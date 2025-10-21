Σοβαρός κίνδυνος από παράνομα φάρμακα για διαβήτη και απώλεια βάρους

Ο ΕΟΦ ενημερώνει το ελληνικό κοινό ως εξής:
Τα παράνομα φάρμακα συχνά πωλούνται μέσω κακόβουλων ιστότοπων και προωθούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ΔΕΝ είναι εγκεκριμένα και ΔΕΝ πληρούν τα απαραίτητα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.
Εκατοντάδες ψεύτικα προφίλ Facebook, καθώς επίσης διαφημίσεις και καταχωρίσεις ηλεκτρονικού εμπορίου σε κακόβουλους ιστότοπους έχουν εντοπιστεί, πολλές από τις οποίες φιλοξενούνται εκτός της ΕΕ.
Προκειμένου να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, οι κακόβουλες πηγές κάνουν παράνομη χρήση επίσημων λογότυπων και αναφορά σε ψευδείς εγκρίσεις και συστάσεις είτε φορέων είτε προσώπων.
