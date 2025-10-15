MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 15.10.2025

Η Μπέττυ Μαγγίρα υιοθετεί τη μεγαλύτερη χρωματική τάση της σεζόν σε νύχια και μαλλιά

Το maroon γίνεται το απόλυτο φθινοπωρινό trend για νύχια και μαλλιά, όπως επιβεβαιώνει και η Μπέττυ Μαγγίρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το φθινόπωρο φέρνει πάντα μαζί του μια ανανέωση στην παλέτα των χρωμάτων, και φέτος, η πιο hot τάση είναι χωρίς αμφιβολία το maroon. Μια βαθιά, γοητευτική απόχρωση ανάμεσα στο βαθύ κόκκινο και το σοκολατί, που αποπνέει θηλυκότητα, πολυτέλεια και μυστήριο. Δεν είναι τυχαίο ότι κυριαρχεί τόσο στα νύχια όσο και στα μαλλιά, αναδεικνύοντας κάθε beauty look με έναν διαχρονικό, αλλά ταυτόχρονα edgy τρόπο.

Απόδειξη; Η Μπέττυ Μαγγίρα, που δεν φοβάται ποτέ να πειραματιστεί με το στιλ της, εμφανίστηκε πρόσφατα με τη νέα αυτή απόχρωση, μέσα από story που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η παρουσιάστρια υιοθέτησε το maroon τόσο στα μαλλιά όσο και στα νύχια της, προσθέτοντας μια δόση glam στην καθημερινότητά της και επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για την απόχρωση της σεζόν.

https://www.instagram.com/betty_maggira/?hl=el

Διάβασε επίσης: Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκαλύπτει τον τρόπο που διατηρεί τα μαλλιά της υγιή και λαμπεράΤα maroon hair είναι ιδανικό για όσες αναζητούν αλλαγή χωρίς υπερβολές. Συνδυάζει τη ζεστασιά του κόκκινου με τη γήινη κομψότητα του καστανού, ταιριάζει σε όλους τους τόνους επιδερμίδας και δείχνει εντυπωσιακό κάτω από το φθινοπωρινό φως. Παράλληλα, στα νύχια, η συγκεκριμένη απόχρωση λειτουργεί ως statement επιλογή, sophisticated, δυναμική και ανεπιτήδευτα σέξι.

Η επιστροφή του αποδεικνύει ότι οι κλασικές αποχρώσεις δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη μόδα, απλώς επανέρχονται με μια πιο σύγχρονη ματιά. Από glossy maroon nails μέχρι πλούσιους τόνους με βάθος στα μαλλιά, η τάση αυτή είναι η επιτομή της φθινοπωρινής κομψότητας. Και η Μπέττυ Μαγγίρα, με την αισθητική και το εκλεπτυσμένο της γούστο, μόλις το επιβεβαίωσε με τον πιο stylish τρόπο.

Διάβασε επίσης: Η Σίσσυ Χρηστίδου δοκιμάζει την skincare θεραπεία που θα κάνει την επιδερμίδα σου να ακτινοβολεί

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ ομορφιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Maestro: Χάρις Αλεξίου is back! Η φωτογραφία από τον μαγευτικό Λογγό Παξών

Maestro: Χάρις Αλεξίου is back! Η φωτογραφία από τον μαγευτικό Λογγό Παξών

15.10.2025
Επόμενο
Ο Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδή ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο cinema

Ο Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδή ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο cinema

15.10.2025

Δες επίσης

Ο Joseph Quinn και η Aimee Lou Wood πρωταγωνιστούν στη νέα καμπάνια του οίκου Versace
Fashion

Ο Joseph Quinn και η Aimee Lou Wood πρωταγωνιστούν στη νέα καμπάνια του οίκου Versace

15.10.2025
Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου
Life

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

15.10.2025
Studded nails: Το chic trend στα νύχια που δίνει χαρακτήρα στα minimal manicure
Beauty

Studded nails: Το chic trend στα νύχια που δίνει χαρακτήρα στα minimal manicure

15.10.2025
Τόνια Σωτηροπούλου: Φόρεσε το γιλέκο της με τον πιο φθινοπωρινό τρόπο
Fashion

