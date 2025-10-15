MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 15.10.2025

Maestro: Χάρις Αλεξίου is back! Η φωτογραφία από τον μαγευτικό Λογγό Παξών

Maestro
Με φόντο τα καταγάλανα νερά των Παξών, η Χάρις ποζάρει ξανά για το Maestro
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τον 4ο κύκλο ετοιμάζουν οι συντελεστές και ηθοποιοί της σειράς Maestro, όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και λίγο καιρό, με τα νέα επεισόδια να αναμένονται πιο ανατρεπτικά από ποτέ. 

Αυτές τις μέρες, το συνεργείο και το καστ βρίσκονται στους μαγευτικούς Παξούς, όπου πραγματοποιούνται τα πρώτα γυρίσματα του νέου κύκλου.

Maestro γυρίσματα
https://www.instagram.com/christopherpapakaliatis/

Διάβασε επίσης: Το μήνυμα του Χριστόφορου Παπακαλιάτη για τον νέο κύκλο του Maestro

Μάλιστα, η Χάρις Αλεξίου, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά, δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας χαμογελαστή στον Λογγό Παξών, την οποία συνόδευσε με τη λεζάντα: «Να μια όμορφη στιγμή από το γύρισμα στον Λογγό Παξών».

https://www.mad.gr/wp-admin/post.php?post=269830&action=edit

Να θυμίσουμε πως το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Κλέλια Ανδριολάτου γιόρτασε τα γενέθλιά της στους Παξούς, έχοντας στο πλευρό της τους συμπρωταγωνιστές της από το Maestro, αλλά και την οικογένεια και τους φίλους της.

Maestro: Η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράζεται τις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του 4ου κύκλου

Διάβασε επίσης: Maestro: Η Κλέλια Ανδριολάτου κάνει αποκαλύψεις για τον 4ο κύκλο

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Maestro MegaTV γυρίσματα Ελληνικές Σειρές ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

15.10.2025
Επόμενο
Η Μπέττυ Μαγγίρα υιοθετεί τη μεγαλύτερη χρωματική τάση της σεζόν σε νύχια και μαλλιά

Η Μπέττυ Μαγγίρα υιοθετεί τη μεγαλύτερη χρωματική τάση της σεζόν σε νύχια και μαλλιά

15.10.2025

Δες επίσης

«Ώρα για Ψυχαγωγία»: Η νέα εκπομπή του OPEN που θα γεμίσει τα μεσημέρια μας θετική ενέργεια
TV

«Ώρα για Ψυχαγωγία»: Η νέα εκπομπή του OPEN που θα γεμίσει τα μεσημέρια μας θετική ενέργεια

14.10.2025
Ο Βαγγελάκης από «Το Σόι Σου» μεγάλωσε! Οι πρώτες φωτογραφίες με τον γιο της Αλίνας και του Διονύση
TV

Ο Βαγγελάκης από «Το Σόι Σου» μεγάλωσε! Οι πρώτες φωτογραφίες με τον γιο της Αλίνας και του Διονύση

14.10.2025
Στο The Voice η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση που μάγεψε με τη φωνή της
TV

Στο The Voice η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση που μάγεψε με τη φωνή της

13.10.2025
Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok
TV

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

13.10.2025
«Τότε και Τώρα»: Θα πεθάνεις στο γέλιο! Η νέα σειρά του ΣΚΑΪ με Τσουβέλα, Χαραλαμπούδη και πασίγνωστους guest
TV

«Τότε και Τώρα»: Θα πεθάνεις στο γέλιο! Η νέα σειρά του ΣΚΑΪ με Τσουβέλα, Χαραλαμπούδη και πασίγνωστους guest

10.10.2025
Το viral στιγμιότυπο στην πρεμιέρα του «First Dates» που σχολιάζουν όλοι στα social media
TV

Το viral στιγμιότυπο στην πρεμιέρα του «First Dates» που σχολιάζουν όλοι στα social media

10.10.2025
Έπος στο Πρωινό! Ο νικητής του αυτοκινήτου απείλησε τον Γιώργο Λιάγκα πως θα καλέσει την αστυνομία
TV

Έπος στο Πρωινό! Ο νικητής του αυτοκινήτου απείλησε τον Γιώργο Λιάγκα πως θα καλέσει την αστυνομία

10.10.2025
1 μωρό, 2 άντρες και 100 μυστήρια – Το IQ 160 επιστρέφει πιο ανατρεπτικό από ποτέ
TV

1 μωρό, 2 άντρες και 100 μυστήρια – Το IQ 160 επιστρέφει πιο ανατρεπτικό από ποτέ

09.10.2025
Το comeback της χρονιάς! Το «Σόι σου» επιστρέφει μετά από 6 χρόνια και δες τα πρώτα πλάνα
TV

Το comeback της χρονιάς! Το «Σόι σου» επιστρέφει μετά από 6 χρόνια και δες τα πρώτα πλάνα

09.10.2025
Η guest εμφάνιση της Ματούλας Ζαμάνη στο «Παρά Πέντε» που ελάχιστοι θυμούνται
TV

Η guest εμφάνιση της Ματούλας Ζαμάνη στο «Παρά Πέντε» που ελάχιστοι θυμούνται

09.10.2025
Ράδιο Αρβύλα, Boomers και Vinylio: Η dream team του ANT1 επιστρέφει
TV

Ράδιο Αρβύλα, Boomers και Vinylio: Η dream team του ANT1 επιστρέφει

09.10.2025
Ζέτα Μακρυπούλια: Ο λόγος που καθυστερεί η 2η εκπομπή της στον ΑΝΤ1
TV

Ζέτα Μακρυπούλια: Ο λόγος που καθυστερεί η 2η εκπομπή της στον ΑΝΤ1

08.10.2025
«Στον πάγο» η ταξιδιωτική εκπομπή του Σάκη Ρουβά στην ΕΡΤ
TV

«Στον πάγο» η ταξιδιωτική εκπομπή του Σάκη Ρουβά στην ΕΡΤ

08.10.2025
Το Σόι Σου επιστρέφει στον ALPHA – Το πρώτο trailer του νέου κύκλου
TV

Το Σόι Σου επιστρέφει στον ALPHA – Το πρώτο trailer του νέου κύκλου

08.10.2025
Γιώργος Μαζωνάκης: Αγκάλιασε και τάισε το μωρό παίκτριας του The Voice
TV

Γιώργος Μαζωνάκης: Αγκάλιασε και τάισε το μωρό παίκτριας του The Voice

06.10.2025
Τατιάνα Στεφανίδου: Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν το τέλος της από τον ΣΚΑΪ
TERMS OF USE

Τατιάνα Στεφανίδου: Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν το τέλος της από τον ΣΚΑΪ

06.10.2025
Εκπομπές που άλλαξαν την Ελληνική τηλεόραση
TV

Εκπομπές που άλλαξαν την Ελληνική τηλεόραση

06.10.2025
Παιχνίδια Εκδίκησης: Πότε κάνει πρεμιέρα ο 2ος κύκλος της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Παιχνίδια Εκδίκησης: Πότε κάνει πρεμιέρα ο 2ος κύκλος της σειράς του ΑΝΤ1

04.10.2025
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ρένα Μόρφη και ο Alex Sid ντύνουν μουσικά τη σειρά του Alpha
TV

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ρένα Μόρφη και ο Alex Sid ντύνουν μουσικά τη σειρά του Alpha

03.10.2025
Να μ’ αγαπάς: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ALPHA – Όσα είδαμε
TV

Να μ’ αγαπάς: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ALPHA – Όσα είδαμε

03.10.2025
Ελληνικές σειρές που αγαπήσαμε… αλλά σήμερα θα έτρωγαν «cancel»
TV

Ελληνικές σειρές που αγαπήσαμε… αλλά σήμερα θα έτρωγαν «cancel»

03.10.2025