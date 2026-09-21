Πρεμιέρα για τη «Super Κατερίνα» – Η Κατερίνα Καινούργιου καλωσόρισε τη νέα τηλεοπτική σεζόν

Με μια ματιά Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε τη νέα τηλεοπτική σεζόν με την εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha.

Η εκπομπή καλύπτει επικαιρότητα, τηλεοπτικό ρεπορτάζ, πρόσωπα της showbiz και καθημερινά θέματα.

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε χαμογελαστή και με διάθεση για τη νέα τηλεοπτική χρονιά.

Η πρεμιέρα της εκπομπής περιλάμβανε και glam στοιχεία, με την εμφάνιση της παρουσιάστριας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στο καθημερινό της ραντεβού με τους τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του Alpha. Η παρουσιάστρια καλημέρισε το κοινό για πρώτη φορά για τη νέα σεζόν, ανοίγοντας έναν ακόμη κύκλο για τη «Super Κατερίνα», με την εκπομπή να παίρνει ξανά τη θέση της στην πρωινή ζώνη.

Από τα πρώτα λεπτά της πρεμιέρας, το πλατό γέμισε ενέργεια, με την Κατερίνα Καινούργιου να υποδέχεται τους τηλεθεατές και να δίνει το στίγμα για όσα θα ακολουθήσουν μέσα στη χρονιά. Επικαιρότητα, τηλεοπτικό ρεπορτάζ, πρόσωπα της showbiz και όλα όσα σχολιάζονται στην καθημερινότητα αναμένεται να βρεθούν ξανά στο επίκεντρο της εκπομπής.

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Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαμογελαστή και με εμφανή διάθεση για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Η πρεμιέρα της «Super Κατερίνα» σηματοδοτεί την επιστροφή της γνώριμης πρωινής παρέας, αλλά και την έναρξη μιας νέας τηλεοπτικής διαδρομής για την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία έχει πλέον διαμορφώσει το δικό της σταθερό κοινό.





Η Κατερίνα Καινούργιου έχει συνδέσει τα τελευταία χρόνια το όνομά της με την πρωινή ζώνη και η επιστροφή της στην οθόνη αποτελεί ένα από τα τηλεοπτικά highlights της νέας σεζόν. Η «Super Κατερίνα» συνεχίζει με επίκεντρο την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, συνδυάζοντας την επικαιρότητα με όσα συμβαίνουν στον χώρο της τηλεόρασης και της showbiz.

Στο καθημερινό πρόγραμμα της εκπομπής αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν πρόσωπα που βρίσκονται στην επικαιρότητα, τηλεοπτικές εξελίξεις, συνεντεύξεις και θέματα που δημιουργούν συζήτηση. Παράλληλα, η ομάδα της εκπομπής θα βρίσκεται καθημερινά δίπλα στην παρουσιάστρια, σχολιάζοντας όσα συμβαίνουν στην ελληνική τηλεόραση.





Η πρεμιέρα, πάντως, είχε και το απαραίτητο glam στοιχείο. Η Κατερίνα Καινούργιου επέλεξε για την πρώτη της εμφάνιση ένα λευκό φόρεμα, ενώ οι ιδιαίτερες γόβες με τις μαργαρίτες έδωσαν μια πιο παιχνιδιάρικη πινελιά στο look της. Το styling αποτέλεσε μία από τις λεπτομέρειες που ξεχώρισαν από την πρώτη της εμφάνιση στο πλατό, χωρίς όμως να επισκιάσει το βασικό πρωταγωνιστικό γεγονός: την επιστροφή της «Super Κατερίνα».

Με την πρώτη «καλημέρα» να έχει ήδη ειπωθεί, η νέα τηλεοπτική σεζόν για την Κατερίνα Καινούργιου και τη «Super Κατερίνα» μόλις ξεκίνησε.

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