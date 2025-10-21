Η on air ατάκα της Κατερίνας Καινούργιου την ώρα που χάιδευε την κοιλιά της

Το σχόλιο της παρουσιάστριας που πυροδότησε ακόμα περισσότερο τις φήμες της εγκυμοσύνης της

Με ενθουσιασμό περίμενε για ακόμα μια φορά η Κατερίνα Καινούργιου την στήλη της μαγειρικής στην εκπομπή της και μάλιστα δεν έκρυψε πως πεινούσε αρκετά.

«Έρχομαι. Περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Άντε πια… από τις 10 πεινάω…. Πεινάμε. Γιατί ξέρεις τι; Μας κολάζεις, γιατί μυρίζει. Μυρίζει μαγικά» είπε η παρουσιάστρια στον σεφ της εκπομπής, τον Πέτρο Συρίγο, την ώρα που χάιδευε τρυφερά την κοιλίτσα της.

Να υπενθυμίσουμε πως χθες στην εκπομπή «Super Κατερίνα» εμφανίστηκε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, για να μιλήσει στην Κατερίνα Καινούργιου και την ομάδα της σχετικά με το νέο τραγούδι που ετοιμάζει για την επόμενη Eurovision. Ο καλλιτέχνης βγήκε στην εκπομπή μέσα από το πολυτελές αυτοκίνητό του, προκαλώντας ενθουσιασμό στο πλατό.

Στο τέλος της σύνδεσης, ο Μαυρίκιος προσκάλεσε την Κατερίνα να τον επισκεφθεί στην Κύπρο, με την παρουσιάστρια να απαντά θετικά, θέτοντας όμως μία χιουμοριστική προϋπόθεση: «Με χαρά θα έρθω μόνο με μία προϋπόθεση. Αν έρθεις να με πάρεις με αυτό το αμάξι. Και έχει το αμάξι μέσα σάουνες» είπε η ίδια.

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου τότε απάντησε: «Έχω και το καρεκλάκι του μωρού μέσα! Το είδες το καρεκλάκι του μωρού;» και τότε η παρουσιάστρια εντυπωσιασμένη σχολίασε: «Ποιο έχεις πάρει; Τέλειο είναι. Γλυκούλη μου…». Ο Μαυρίκιος μάλιστα τόνισε: «Θα σου στείλω πληροφορίες, όταν χρειαστείς!», με την Κατερίνα να απαντά: «Θα δούμε, τώρα έχουμε καιρό μπροστά μας!».

