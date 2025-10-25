MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 25.10.2025

Η Taylor Swift υποψήφια για το Songwriters Hall of Fame – Δες την πλήρη λίστα

Η Taylor Swift μπορεί να γράψει ιστορία ως η πρώτη δημιουργός που θα μεταβεί από το βραβείο Hal David Starlight στη μόνιμη ένταξη στο Hall of Fame
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Taylor Swift, ο LL Cool J και ο David Byrne βρίσκονται ανάμεσα στους φετινούς υποψηφίους για ένταξη στο Songwriters Hall of Fame 2026. Η Taylor Swift, η οποία είχε τιμηθεί το 2010 με το βραβείο Hal David Starlight, είναι πλέον υποψήφια για πλήρες μέλος, κάτι που -αν επιβεβαιωθεί- θα την καταστήσει την πρώτη δημιουργό στην ιστορία του θεσμού που εξελίσσεται από βραβευμένη του Starlight σε επίσημο μέλος του Hall of Fame. Η Taylor Swift πληροί πλέον τα χρονικά κριτήρια για υποψηφιότητα, καθώς το πρώτο της single, το «Tim McGraw», κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2006, συμπληρώνοντας έτσι 20 χρόνια καλλιτεχνικής δραστηριότητας μέχρι την τελετή ένταξης που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2026.

Όπως κάθε χρόνο, η λίστα των υποψηφίων χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: δημιουργούς που δεν είναι ερμηνευτές και τραγουδοποιούς που ερμηνεύουν οι ίδιοι τα έργα τους. Από τους δεκατέσσερις μη ερμηνευτές, οι τρεις πρώτοι θα ενταχθούν στο Hall of Fame. Το ίδιο ισχύει και για τους δεκατρείς υποψηφίους της δεύτερης κατηγορίας.

Ανάμεσα στους υποψήφιους συναντάμε πολλούς καλλιτέχνες με βραβεία Grammy στο ενεργητικό τους, όπως τους Terry Britten και Graham Lyle, δημιουργούς του «What’s Love Got to Do With It», τον Kenny Loggins για το «What a Fool Believes» (σε συνεργασία με τον Michael McDonald), και τον Christopher “Tricky” Stewart, συνδημιουργό του «Single Ladies (Put a Ring on It)» μαζί με την Beyoncé, τον Terius “The-Dream” Nash και τον Thaddis Harrell.

Η λίστα περιλαμβάνει επίσης πολλούς καλλιτέχνες που έχουν ήδη τιμηθεί από το Rock & Roll Hall of Fame, όπως τον LL Cool J, ο οποίος βραβεύτηκε το 2021 για την προσφορά του στη μουσική, τον David Byrne, που εντάχθηκε με το συγκρότημά του Talking Heads το 2002, τα μέλη των Go-Go’s (Charlotte Caffey, Kathy Valentine και Jane M. Wiedlin) που εντάχθηκαν το 2021, καθώς και τους Gene Simmons και Paul Stanley των KISS, που τιμήθηκαν το 2014. Η υποψηφιότητα των Gene Simmons και Paul Stanley έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Ace Frehley, κιθαρίστα και ιδρυτικού μέλους των KISS, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 16 Οκτωβρίου στο Νιου Τζέρσεϊ σε ηλικία 74 ετών. Μεταξύ των υποψηφίων συγκαταλέγονται επίσης δύο τιμηθέντες από το Kennedy Center: ο LL Cool J (το 2017) και το συγκρότημα KISS, που θα παραλάβει τη διάκριση τον προσεχή Δεκέμβριο.

Σημαντικά ονόματα από θρυλικά συγκροτήματα περιλαμβάνονται επίσης στη φετινή λίστα, όπως οι Randy Bachman και Burton Cummings των The Guess Who, οι Gerry Beckley και Dewey Bunnell των America, καθώς και ο Harry Wayne Casey των KC and the Sunshine Band. Ανάμεσα στους υποψηφίους βρίσκονται και δύο δημιουργοί που έχουν ήδη ενταχθεί στο Nashville Songwriters Hall of Fame: ο Bob McDill (1985) και ο Jeffrey Steele (2013).

Mariah Carrey
https://www.instagram.com/mariahcarey/

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή τραγουδοποιών που έχουν συνεργαστεί στενά με ήδη ενταγμένα μέλη του Hall of Fame. Ο Walter Afanasieff, γνωστός για τις δημιουργίες του με τη Mariah Carey, ο Andreas Carlsson, που συνυπέγραψε με τον Max Martin το παγκόσμιο hit «I Want It That Way» των Backstreet Boys, ο Tom Snow, μακροχρόνιος συνεργάτης του Dean Pitchford, ο Richard Carpenter, που συνυπέγραψε πολλές επιτυχίες των Carpenters με τον John Bettis, αλλά και η Taylor Swift, η οποία έχει συνδημιουργήσει το εμβληματικό «All Too Well» μαζί με τη Liz Rose, ενταγμένη από το 2023.

Το Songwriters Hall of Fame ιδρύθηκε το 1969 και παραμένει ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς αναγνώρισης δημιουργών στη μουσική βιομηχανία. Τα μέλη με δικαίωμα ψήφου έχουν προθεσμία έως τις 4 Δεκεμβρίου 2025 για να καταθέσουν τις ψήφους τους, ενώ οι φετινοί ενταγμένοι θα ανακοινωθούν στις αρχές του 2026.

Η περσινή τελετή ένταξης του 2025 τίμησε προσωπικότητες όπως ο George Clinton, ο Ashley Gorley, ο Rodney “Darkchild” Jerkins, ο Mike Love, ο Tony Macaulay, καθώς και τα μέλη των The Doobie Brothers, Tom Johnston, Michael McDonald και Patrick Simmons, μαζί με τον εκλιπόντα Bert Berns.

David Byrne Hall of Fame LL Cool J Songwriters Hall of Fame Taylor Swift
