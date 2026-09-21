Ευθύμης Ζησάκης: «Δεν γίναμε απλά νονοί» – Η τρυφερή ανάρτηση για τη μικρή Αικατερίνη

Μια ξεχωριστή ημέρα έζησε ο Ευθύμης Ζησάκης, καθώς έγινε νονός της μικρής Αικατερίνης. Με μια τρυφερή ανάρτηση στα social media, μοιράστηκε τη χαρά και τη συγκίνησή του, δίνοντας παράλληλα το δικό του νόημα στον ρόλο του νονού.

«Σήμερα δεν γίναμε απλά νονοί. Δώσαμε μια υπόσχεση σε έναν μικρό άνθρωπο: να είμαστε πάντα εκεί!», έγραψε χαρακτηριστικά. Ο Ευθύμης Ζησάκης αναφέρθηκε στις χαρές, τις δυσκολίες, τις πρώτες φορές, τα λάθη και τα όνειρα που θα συνοδεύσουν τη μικρή Αικατερίνη καθώς μεγαλώνει.

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«Γιατί νονός δεν είναι αυτός που κρατάει ένα παιδί στην κολυμπήθρα για λίγα λεπτά. Είναι αυτός που αποφασίζει να το κρατάει στη ζωή του για πάντα», σημείωσε, κλείνοντας με μια φράση που αποτυπώνει με τον πιο όμορφο τρόπο τη σημασία της σχέσης που μόλις ξεκίνησε.

Για τη μικρή Αικατερίνη, λοιπόν, η βάπτιση δεν σηματοδότησε μόνο μια νέα αρχή, αλλά και έναν ξεχωριστό δεσμό με τον άνθρωπο που ανέλαβε να είναι δίπλα της στα χρόνια που έρχονται.

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