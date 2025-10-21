MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 21.10.2025

Η Μάρω Λύτρα παντρεύτηκε για τρίτη φορά! Το τρυφερό post από τον γάμο με τον σύζυγό της

Μάρω Λύτρα
Οι ευχές των θαυμαστών πλημμύρισαν τα social media
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Μάρω Λύτρα ανέβηκε για τρίτη φορά τα σκαλιά της εκκλησίας, χαρίζοντας στους θαυμαστές της μια υπέροχη έκπληξη. Το ευτυχές γεγονός έγινε γνωστό μέσα από μια ανάρτησή της στο Instagram στις 21 Οκτωβρίου, στην οποία πόσταρε ένα τρυφερό στιγμιότυπο: σε αυτό, φορούσε το νυφικό της και βρισκόταν αγκαλιά με τον σύζυγό της, αποπνέοντας συγκίνηση και χαρά.

Η ίδια δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το πότε ή πού έγινε η τελετή, κρατώντας πολύ διακριτικά στοιχεία για την προσωπική της ζωή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο γάμος πιθανόν έλαβε χώρα στον Καναδά, όπου ζει προσωρινά.

Μάρω Λύτρα
https://www.instagram.com/marolytra_/

Αυτός ο γάμος σηματοδοτεί το τρίτο μεγάλο βήμα της Μάρως Λύτρα στη ζωή της. Το 2022, είχε ανακοινώσει μέσω των social media ότι χώρισε από τον τότε σύζυγό της, τον Theo Pappas.

Μάρω Λύτρα
https://www.instagram.com/marolytra_/

Οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να την συγχαρούν και να της ευχηθούν χαρά και ευτυχία στη νέα της ζωή. Η νέα αυτή αρχή δείχνει ότι η τραγουδίστρια βρίσκεται σε μια φάση ανανέωσης και αισιοδοξίας, μια στιγμή που μοιράζεται με το κοινό της, με σεβασμό και διακριτικότητα.

Μάρω Λύτρα
https://www.instagram.com/marolytra_/

Αυτή η νέα σελίδα είναι άλλη μια υπενθύμιση ότι η ζωή συνεχίζεται, και ότι οι μεγάλες αποφάσεις μπορεί να έρθουν απρόσμενα, αλλά πάντα με την καρδιά στο προσκήνιο.

