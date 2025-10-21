MadWalk 2025 by Τhree Cents
Life 21.10.2025

Σοβαρός κίνδυνος από παράνομα φάρμακα για διαβήτη και απώλεια βάρους

Κατόπιν προειδοποίησης που εκδόθηκε από τον ΕΜΑ και τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών αρχών φαρμάκου σχετικά με την απότομη αύξηση παράνομων φαρμάκων της κατηγορίας των αγωνιστών GLP-1 στην ΕΕ για την απώλεια βάρους και τον διαβήτη (όπως η σεμαγλουτίδη, η λιραγλουτίδη και η τιρζεπατίδη),
Ο ΕΟΦ ενημερώνει το ελληνικό κοινό ως εξής:

Τα παράνομα φάρμακα συχνά πωλούνται μέσω κακόβουλων ιστότοπων και προωθούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ΔΕΝ είναι εγκεκριμένα και ΔΕΝ πληρούν τα απαραίτητα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Εκατοντάδες ψεύτικα προφίλ Facebook, καθώς επίσης διαφημίσεις και καταχωρίσεις ηλεκτρονικού εμπορίου σε κακόβουλους ιστότοπους έχουν ε­ντοπιστεί, πολλές από τις οποίες φιλοξενούνται εκτός της ΕΕ.

Προκειμένου να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, οι κακόβουλες πηγές κάνουν παράνομη χρήση επίσημων λογότυπων και αναφορά σε ψευδείς εγκρίσεις και συστάσεις είτε φορέων είτε προσώπων.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paron.gr

Διαβήτης ΥΓΕΙΑ