Τόνια Σωτηροπούλου: Φόρεσε το γιλέκο της με τον πιο φθινοπωρινό τρόπο

15.10.2025
Αν έχεις μόνο ένα πουλόβερ φέτος, φρόντισε να είναι γκρι
Fashion

Αν έχεις μόνο ένα πουλόβερ φέτος, φρόντισε να είναι γκρι

15.10.2025
Beauty You Can Feel: Η πρώτη beauty εμπειρία της CATRICE στην Ελλάδα
Beauty

Beauty You Can Feel: Η πρώτη beauty εμπειρία της CATRICE στην Ελλάδα

15.10.2025
Η Loreen έρχεται στο MadWalk 2025 by Three Cents για ένα μοναδικό act
Life

Η Loreen έρχεται στο MadWalk 2025 by Three Cents για ένα μοναδικό act

15.10.2025
Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα
Life

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

15.10.2025
Όλα τα κόκκινα δεν είναι τα ίδια – Να το must-have κραγιόν για τα χείλη σου
Beauty

Όλα τα κόκκινα δεν είναι τα ίδια – Να το must-have κραγιόν για τα χείλη σου

15.10.2025
Οδηγός επιβίωσης για τον χειμώνα! Πώς να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου φυσικά
Life

Οδηγός επιβίωσης για τον χειμώνα! Πώς να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου φυσικά

15.10.2025
Minimal, preppy και statement: Τα πουλόβερ που θέλεις φέτος στη ντουλάπα σου
Fashion

Minimal, preppy και statement: Τα πουλόβερ που θέλεις φέτος στη ντουλάπα σου

15.10.2025
Jessica Alba: Η συνταγή για κεφτεδάκια με τζατζίκι που έγινε viral
Food

Jessica Alba: Η συνταγή για κεφτεδάκια με τζατζίκι που έγινε viral

14.10.2025
Get Ready With MAC For MadWalk: Επιστρέφουν τα πιο fashionable beauty parties από το Mad και τη MAC Cosmetics
Beauty

Get Ready With MAC For MadWalk: Επιστρέφουν τα πιο fashionable beauty parties από το Mad και τη MAC Cosmetics

14.10.2025
Too early ή τέλειο timing; Η Κόνι Μεταξά ξεκινάει τα Χριστούγεννα από τώρα
Life

Too early ή τέλειο timing; Η Κόνι Μεταξά ξεκινάει τα Χριστούγεννα από τώρα

14.10.2025
Πες αντίο στον πονόλαιμο! Το κόλπο που θα σου δώσει ξανά φωνή σε χρόνο dt
Life

Πες αντίο στον πονόλαιμο! Το κόλπο που θα σου δώσει ξανά φωνή σε χρόνο dt

14.10.2025
Οι φθινοπωρινές τάσεις στα νύχια που πρέπει να υιοθετήσεις σύμφωνα με τη nail artist της Dua Lipa
Beauty

Οι φθινοπωρινές τάσεις στα νύχια που πρέπει να υιοθετήσεις σύμφωνα με τη nail artist της Dua Lipa

14.10.2025
Έτσι θα υιοθετήσεις το millennial fashion trend που λατρεύει η Δέσποινα Βανδή
Fashion

Έτσι θα υιοθετήσεις το millennial fashion trend που λατρεύει η Δέσποινα Βανδή

14.10.2025
Η Κατερίνα Καινούργιου φέρνει τη νοσταλγία των 80’s στο σύγχρονο office look
Fashion

Η Κατερίνα Καινούργιου φέρνει τη νοσταλγία των 80’s στο σύγχρονο office look

14.10.2025
Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκαλύπτει τον τρόπο που διατηρεί τα μαλλιά της υγιή και λαμπερά
Beauty

Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκαλύπτει τον τρόπο που διατηρεί τα μαλλιά της υγιή και λαμπερά

14.10.2025
Τα πιο τρελά catwalk moments στην ιστορία του MadWalk
Fashion

Τα πιο τρελά catwalk moments στην ιστορία του MadWalk

14.10.2025
Toasted manicure: Η viral τάση στα νύχια που καθιέρωσε η Selena Gomez
Beauty

Toasted manicure: Η viral τάση στα νύχια που καθιέρωσε η Selena Gomez

14.10.2025