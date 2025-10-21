Trailer με άρωμα ΟΠΕΚΕΠΕ! Οι Ράδιο Αρβύλα ανακοίνωσαν την πρεμιέρα τους

Η εκπομπή του Αντώνη Κανάκη επιστρέφει με αιχμηρή διάθεση, σατιρίζοντας ήδη το πρώτο σκάνδαλο της σεζόν

Η αγαπημένη σατιρική εκπομπή Ράδιο Αρβύλα ετοιμάζεται να κάνει δυναμική επιστροφή στους τηλεοπτικούς μας δέκτες τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 20:00, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησε ένα νέο, ανατρεπτικό trailer που έχει ήδη γίνει viral μιας και η εκπομπή σατιρίζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο βίντεο, υπαινιγμοί και «καρφιά» συνδυάζονται με χιούμορ, αφήνοντας σαφές ότι οι Ράδιο Αρβύλα δεν θα διστάσουν να βγουν στην πρώτη γραμμή της σάτιρας της επικαιρότητας.

Μετά από λίγους μήνες απουσίας από τη μικρή οθόνη, ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση επιστρέφουν με την υπόσχεση ότι θα συνομιλήσουν με τους θεατές, θα σχολιάσουν τα «κακώς κείμενα» και θα φέρουν ξανά τη σάτιρα στο προσκήνιο.

Η εκπομπή θα κάνει πρεμιέρα ακριβώς στις 20:00, και αναμένεται να φέρει στον αέρα θέματα που προκαλούν, προβληματίζουν, αλλά και χαρίζουν γέλιο. Παραγωγή, καστ και ψαχμένη σκηνοθεσία θέτουν το πλαίσιο για μια σεζόν που θα θυμίζει παλιές καλές εποχές σάτιρας.

