Πόσα ξοδεύει η Ελληνική νεολαία στην ψηφιακή ψυχαγωγία

Οι νέοι στην Ελλάδα ξοδεύουν κάθε μήνα χρήματα για streaming, gaming και ψηιακές συνδρομές. Δείτε πού κατευθύνεται το budget τους και τι επηρεάζει τις επιλογές τους.

Με μια ματιά Η ψηφιακή ψυχαγωγία στην Ελλάδα περιλαμβάνει streaming, gaming και άλλες συνδρομές, με μηνιαίο κόστος 10-30 ευρώ.

Οι Έλληνες νέοι είναι συχνοί χρήστες online περιεχομένου, με τις συνδρομές streaming να είναι δημοφιλείς.

Το gaming και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες (cloud, εφαρμογές) συμπληρώνουν το μηνιαίο budget ψυχαγωγίας.

Οι συνήθειες δαπανών είναι ευέλικτες, με ακυρώσεις και επαναχρησιμοποιήσεις συνδρομών ανάλογα με τις ανάγκες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για τους νέους της Ελλάδας, η ηλεκτρονική ψυχαγωγία αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητάς τους. Κάθε μήνα, ένα μέρος του διαθέσιμου budget μπορεί να πηγαίνει σε streaming υπηρεσίες, μουσική, παιχνίδια ή κάποια άλλη premium εφαρμογή. Καθώς οι νέοι 16-34 ετών συγκαταλέγονται στους συχνότερους χρήστες online οπτικοακουστικού περιεχομένου στην Ευρώπη, τα έξοδα ψυχαγωγίας μετατρέπονται σταδιακά από περιστασιακές αγορές σε μικρές, επαναλαμβανόμενες χρεώσεις που εντάσσονται φυσικά στον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Πού ξοδεύουν οι νέοι στην Ελλάδα το budget της ψηφιακής ψυχαγωγίας;

Πριν μερικά χρόνια, τα χρήματα που διατίθονταν για ψηφιακή ψυχαγωγία ήταν σίγουρα περιορισμένα. Πλέον, το 2026, πολλές μορφές ψηφιακής ψυχαγωγίας λειτουργούν με μηνιαίες συνδρομές ή μικρές επαναλαμβανόμενες αγορές. Δεν υπάρχει πρόσφατη επίσημη έρευνα που να προσδιορίζει πόσα ακριβώς ξοδεύει κάθε μήνα ο μέσος νέος στην Ελλάδα. Με βάση όμως τις τρέχουσες τιμές δημοφιλών υπηρεσιών, ένα άτομο που διατηρεί μία ή δύο συνδρομές μπορεί εύκολα να διαθέτει περίπου 10–30 ευρώ τον μήνα, ενώ το ποσό αυξάνεται όταν προστίθενται gaming υπηρεσίες, premium εφαρμογές ή περιστασιακές ψηφιακές αγορές.

Streaming υπηρεσίες

Αν θέλουμε να μιλήσουμε για έξοδα σε ψηφιακή ψυχαγωγία, οι υπηρεσίες streaming αποτελούν μία από τις πιο συνηθισμένες κατηγορίες ψηφιακής ψυχαγωγίας. Εδώ μιλάμε για υπηρεσίες όπως είναι το Netflix, το Disney+, το Amazon Prime και πολλά άλλα. Είναι οι υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιούμε για να δούμε μια ταινία ή την αγαπημένη μας σειρά το βράδυ μετά από μια κουραστική μέρα.

Ωστόσο, όταν μιλάμε για την Ελλάδα συγκεκριμένα, στο παιχνίδι μπαίνουν και οι υπηρεσίες streaming της Cosmote, Nova κλπ. Οι Έλληνες, νέοι και μεγαλύτεροι, είναι πολύ συνηθισμένο να έχουν συνδρομή σε τέτοιες εταιρείες για να μπορούν να παρακολουθούν τους αγαπημένους τους αθλητικούς αγώνες από το σπίτι.

Για να έχετε μια καλύτερη εικόνα στο νου σας ως προς το τι ξοδεύει ο μέσος Έλληνας νέος σε streaming υπηρεσίες, θα πρέπει να γνωρίζετε και τις τιμές τους. Στον παρακάτω πίνακα δείχνουμε ενδεικτικά πόσο κοστίζει η κάθε μία από τις υπηρεσίες που αναφέραμε…

Συνδρομή Κόστος ανά μήνα Netflix Ξεκινά από 8,99€ Disney+ Ξεκινά από 10,99€ Amazon Prime Video Ξεκινά από 6,99€ Cosmote TV Streaming Ξεκινά από 16€ Nova EON EON χωρίς Smart Box – 10€ EON+ χωρίς Smart Box – 26€

Ωστόσο, η ψηφιακή ψυχαγωγία δεν περιορίζεται μόνο σε streaming υπηρεσίες. Υπάρχουν όμως και άλλες κατηγορίες που συμπληρώνουν το μηνιαίο budget της ψηφιακής ψυχαγωγίας.

