λάμψη αλλά χωρίς τα συνηθισμένα celebrity leaks.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η γιορτή κόστισε περίπου 500.000 λίρες και συγκέντρωσε περίπου 250 καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους φέρεται να βρίσκονταν γνωστά ονόματα του Hollywood. Η μεγάλη προτεραιότητα του ζευγαριού ήταν η μυστικότητα, καθώς οι καλεσμένοι και το προσωπικό δεν είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Έτσι, η Zendaya και ο Tom Holland κατάφεραν να ζήσουν τη στιγμή τους χωρίς κάμερες και social media να βρίσκονται παντού.

Διάβασε επίσης: Η Zendaya ζωντανεύει το θρυλικό νυφικό της Mary Jane από το 1987

Η γαμήλια γιορτή είχε και μια μικρή αναφορά στην ταινία που έφερε τους δύο ηθοποιούς κοντά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο χώρος φωτίστηκε με κόκκινες και μπλε αποχρώσεις, τα χαρακτηριστικά χρώματα του Spider-Man, δημιουργώντας ένα διακριτικό αλλά ξεχωριστό tribute στη σχέση τους.

All the details from inside Zendaya and Tom Holland’s top secret £500k second wedding in Surrey: Newlyweds exchanged ’emotional’ speeches in front of a VERY star-studded guest list – with a special nod to Spiderman! https://t.co/bEq1lCfEvM — Daily Mail (@DailyMail) August 6, 2026

Οι δύο stars φέρεται επίσης να συγκίνησαν τους καλεσμένους με τις ομιλίες τους, συνδυάζοντας το χιούμορ με πιο προσωπικές στιγμές. Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε στα γυρίσματα του «Spider-Man», φαίνεται πως ήθελε η ημέρα αυτή να αντικατοπτρίζει τη δική του ιστορία.

Η Zendaya και ο Tom Holland έχουν επιλέξει από την αρχή της σχέσης τους να κρατούν χαμηλό προφίλ, παρά το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού. Ακόμη και ο γάμος τους είχε καταφέρει να μείνει κρυφός, μέχρι που άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες πληροφορίες.

Marvel approved PTO for Tom Holland and Zendaya. The two celebrated their wedding at a private country hotel in Surrey, U.K. https://t.co/4rUktM7Cgh — New York Magazine (@NYMag) August 6, 2026

Από το κινηματογραφικό τους ξεκίνημα μέχρι τη νέα σελίδα της ζωής τους, οι δύο ηθοποιοί συνεχίζουν να αποδεικνύουν πως ένας μεγάλος έρωτας μπορεί να παραμένει προσωπικός, ακόμη και όταν ολόκληρος ο κόσμος θέλει να γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια.

Διάβασε επίσης: