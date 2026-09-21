32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας: Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» σε πανελλήνια πρώτη προβολή

Με μια ματιά Το ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» κάνει πανελλήνια πρεμιέρα στο 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας.

Η ταινία εξετάζει τα συστήματα παρακολούθησης και στοχοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν στη Γάζα.

24 Ισραηλινοί στρατιωτικοί και αξιωματικοί μυστικών υπηρεσιών μιλούν ανώνυμα για τις πρακτικές.

Ο τίτλος «ΝΑΖΑ» αναφέρεται στις «παράπλευρες απώλειες» και θέτει ερωτήματα για την αξία της ανθρώπινης ζωής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε πανελλήνια πρώτη προβολή το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» των Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του πριν λίγες μέρες στο Φεστιβάλ Βενετίας, κερδίζοντας το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής καθώς και το πλέον παρατεταμένο χειροκρότημα στα χρονικά μεγάλης κινηματογραφικής διοργάνωσης, με το κοινό να επευφημεί όρθιο και συγκινημένο για 25 συνεχή λεπτά μετά το τέλος του φιλμ.

Στο «NAZA», οι Ισραηλινοί σκηνοθέτες Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, δύο από τους τέσσερις συνδημιουργούς του τιμημένου με Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ «Καμιά Αλλη Γη» (Βραβείο Χρυσής Αθηνάς στο Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ του 30ού ΔΦΚ της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας), στρέφουν την κάμερα στο εσωτερικό του ισραηλινού στρατιωτικού και πληροφοριακού μηχανισμού.

Μέσα από μυστικές, νυχτερινές συνομιλίες σε ταράτσες του Τελ Αβίβ, 24 Ισραηλινοί αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιώτες, όλοι υπό καθεστώς ανωνυμίας, μιλούν για τα συστήματα παρακολούθησης, στοχοποίησης και εξ αποστάσεως θανάτωσης που χρησιμοποιήθηκαν στη Γάζα. Οι φωνές και οι εικόνες τους έχουν ψηφιακά αλλοιωθεί, καθώς οι ίδιοι ρισκάρουν σοβαρές συνέπειες αποκαλύπτοντας όσα γνωρίζουν από πρώτο χέρι. Η ταινία γεννήθηκε από την ανάγκη των δημιουργών να εξετάσουν «τα συστήματα πίσω από» όσα συνέβησαν στη Γάζα, όχι ως μια σειρά μεμονωμένων πράξεων, αλλά μέσα από τις διαταγές, τις πολιτικές, τις πρακτικές και τη λογική που τα καθιστούν δυνατά.

Και ενώ η κάμερα μένει στο Τελ Αβίβ, η Γάζα είναι διαρκώς παρούσα μέσα από την απουσία της. Οι δημιουργοί επιλέγουν να κινηματογραφήσουν μια πόλη που συνεχίζει την καθημερινότητά της, ενώ μόλις εξήντα χιλιόμετρα μακριά μια άλλη πόλη καταστρέφεται. Στο σκοτάδι των νυχτερινών συνεντεύξεων, η σιωπή γίνεται εξίσου σημαντική με τον λόγο, ενώ οι χειρόγραφες αναπαραστάσεις των πολύπλοκων τεχνολογικών συστημάτων μετατρέπουν το υψηλής τεχνολογίας πρόσωπο του σύγχρονου πολέμου σε μια απλή γραμμή πάνω στο χαρτί. Ο ίδιος ο τίτλος «NAZA», στρατιωτικό ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται για να δηλώσει τις υπολογιζόμενες «παράπλευρες απώλειες» μιας επίθεσης, γίνεται έτσι το κεντρικό ερώτημα της ταινίας: τι συμβαίνει όταν οι ανθρώπινες ζωές μετατρέπονται σε αριθμούς ενός συστήματος;

Το «NAZA» αποτελεί κινηματογραφική συνέχεια της ερευνητικής δημοσιογραφίας του Abraham και των συνεργατών του στην εφημερίδα Guardian, το +972 Magazine και το Local Call, γύρω από τη χρήση νέων τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης από τον ισραηλινό στρατό. Η ταινία, παραγωγή των Guardian Documentaries, με παραγωγό τον Τζέιμς Γουίλσον (υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και δύο φορές βραβευμένο με BAFTA) και εκτελεστικό παραγωγό τον βραβευμένο με Όσκαρ Τζόναθαν Γκλέιζερ, σκηνοθέτη των ταινιών «Ζώνη Ενδιαφέροντος» και «Κάτω από το Δέρμα» (που επίσης έχουν προβληθεί στο πλαίσιο των Νυχτών Πρεμιέρας), μεταφέρει αυτή την έρευνα από το πεδίο της δημοσιογραφίας στη δύναμη της κινηματογραφικής μαρτυρίας.

ΝΑΖΑ |2026 (Διάρκεια 80’)

Σκηνοθεσία: Γιουβάλ Αμπραχάμ, Ρέιτσελ Σορ

Παραγωγή: Guardian, Τζέιμς Γουίλσον

Εκτέλεση Παραγωγής: Τζόναθαν Γκλέιζερ

Το ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες από τις εταιρίες filmtrade & Tanweer στις 2 Οκτωβρίου 2026.

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026, powered by ΕΚΚΟΜΕD (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας), με Χρυσό Χορηγό τη ΔΕΗ και σε συνδιοργάνωση με τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Δήμου Αθηναίων).

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ της 32ης διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 18:00 στο Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, με ελεύθερη είσοδο.

Οι 32ες Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθούν στις κινηματογραφικές αίθουσες ΑΣΤΟΡ, ΔΑΝΑΟΣ, CINOBO ΟΠΕΡΑ 1, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ», ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ, ΤΡΙΑΝΟΝ, FLOYD LIVE MUSIC VENUE.

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