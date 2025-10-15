Maestro: Χάρις Αλεξίου is back! Η φωτογραφία από τον μαγευτικό Λογγό Παξών

Με φόντο τα καταγάλανα νερά των Παξών, η Χάρις ποζάρει ξανά για το Maestro

Τον 4ο κύκλο ετοιμάζουν οι συντελεστές και ηθοποιοί της σειράς Maestro, όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και λίγο καιρό, με τα νέα επεισόδια να αναμένονται πιο ανατρεπτικά από ποτέ.

Αυτές τις μέρες, το συνεργείο και το καστ βρίσκονται στους μαγευτικούς Παξούς, όπου πραγματοποιούνται τα πρώτα γυρίσματα του νέου κύκλου.

Μάλιστα, η Χάρις Αλεξίου, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά, δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας χαμογελαστή στον Λογγό Παξών, την οποία συνόδευσε με τη λεζάντα: «Να μια όμορφη στιγμή από το γύρισμα στον Λογγό Παξών».

Να θυμίσουμε πως το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Κλέλια Ανδριολάτου γιόρτασε τα γενέθλιά της στους Παξούς, έχοντας στο πλευρό της τους συμπρωταγωνιστές της από το Maestro, αλλά και την οικογένεια και τους φίλους της.

