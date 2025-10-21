MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 21.10.2025

Το μαύρο καλσόν πέθανε: Αυτό είναι το pop χρώμα που θα το αντικαταστήσει

kokkino_kalson
Το κόκκινο καλσόν επιστρέφει δυναμικά φέτος το φθινόπωρο, προσθέτοντας ζωντάνια και ζεστασιά ακόμα και στις πιο κρύες μέρες
Μαρία Χατζηγιάννη

Καθώς έχει μπει για τα καλά το φθινόπωρο, η ντουλάπα σου γεμίζει με τα πιο στιλάτα και εντυπωσιακά καλσόν που έχεις κρατήσει από πέρυσι. Ωστόσο, πολλές φορές η κλασική μαύρη εκδοχή κάτω από μια μίνι φούστα ή σορτς μοιάζει περισσότερο με μονόδρομο παρά με πραγματική επιλογή. Η πρακτικότητα είναι απαραίτητη όταν η θερμοκρασία πέφτει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάνεται η χαρά και το στιλ στο ντύσιμό σου.

Το πρόσφατο street style από την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου έδειξε κάτι που άλλαξε τελείως τον τρόπο που βλέπουμε αυτό το fashion staple. Οι καλεσμένοι δεν περιορίστηκαν στο μαύρο, αλλά τόλμησαν έντονες αποχρώσεις όπως κόκκινο και μπορντό.

kokkino_kalson
https://www.instagram.com/pretemoitaveste/?hl=el

Διάβασε επίσης: Έπιασε βροχή; 4 outfits που θα σε κρατήσουν κομψή όσο και αν βρέξει

Δεν επρόκειτο απλώς για ένα πρακτικό αξεσουάρ, ήταν μια τολμηρή στιλιστική κίνηση που έδινε χαρακτήρα σε κάθε σύνολο. Με μια μικρή αλλαγή στο χρώμα, το look μεταμορφώνεται, αποδεικνύοντας πως η μόδα μπορεί να είναι ταυτόχρονα λειτουργική και πολύχρωμη.

kokkino_kalson
https://www.instagram.com/lara_bsmnn/?hl=el

Τα χρωματιστά καλσόν δεν είναι νέο trend, αλλά με την κυριαρχία της «ήσυχης πολυτέλειας» τα τελευταία χρόνια, οι τολμηρές επιλογές είχαν περιοριστεί. Το κόκκινο, όμως, φέρνει τον δυναμισμό που χρειάζεται τώρα η μόδα. Φωτίζει ένα απλό σύνολο χωρίς κόπο και προσθέτει μια επιπλέον δόση ζεστασιάς καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, κάνοντας το bundling up όχι μόνο πρακτικό αλλά και διασκεδαστικό.

Next/ About you

kokkino_kalson

Stradivaruis 

kokkino_kalson

IDER

 

kokkino_kalson

Διάβασε επίσης: Η luxe τάση στα παπούτσια για το φθινόπωρο που λατρεύουν ήδη οι fashion insiders

Fashion μόδα
