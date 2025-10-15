Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου είναι μία από τις πιο γνωστές παρουσίες στην ελληνική τηλεόραση και τα τελευταία χρόνια, οι φήμες περί εγκυμοσύνης την ακολουθούν έντονα, ειδικότερα αυτήν την περίοδο που διανύουμε.

Συγκεκριμένα, τα τελευταία δημοσιεύματα την θέλουν να βρίσκεται περίπου στον 4ο μήνα κύησης και πολλοί περιμένουν τη στιγμή που θα ανακοινώσει την ευτυχισμένη είδηση με δικά της λόγια. Ακόμη κι αν δεν έχει πάρει θέση, η κοινωνία του θεάματος φαίνεται να παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την προσωπική της ζωή.

Πέρα από τις εμφανίσεις στην εκπομπή της που φαίνεται η κοιλίτσα της φουσκωμένη, η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει τον τελευταίο καιρό αρκετά… πεινασμένη, μιας και δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζεται με τους τηλεθεατές τις λιγούρες της, ενώ συνέχεια δοκιμάζει τα πιάτα που ετοιμάζει ο σεφ της εκπομπής της, Πέτρος Συρίγος.

Αυτή τη φορά, η παρουσιάστρια φαίνεται πως λιγουρεύτηκε μια υγιεινή σαλάτα, με πλιγούρι, cottage cheese, αβοκάντο και ελιές, την οποία και δημοσίευσε στο Instagram της.

Η σαλάτα αυτή έχει αρκετά θρεπτικά συστατικά μιας και το πλιγούρι είναι ναι ένα ελαφρύ ζυμαρικό που απορροφά νερό και «φουσκώνει» γρήγορα, το Cottage cheese είναι ένα μαλακό, λευκό τυρί με χαμηλά λιπαρά και καλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, το αβοκάντο περιέχει υγιή λίπη (μονοακόρεστα), βιταμίνες (όπως Ε και μερικές του συμπλέγματος Β) και φυτικές ίνες ενώ οι ελιές προσφέρουν αμινοξέα, αντιοξειδωτικά συστατικά και υγιή λίπη (ελαικό οξύ).

Αυτή λοιπόν η σαλάτα είναι αρκετά ισορροπημένη και πάνω από όλα κατάλληλη για μια γυναίκα που προσέχει τη διατροφή της κατά την εγκυμοσύνη, όπως η Κατερίνα Καινούργιου.

