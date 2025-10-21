MadWalk 2025 by Τhree Cents
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο αθλητής Σωτήρης Μπαρμπαρόσος αποστέλλουν ηχηρό μήνυμα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενώνει τις δυνάμεις του με τον αθλητή μεγάλων αποστάσεων Σωτήρη Μπαρμπαρόσο και κωπηλατεί από την Πάτρα έως την Αθήνα, μεταφέροντας ένα μήνυμα ελπίδας, δύναμης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού.
Η δράση πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου του Μαστού και έχει ως στόχο να υπενθυμίσει ότι μια απλή εξέταση μπορεί να σώσει μια ζωή. Βίντεο του Ε.Ε.Σ. 

Η διαδρομή της ελπίδας

Από τις 22 έως τις 25 Οκτωβρίου 2025, ο Σωτήρης θα διασχίσει τη θάλασσα, έχοντας στο πλευρό του ένα ανεμόπτερο, ναυαγοσωστική λέμβο και διασωστικό jet ski του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οι στάσεις του ταξιδιού:

· 22/10, 13:00 ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Πάτρα (Μόλος Αγίου Νικολάου)

· 22/10, 18:00 Ναύπακτος

(Λιμάνι Ναυπάκτου)

· 23/10, 13:00 Ξυλόκαστρο

(Μαρίνα Ξυλοκάστρου)

· 24/10, 13:00 Λουτράκι

(Μαρίνα Λουτρακίου)

· 25/10, 11:00 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αθήνα (Π. Φάληρο)

Το ταξίδι θα ολοκληρωθεί στις 25 Οκτωβρίου 2025 με μια μεγάλη γιορτή στο Π. Φάληρο, όπου τον Σωτήρη θα περιμένει ένα μικρό κορίτσι, συμβολίζοντας τη νέα γενιά και το μέλλον που προστατεύουμε μέσα από την πρόληψη και την ενημέρωση. Παράλληλα, η Κινητή Ομάδα Υγείας του Ε.Ε.Σ. θα προσφέρει, δωρεάν κλινικό προληπτικό έλεγχο από ιατρό, δυνατότητα συνταγογράφησης απεικονιστικών εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, καθώς και βιωματική εκπαίδευση στην αυτοεξέταση μαστού με χρήση εκπαιδευτικών προπλασμάτων, καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη για διασύνδεση με δημόσιες μονάδες υγείας για όσες γυναίκες χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Το #RowForLife Challenge

Για πρώτη φορά, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενεργοποιεί δυναμικά τα social media, καλώντας το κοινό να συμμετάσχει ενεργά στη διάδοση του μηνύματος μέσω του #RowForLife Challenge!

Ο τρόπος είναι απλός: Πάρε ό,τι έχεις για “κουπί” — σκούπα, κουτάλα, ομπρέλα ή ακόμα και… βατραχοπέδιλα Κάνε μια «κίνηση κωπηλασίας», πες τη φράση “Μια Εξέταση. Μια Στιγμή. Για Μια Ζωή.” και ανέβασε το βίντεο σου με τα hashtags #RowForLife και #redcross

Ο Σωτήρης Μπαρμπαρόσος δίνει αναλυτικές οδηγίες εδώ:

;igsh=MzRlODBiNWFlZA==”>

;igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Ένας τυχερός θα κερδίσει, μέσω κλήρωσης, το κανό του Σωτήρη Μπαρμπαρόσου, με το οποίο διέσχισε τη διαδρομή Πάτρα – Αθήνα!

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποδεικνύει ότι η ανθρωπιά μπορεί να γίνει δύναμη, η πρόληψη μπορεί να γίνει μόδα, και η ενημέρωση μπορεί να ταξιδέψει… από κύμα σε κύμα.

