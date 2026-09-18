The Voice: Ποια τραγουδίστρια παίρνει τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στην κριτική επιτροπή

Η Πάολα εντάσσεται στην ομάδα των coaches του The Voice, στη θέση που είχε προγραμματιστεί να έχει ο Γιώργος Μαζωνάκης

Με μια ματιά Η Πάολα αναλαμβάνει την τέταρτη καρέκλα των coaches στο The Voice.

Αντικαθιστά τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος αποχώρησε από τη φετινή σύνθεση.

Η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας και ο Πάνος Μουζουράκης παραμένουν στην κριτική επιτροπή.

Το μουσικό talent show επιστρέφει στον ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό στην παρουσίαση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην κριτική επιτροπή του The Voice, λίγο πριν την επιστροφή του μουσικού talent show στις τηλεοπτικές οθόνες. Η Πάολα είναι το πρόσωπο που αναλαμβάνει την τέταρτη καρέκλα των coaches, μετά την αποχώρηση του Γιώργου Μαζωνάκη από τη φετινή σύνθεση.

Το δημοφιλές show επιστρέφει στον ΣΚΑΪ για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με τον Γιώργο Λιανό να βρίσκεται ξανά στο τιμόνι της παρουσίασης. Στις υπόλοιπες τρεις θέσεις των coaches παραμένουν η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας και ο Πάνος Μουζουράκης.

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Η Πάολα έρχεται έτσι να συμπληρώσει την ομάδα των coaches, σε μια αλλαγή που προέκυψε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο αγαπημένος τραγουδιστής επρόκειτο να επιστρέψει για τρίτη χρονιά στο The Voice, ωστόσο δεν θα προλάβει να βρεθεί ξανά στη γνώριμη καρέκλα του.

Με την ένταξη της Πάολας, η νέα σύνθεση του talent show παίρνει πλέον οριστική μορφή και το ενδιαφέρον στρέφεται στην πρεμιέρα της νέας σεζόν και στη δυναμική που θα δημιουργηθεί ανάμεσα στους τέσσερις coaches.

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