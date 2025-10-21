MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 21.10.2025

Ο Joe Jonas άκουσε το The Life of a Showgirl της Taylor Swift και το σχολιάζει

Ο Joe Jonas σχολιάζει με άκρως επαγγελματικό τρόπο το νέο άλμπουμ της Taylor Swift «The Life of a Showgirl» και δείχνει πως έχει αφήσει πίσω του κάθε παλιό δράμα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Joe Jonas φαίνεται πως έχει αφήσει πίσω του κάθε παλιό δράμα με την Taylor Swift. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Esquire, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, ο τραγουδιστής μίλησε για το άλμπουμ «The Life of a Showgirl», το οποίο κυκλοφόρησε στις 5 Οκτωβρίου και ήδη σαρώνει τα charts. «Έχω ακούσει μερικά κομμάτια» είπε ο Joe Jonas, απαντώντας ευθέως στην ερώτηση. «Νομίζω ότι είναι προφανώς η μεγαλύτερη καλλιτέχνιδα αυτή τη στιγμή, και νομίζω πως το άλμπουμ είναι καλό. Ο καθένας έχει τη δική του γνώμη, αλλά απ’ όσα έχω ακούσει, υπάρχουν κάποιες πολύ πιασάρικες μελωδίες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο τραγουδιστής, που βρίσκεται εκ νέου σε περιοδεία με τους αδελφούς του Nick Jonas και Kevin Jonas ως Jonas Brothers, δεν απέφυγε την ερώτηση, παρότι η σχέση του με την Taylor Swift έχει υπάρξει θέμα σχολιασμού εδώ και χρόνια. Οι δυο τους είχαν βγει για λίγο το 2008, μια περίοδο που πολλοί θαυμαστές της Swift θυμούνται καλά. Παρόλα αυτά, ο Joe Jonas έδειξε για ακόμη μια φορά πως προτιμά να κρατά το ύφος του σε αυστηρά επαγγελματικό επίπεδο.

Το άλμπουμ «The Life of a Showgirl» επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη κυριαρχία της Taylor Swift στη μουσική βιομηχανία. Τα δώδεκα τραγούδια του άλμπουμ κατέλαβαν τις δώδεκα πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100 την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, ενώ το ίδιο το άλμπουμ έκανε ιστορικό ντεμπούτο στο Billboard 200 με περισσότερες από τέσσερα εκατομμύρια πωλήσεις.

https://www.instagram.com/taylorswift/

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Joe Jonas μιλά δημόσια για την Taylor Swift. Το 2023, στην εκπομπή Armchair Expert του Dax Shepard, είχε αναφέρει ότι οι σχέσεις τους είναι πλέον καλές. «Είμαι εντάξει με την Taylor» είχε δηλώσει τότε. «Είμαστε καλά… Θέλω να πιστεύω ότι οι θαυμαστές της με συμπαθούν. Κανείς δεν τα βάζει με τους Swifties, το ξέρεις αυτό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με το νέο του σχόλιο, ο Joe Jonas αποδεικνύει ότι η ωριμότητα και ο αμοιβαίος σεβασμός μπορούν να υπερισχύσουν των παλιών ιστοριών.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ





