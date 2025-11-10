Μουσικά Νέα 10.11.2025

Η Cyndi Lauper στο Rock & Roll Hall of Fame σε μια τελετή που έγραψε ιστορία

Η Cyndi Lauper αποθεώθηκε στο Κλίβελαντ για τη συγκινητική ομιλία της και καταχειροκροτήθηκε όταν τραγούδησε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μια από τις πιο λαμπερές στιγμές της φετινής τελετής του Rock & Roll Hall of Fame στο Κλίβελαντ του Οχάιο, η Cyndi Lauper εντάχθηκε στο πάνθεον της ροκ ιστορίας, με την Chappell Roan να αναλαμβάνει την παρουσίαση της εισαγωγής της. Η βραδιά εξελίχθηκε σε έναν φόρο τιμής στην πορεία της θρυλικής καλλιτέχνιδας, η οποία επανήλθε στη σκηνή για μια σειρά εμβληματικών ερμηνειών μαζί με καλλιτέχνιδες όπως η Avril Lavigne και η Raye.

Η Chappell Roan, παρουσιάζοντας τη Cyndi Lauper, αποκάλυψε ότι είχε τραγουδήσει το «True Colors» σε παιδικό διαγωνισμό τραγουδιού και ότι η μουσική της Cyndi  Lauper τη συντροφεύει έκτοτε. «Το θάρρος της δημιουργεί τέχνη που επιτρέπει σε όλους όσοι τη βιώνουν να είναι ο εαυτός τους. Ανοίγει καρδιές, αλλάζει μυαλά και αυτή είναι η δύναμή της», είπε. «Τιμούμε μια γυναίκα που επαναπροσδιόρισε το πώς μπορεί να μοιάζει, να ακούγεται και να είναι μια ποπ σταρ».

Η Cyndi Lauper εμφανίστηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας αρχικά το «True Colors», σε μια λιτή αλλά βαθιά συναισθηματική στιγμή. Ακολούθησε το «Time After Time», όπου στο πλευρό της βρέθηκε η Raye, ενώ στη συνέχεια υποδέχτηκε την Avril Lavigne για μια εκρηκτική εκτέλεση του «Girls Just Wanna Have Fun».

Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, η Cyndi  Lauper κάλεσε το κοινό να τραγουδήσει μαζί της και υποδέχτηκε στη σκηνή τις Salt-N-Pepa, μετατρέποντας την αίθουσα σε μια γιορτή γυναικείας ενέργειας και χαράς.

Στην ομιλία της, η Cyndi Lauper αναφέρθηκε με συγκίνηση στο νόημα της στιγμής: «Θέλω να πω ότι στέκομαι πάνω στους ώμους των γυναικών που προηγήθηκαν, και οι δικοί μου ώμοι είναι αρκετά πλατείς για να σταθούν πάνω τους οι γυναίκες που έρχονται μετά από εμένα».

Πρόσθεσε πως «το μικρό παιδί μέσα μου εξακολουθεί να πιστεύει ότι το ροκ εν ρολ μπορεί να σώσει τον κόσμο» και κάλεσε το κοινό «να ενωθεί ξανά και να κάνει καλό στον κόσμο, γιατί το έχει ανάγκη».

Η φετινή τελετή τίμησε επίσης τους White Stripes, OutKast, Soundgarden, Bad Company, Chubby Checker και Joe Cocker, ενώ οι Warren Zevon και Salt-N-Pepa έλαβαν το Musical Influence Award.

