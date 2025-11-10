Extra Zone 10.11.2025

Γιορτινό μακιγιάζ : Ποια χρώματα να χρησιμοποιήσεις φέτος

Ανακάλυψε τις γιορτινές τάσεις του μακιγιάζ φέτος και λάμψε με στυλ και αυτοπεποίθηση
Mad.gr

Οι γιορτές είναι η τέλεια αφορμή για να αρχίσεις να προσθέτεις χρώμα και λάμψη στο μακιγιάζ σου και να δοκιμάσεις χρώματα που ίσως δεν τολμάς σε καθημερινή βάση. Αν ψάχνεις μεγαλύτερη έμπνευση, τότε οι καλύτερες παλέτες σκιών θα σε βοηθήσουν να την βρεις. Ξεκινώντας από τα μάτια και τελειώνοντας στα χείλη, μπορείς να δοκιμάσεις άπειρους γιορτινούς συνδυασμούς που θα εντυπωσιάσουν. Συνέχισε να διαβάζεις παρακάτω για να μάθεις ποιες τάσεις θα κυριαρχήσουν φέτος στις γιορτινές μας εξόδους και πως να τα συνδυάσεις σωστά.

1. Χρώματα που θα κυριαρχήσουν

Οι φετινές γιορτές θα είναι γεμάτες λάμψη, ζεστασιά και λίγο τολμηρές επιλογές. Από τα μεταλλικά χρώματα μέχρι τα βαθιά χρώματα που μωβίζουν, οι αποχρώσεις για να δείχνουν τα μάτια μας μια γιορτινή διάθεσή. Σίγουρα για ακόμη μια χρονιά, το χρυσό θα είναι το απόλυτο χρώμα των γιορτών. Πρόκειται για μια απόχρωση που μπορεί να φορεθεί στα μάτια μας, ακόμα και ως σκέτο μονόχρωμο. Συνδυάζεται εύκολα με ένα nude χρώμα στα χείλη ή αν είσαι πιο τολμηρή, με ένα κόκκινο κραγιόν. Εξίσου πολύ θα φορεθούν και οι μπορντό αποχρώσεις φέτος και κυρίως οι πιο ζεστές αποχρώσεις κοντά στο χρώμα του κρασιού. Οι σκιές σε αυτό το χρώμα, δίνουν ένταση στο βλέμμα και ταιριάζουν τέλεια σε βραδινές εξόδους. Συνδυάζεται τέλεια με ένα παρόμοιο χρώμα στα χείλη, αλλά αν θέλεις να αφήσεις την ένταση αποκλειστικά στα μάτια, τότε προτίμησε κάτι nude. Εξίσου καλή επιλογή είναι και το ροζ σαμπανιζέ. Φέτος, οι πιο απαλές αποχρώσεις έχουν ξαναμπεί δυναμικά στο παιχνίδι και δίνουν μια πιο κομψή εκδοχή στο γιορτινό μας λουκ. Αν προτιμάς τις πιο απαλές αποχρώσεις στα μάτια και πιο έντονες στα χείλη, τότε δοκίμασε κάτι τέτοιο με μια ροζ σκιά στα μάτια και ένα πιο έντονο κραγιόν.

2. Ποια λάθη να αποφύγεις 

Πολλές φορές όταν πειραματιζόμαστε με τα χρωματάκια την λάμψη των γιορτών καταλήγουμε να μην μας αρέσει το αποτέλεσμα διότι έχουμε κάνει κάποια λάθη που δυστυχώς έχουν επηρεάσει κατά πολύ το τελικό λουκ. Αν θες να αξιοποιήσεις σωστά τα χρώματα των Χριστουγέννων τότε φρόντισε να αποφύγεις αυτά τα λάθη. Πρώτον, προσοχή στην ποσότητα. Μην το παρακάνεις με υπερβολική ποσότητα σκιάς ή highlighter, διότι έτσι το πρόσωπο δείχνει βαρύ και το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου φυσικό. Δεύτερον, μην βάλεις λάμψη σε όλα τα σημεία του προσώπου έτσι ώστε να υπάρχει μία ισορροπία. Επέλεξε ένα σημείο στο οποίο θέλεις να εστιάσεις για παράδειγμα χείλη η ματιά και κράτα το υπόλοιπο πρόσωπο διακριτικό  έτσι ώστε να δείχνεις φωτεινή, και όχι φορτωμένη. Τρίτον, φρόντισε την αρμονία των χρωμάτων. Απέφυγε να χρησιμοποιείς πολλά και διαφορετικά χρώματα που δεν συνδέονται το ένα με το άλλο διότι έτσι το τελικό αποτέλεσμα δεν θα ειναι ωραίο. Αντιθέτως, χρησιμοποίησε «συγγενή» χρώματα σε χείλη και μάτια έτσι ώστε να δείχνει όλο το πρόσωπο αρμονικό και εξίσου φωτεινό.

Φέτος τόλμησε να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό και βάλε ένα προσωπικό τόνο σε ό,τι κι αν φορέσεις. Μην αγχώνεσαι να ακολουθήσεις τις τασεις, ακολούθα αυτό που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και σου δίνει αυτοπεποίθηση. Με λίγη λάμψη, σωστή ισορροπία και καλή διάθεση, όλα φέτος θα φαίνονται πιο λαμπερά και εντυπωσιακά!

 

μακιγιάζ
