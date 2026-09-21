TV 21.09.2026

«Ο Γρηγόρης μας είναι και καλλιτέχνης»: Το δώρο του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «Happy Day»

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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε στην πρεμιέρα του «Happy Day» ποιος γνωστός παρουσιαστής δημιούργησε τον πίνακα που κοσμεί το νέο πλατό
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δημιούργησε έναν πίνακα που κοσμεί το νέο πλατό του «Happy Day».
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε την καλλιτεχνική ιδιότητα του Αρναούτογλου τυχαία.
  • Η παρουσιάστρια εξέφρασε την έκπληξή της για το ταλέντο του Γρηγόρη Αρναούτογλου.
  • Η Τσιμτσιλή συνεχάρη τον Αρναούτογλου για το έργο του, τονίζοντας ότι ομορφαίνει το πλατό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Happy Day» έκανε πρεμιέρα το πρωί της Δευτέρας (21/9) στον Alpha, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να καλωσορίζει τους τηλεθεατές στη νέα σεζόν μέσα από ένα ανανεωμένο πλατό. Ανάμεσα στις λεπτομέρειες που ξεχώρισαν ήταν και ένα ιδιαίτερο έργο τέχνης, το οποίο τράβηξε την προσοχή και αποτέλεσε αφορμή για μια απρόσμενη αποκάλυψη της παρουσιάστριας.

https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έδειξε στους συνεργάτες της τον πίνακα και αποκάλυψε πως πίσω από τη δημιουργία του βρίσκεται ένα πολύ γνώριμο πρόσωπο από την ελληνική τηλεόραση. «Θέλω να σας πω πολύ γρήγορα μια ιστορία για αυτό το έργο», ανέφερε χαρακτηριστικά, πριν αποκαλύψει πως ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι ο δημιουργός του πίνακα που πλέον κοσμεί το νέο πλατό του «Happy Day».

Διάβασε επίσης: Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η ανακοίνωση του Alpha για την πρεμιέρα του «Happy Day»

Η Τσιμτσιλή εξήγησε πως έμαθε για την καλλιτεχνική ιδιότητα του Αρναούτογλου τυχαία. «Περνούσα μια φορά έξω από οίκο που πουλάει έργα τέχνης και είπα: ‘Τι ωραίο που είναι;’ και μου λένε: ‘Του Αρναούτογλου’», περιέγραψε η παρουσιάστρια, δηλώνοντας την έκπληξή της με ένα «Δεν το πιστεύω».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σε οικογενειακό ταξίδι στο Παρίσι.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

Στη συνέχεια, τόνισε πόσο όμορφα ο πίνακας «ομορφαίνει το πλατό μας», καταλήγοντας με ένα μήνυμα αγάπης και συγχαρητηρίων προς τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Γρηγόρη σε αγαπάμε, συγχαρητήρια».

Η αποκάλυψη αυτή προσθέτει μια ενδιαφέρουσα πινελιά στην έναρξη της φετινής σεζόν για το «Happy Day», δείχνοντας τη στενή σχέση και την εκτίμηση που υπάρχει μεταξύ των παρουσιαστών.

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HAPPY DAY Happy Day στον Alpha ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
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