Η Nicki Minaj μπαίνει στην Billionaire Barbie εποχή της και ετοιμάζει νέα album

Η Nicki Minaj ανακοίνωσε πως εισέρχεται στη νέα της δημιουργική φάση, την οποία η ίδια ονομάζει «Billionaire Barbie» εποχή. Με χαρακτηριστική αυτοπεποίθηση και το γνώριμο της ύφος, η καλλιτέχνιδα αποκάλυψε ότι το επόμενο στούντιο album της θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου 2026, ενώ δεν απέκλεισε και την πιθανότητα να ακολουθήσει δεύτερο album μέσα στην ίδια χρονιά. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Nicki Minaj έγραψε «Μπορώ να κυκλοφορήσω ένα album αύριο και πάλι να φέρω επανάσταση στη βιομηχανία στις 27 Μαρτίου 2026. Και μετά να επανέλθω με ακόμη ένα blockbuster το τέταρτο τρίμηνο του ’26». Η ανάρτηση αυτή, που στη συνέχεια διαγράφηκε, επιβεβαιώνει ότι τα σχέδιά της για το επόμενο διάστημα παραμένουν φιλόδοξα και μεγαλεπήβολα.

Η Nicki Minaj συνέχισε σε επόμενη ανάρτηση λέγοντας «Η αλήθεια είναι… κυκλοφορώ το “NM6” στις 27 Μαρτίου 2026 για όλους εσάς που ήσασταν εκεί στο #GagCity. Σας είδα. Σας άκουσα. Σας ένιωσα. Σας αγαπώ». Η αναφορά της στο Gag City ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον ενθουσιασμό των θαυμαστών της, γνωστών ως Barbz, που αποτελούν την πιο αφοσιωμένη fanbase της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγες ημέρες αφότου η Nicki Minaj απείλησε μέσω των κοινωνικών της δικτύων ότι θα ακυρώσει το επερχόμενο album της, κατηγορώντας τον Jay-Z και τη δισκογραφική εταιρεία Roc Nation για παρεμβάσεις στα επαγγελματικά της. «Ήρθαν να παρακαλέσουν τη Βασίλισσα για περιοδεία και album και είπα όχι. Ήθελαν να τα βρούμε. Χρειάζονταν βοήθεια από τη Βασίλισσα και τους Barbz» έγραψε. Ούτε ο Jay-Z ούτε η Roc Nation απάντησαν στα δημοσιεύματα εκείνη την περίοδο.

Η Nicki Minaj είχε ήδη δώσει το πρώτο στίγμα των σχεδίων της από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν είχε αναρτήσει ότι θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ στις 27 Μαρτίου, μια ανάρτηση που παραμένει στην κορυφή του λογαριασμού της. Το πιο πρόσφατο έργο της, «Pink Friday 2», κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2023 και έκανε ντεμπούτο στο Billboard 200 στην πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας 228.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ.

Η Nicki Minaj που αν και χρησιμοποίησε τη φράση «Billionaire Barbie», που έγινε αμέσως viral, απέχει ακόμα από το να μπει στο club των δισεκατομμυριούχων. Το περιοδικό CEO Today υπολογίζει την περιουσία της στα 190,5 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που την καθιστά τη πλουσιότερη γυναίκα ράπερ στον κόσμο, ωστόσο δεν είναι δισεκατομμυριούχος.

Η νέα εποχή της Nicki Minaj φαίνεται να συνδυάζει τη μουσική δημιουργία με επιχειρηματικές φιλοδοξίες και προσωπική αυτοπεποίθηση. Αν και ακόμη δεν έχει αγγίξει το status της «Billionaire Barbie» που διακηρύσσει, η κατεύθυνσή της δείχνει ξεκάθαρα πως κινείται προς αυτό το μονοπάτι, με τον δυναμισμό και τη θεατρικότητα που πάντα χαρακτήριζαν την καριέρα της.

