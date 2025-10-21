Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Το νέο πρόγραμμα είναι εδώ — γεμάτο εκπλήξεις!

Το φετινό μας πρόγραμμα γίνεται η φωνή των παιδιών και των εφήβων αντανακλώντας όλα όσα τους απασχολούν σήμερα - οικογενειακές σχέσεις, φιλίες, απώλειες, τα πρώτα σκιρτήματα της καρδιάς, ζητήματα ταυτότητας και αποδοχής, bullying και διαφορετικότητα.

Οι ήρωες των φετινών ταινιών επαναστατούν, διεκδικούν τον δημόσιο χώρο και την προστασία του πλανήτη και των πλασμάτων του, γίνονται πρότυπα ψυχικής ανθεκτικότητας και μας εμπνέουν με την τρυφερότητα, τον ρομαντισμό και την ευαλωτότητά τους – πολύτιμες αρετές, κόντρα στο πνεύμα της εποχής.

Ανακαλύψτε τις ταινίες για ηλικίες 3+



Ένα Αγκάθι που Πονάει – Μικρά για τα Μικρά II

Ανακαλύψτε τις ταινίες για ηλικίες 8+



Ο Μυστικός Όροφος – The Secret Floor

Ανακαλύψτε τις ταινίες για ηλικίες 13+



Ζωή XXL – Living Large[

Αφιέρωμα Studio Ghibli



Η Γειτονιά του Δάσους: Οι Περιπέτειες του Τοτόρο – My Neighbor Totoro

Αφιέρωμα Green



Ουπς! – Green

VR Προβολή

Baby & Me

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ συγχρηματοδοτείται από το Creative Europe Media, πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), του Δήμου Αθηναίων, του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), της Αναπτυξιακής Αθήνας και του Athens Film Office. To πρόγραμμα “Όλοι στο Κάδρο” τελεί υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.



Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.