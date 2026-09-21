«Ρίταμαργαρίταρίταμαργαρίταρίταμαργαρί…»: «Η μαμά, η κόρη και ο Λύκος» στο Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ

Δύο Μαργαρίτες, μια μητέρα, μια κόρη και ένας Λύκος συναντιούνται στη σκηνή, μέσα από τη σκηνοθετική ματιά της Μαρίας Μαγκανάρη

Η Happy Productions παρουσιάζει στο Θέατρο Άνεσις, σε σκηνοθεσία της Μαρίας Μαγκανάρη, το έργο «Ρίταμαργαρίταρίταμαργαρίταρίταμαργαρί…», μια πρωτότυπη θεατρική σύνθεση εμπνευσμένη από τη θυελλώδη, βαθιά και συγκλονιστική σχέση δύο σπουδαίων μορφών της ελληνικής λογοτεχνίας: της Μαργαρίτας Καραπάνου και της μητέρας της, Μαργαρίτας Λυμπεράκη.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντώνται η σπουδαία Λυδία Φωτοπούλου, η αγαπημένη Ευδοκία Ρουμελιώτη και ο ταλαντούχος Νικόλας Ντούρος, σε μια παράσταση που φωτίζει μία από τις πιο συναρπαστικές, επώδυνες και μυθικές σχέσεις μητέρας και κόρης στην ελληνική πνευματική ιστορία.

Βασισμένο στο εμβληματικό μυθιστόρημα «Η Κασσάνδρα και ο Λύκος» και στα γράμματα της μητέρας προς την κόρη, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στο βιβλίο «Δε μ’ αγαπάς. Μ’ αγαπάς», το έργο παρακολουθεί έναν βαθύ και αδιάκοπο διάλογο ανάμεσα σε μια μητέρα που επιλέγει τη δημιουργία ακόμη και όταν αυτή την απομακρύνει από το παιδί της, και σε μια κόρη που θα αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή και το έργο της στην προσπάθεια να καλύψει αυτό το κενό.

Πίσω από τις μεγάλες λογοτεχνικές τους διαδρομές κρύβεται μια σχέση γεμάτη αγάπη, θαυμασμό, ενοχή, θυμό και αμοιβαία εξάρτηση. Μέσα από γράμματα, αναμνήσεις, φαντασιώσεις και λογοτεχνικές εξομολογήσεις, αποκαλύπτεται σταδιακά η ιστορία δύο γυναικών που δεν έπαψαν ποτέ να αναζητούν η μία την άλλη, ακόμη κι όταν η ζωή, η απόσταση και οι ίδιες τους οι επιλογές τις κρατούσαν χωριστά.

Μια παράσταση για την ανάγκη της αγάπης, τα παιδικά τραύματα που μας ακολουθούν μια ζωή, τις γυναίκες που τόλμησαν να δημιουργήσουν σε εποχές που αυτό δεν ήταν αυτονόητο, και για τα φαντάσματα που αφήνει πίσω της η απουσία.

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

«Τι είσαι; Καλό ή κακό;

Φυσάς από τον ουρανό ή από το χώμα;

Είσαι μ’ εμένα; Η εναντίον μου;

Δε σε βλέπω καθαρά. Στη θολή μορφή σου

θα δώσω εγώ μορφή θα δώσω κι όνομα

Άμλετ. Πατέρα μου. Βασιλιά. Κύριε της Δανίας

Μίλα μου. Ά μην αφήσεις να με πάρει η σιωπή. Μίλα. Πες»*¹

Δυο Μαργαρίτες-

μια μαμά και μια κόρη.

Η μαμά φεύγει και ξαναγυρίζει.

Η κόρη την αναζητά παντού. Έπειτα την ονειρεύεται.

Δυο Μαργαρίτες παίζουν με τις λέξεις.

Η μια παλεύει να είναι μαμά κι η άλλη παραμένει για πάντα κόρη.

Η μεταξύ τους απόσταση γεμίζει λέξεις.

Λέξεις καθημερινές, φράσεις μεταφορικές.

Δυο Μαργαρίτες προσπαθούν να συναντηθούν.

Προσπαθούν ν’ αγαπήσουν ή ν’ αγαπηθούν.

Το σώμα της μαμάς είναι ο ιερός τόπος της κόρης.

Κι αν αυτό το σώμα δεν υπάρχει;

Τι απομένει στην κόρη;

Μια ιστορία αγάπης, μίσους και φαντασμάτων εμπνευσμένη από τη σχέση της Μαργαρίτας Καραπάνου

με την επίσης συγγραφέα μητέρα της, Μαργαρίτα Λυμπεράκη.

Μια ποιητική χαρτογράφηση των ψυχικών διαδρομών στην μοναδική σχέση μάνας- κόρης.

Με πρώτη ύλη την «Κασσάνδρα και το Λύκο»*² αλλά και τα γράμματα της μητέρας στην κόρη («Δεν μ’αγαπάς. Μ’ αγαπάς»)*³, παρακολουθούμε την δύσκολη και βαθιά σχέση δύο σημαντικών γυναικών συγγραφέων που συνδέονταν με τα ισχυρότερα συγγενικά δεσμά.

Μια παράσταση αφιερωμένη στην κλεμμένη παιδική ηλικία και στα στοιχειωμένα σπίτια που αυτή κατοικεί.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Λυδία Φωτοπούλου, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Νικόλας Ντούρος

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Μαρία Μαγκανάρη

Σκηνικά/Κοστούμια: Παύλος Θανόπουλος

Φωτισμοί: Μαρία Γοζαδίνου

Κινησιολόγος: Παναγιώτα Καλλιμάνη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Πάολα Καλλιγά

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Γραφιστική Επιμέλεια: Μάριος Γαμπιεράκης (Μαύρα Γίδια)

Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης

Προβολή/Επικοινωνία: Άγλαΐα Παγώνα (email: [email protected])

Παραγωγή: HappyProductions

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Κυριακή 21:00, Δευτέρα 21:00, Τρίτη 20:00

Πρεμιέρα: Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026

Διάρκεια Παράστασης: 90 λεπτά

Τιμές Εισιτηρίων: Γενική Είσοδος 22€ / Άνεργοι-Πολύτεκνοι-Νέοι έως 24 ετών 18€

Ομαδικές κρατήσεις στο τηλέφωνο 210 0080900 ή στο email: [email protected]

Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Λεωφ Κηφισίας 14 & Λεωφ. Άλεξάνδρας (Μετρό Άμπελόκηποι)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-0080900 & 210-7718943

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

α. Ηλεκτρονικά: www.more.com/gr-el/tickets/theater/ritamargarita

β. Τηλεφωνικά: Στο 210 0080900 (Δευτέρα έως Σάββατο 10:00-18:00)

γ. Στα ταμεία του θεάτρου Ανεσις: Λ.Κηφισίας 14 (Δευτέρα έως Κυριακή 16:00-21:00)

δ. Στα γραφεία της Happy Productions: Άριστείδου 9 (εντός στοάς), 3ος όροφος, Πλατεία Κλαυθμώνος, Άθήνα, Μετρό Πανεπιστήμιο (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00 & Σάββατο 10:00-18:00)

Βιβλιογραφικές Αναφορές (Υποσημειώσεις):

¹ Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, Άμλετ, μτφρ. Γιώργος Χειμωνάς, εκδ. Κέδρος. ² Μαργαρίτα Καραπάνου, Η Κασσάνδρα και ο Λύκος, εκδ. Καστανιώτη.

³ Φωτεινή Τσαλίκογλου, Δε μ’ αγαπάς. Μ’ αγαπάς. Τα παράξενα της μητρικής αγάπης. Τα γράμματα της

Μ. Λυμπεράκη στην κόρη της Μ. Καραπάνου, εκδ. Καστανιώτη

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2