Gaming και online παιχνίδια

Στο gaming, η μηνιαία δαπάνη ποικίλλει ανάλογα με τις αγορές και τις συνδρομές. Το Xbox Game Pass, για παράδειγμα, ξεκινά από 8,99 ευρώ τον μήνα στην Ελλάδα, ενώ μπορεί να προστεθεί κόστος για νέους τίτλους ή πρόσθετο περιεχόμενο.

Υπάρχουν όμως και δωρεάν επιλογές. Για ενήλικους χρήστες, τα φρουτακια στο Slotozilla περιλαμβάνουν slots και demo παιχνίδια χωρίς κατάθεση ή εγγραφή. Έτσι, το gaming budget μπορεί να κυμαίνεται από μηδενικό κόστος έως σταθερές συνδρομές και περιστασιακές αγορές.

Άλλες ψηφιακές συνδρομές

Πέρα από το streaming και το gaming, μέρος του μηνιαίου budget μπορεί να κατευθύνεται σε μικρότερες ψηφιακές συνδρομές. Οι υπηρεσίες αυτές συνδυάζουν συχνά την ψυχαγωγία με την εκπαίδευση, τη δημιουργικότητα ή την καθημερινή χρησιμότητα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:

Χώρος αποθήκευσης στο cloud, όπως iCloud και Google One.

Premium εφαρμογές επεξεργασίας φωτογραφιών, βίντεο ή μουσικής.

Πλατφόρμες δημιουργών, όπως Patreon και YouTube memberships.

Εφαρμογές audiobooks, ηλεκτρονικών βιβλίων και podcasts.

Εκπαιδευτικές πλατφόρμες και εφαρμογές εκμάθησης γλωσσών.

Premium εκδόσεις εφαρμογών γυμναστικής, ευεξίας ή παραγωγικότητας.

Οι περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές κοστίζουν μόλις λίγα ευρώ. Ωστόσο, η παράλληλη χρήση πολλών υπηρεσιών αυξάνει αισθητά το συνολικό μηνιαίο κόστος για έναν νέο.

Τι επηρεάζει τη μηνιαία δαπάνη;

Η ηλικία, το εισόδημα και γενικότερα ο τρόπος ζωής είναι στοιχεία που επηρεάζουν τη μηνιαία δαπάνη ενός Έλληνα νέου σε διαδικτυακή ψυχαγωγία. Γιατί, άλλα ποσά θα ξοδέψει ένας φοιτητής για συνδρομές και άλλα ποσά θα ξοδέψει ένας νεαρός εργαζόμενος.

Ο φοιτητής θα περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα μιας και συνήθως δεν υπάρχει μεγάλο budget. Γι’ αυτό άλλωστε έχουν δημιουργηθεί και τα πολύ γνωστά σε όλους μας, φοιτητικά πακέτα όπως αυτό που υπάρχει στο Spotify. Αντίθετα, ένας νέος εργαζόμενος μπορεί να συντηρεί περισσότερες ψηφιακές συνδρομές ή να πληρώνει για premium πακέτα.

Η υψηλή καθημερινή χρήση του διαδικτύου ενισχύει φυσικά τη ζήτηση για τέτοιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 98% των νέων 16-29 ετών στην ΕΕ χρησιμοποιούσε καθημερινά το διαδίκτυο το 2025. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι πληρώνουν για online ψυχαγωγία, δείχνει όμως πόσο εύκολα οι ψηφιακές υπηρεσίες εντάσσονται στην καθημερινότητά τους.

Πώς αλλάζουν οι συνήθειες δαπανών;

Οι νέοι δεν διατηρούν απαραίτητα τις ίδιες ψηφιακές συνδρομές όλο τον χρόνο. Μια συνηθισμένη πρακτική είναι η ενεργοποίηση μιας streaming υπηρεσίας για μια συγκεκριμένη σειρά, ταινία ή αθλητική διοργάνωση και η ακύρωσή της όταν ολοκληρωθεί το περιεχόμενο. Διεθνής έρευνα της EY έδειξε ότι το 39% των ερωτηθέντων ακολουθεί σε κάποιον βαθμό τη λογική «εγγραφή, παρακολούθηση, ακύρωση και επανάληψη», ενώ το 38% είχε επιστρέψει σε υπηρεσία που είχε ακυρώσει προηγουμένως. Τα αποτελέσματα δεν αφορούν ειδικά την Ελλάδα, αποτυπώνουν όμως μια ευρύτερη αλλαγή στη χρήση των συνδρομών.

Τα οικογενειακά προγράμματα και η κοινή χρήση μέσα στο ίδιο νοικοκυριό, όπου επιτρέπεται από τους όρους της πλατφόρμας, μπορούν επίσης να μειώσουν το κόστος ανά χρήστη. Συνολικά, η τάση δεν είναι απλώς προς περισσότερες συνδρομές, αλλά προς πιο ευέλικτη διαχείριση: οι νέοι ενεργοποιούν, συνδυάζουν ή διακόπτουν υπηρεσίες ανάλογα με το περιεχόμενο και τις ανάγκες της περιόδου.