Η Μπέττυ Μαγγίρα υιοθετεί τη μεγαλύτερη χρωματική τάση της σεζόν σε νύχια και μαλλιά

Το φθινόπωρο φέρνει πάντα μαζί του μια ανανέωση στην παλέτα των χρωμάτων, και φέτος, η πιο hot τάση είναι χωρίς αμφιβολία το maroon. Μια βαθιά, γοητευτική απόχρωση ανάμεσα στο βαθύ κόκκινο και το σοκολατί, που αποπνέει θηλυκότητα, πολυτέλεια και μυστήριο. Δεν είναι τυχαίο ότι κυριαρχεί τόσο στα νύχια όσο και στα μαλλιά, αναδεικνύοντας κάθε beauty look με έναν διαχρονικό, αλλά ταυτόχρονα edgy τρόπο.

Απόδειξη; Η Μπέττυ Μαγγίρα, που δεν φοβάται ποτέ να πειραματιστεί με το στιλ της, εμφανίστηκε πρόσφατα με τη νέα αυτή απόχρωση, μέσα από story που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η παρουσιάστρια υιοθέτησε το maroon τόσο στα μαλλιά όσο και στα νύχια της, προσθέτοντας μια δόση glam στην καθημερινότητά της και επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για την απόχρωση της σεζόν.

Διάβασε επίσης: Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκαλύπτει τον τρόπο που διατηρεί τα μαλλιά της υγιή και λαμπεράΤα maroon hair είναι ιδανικό για όσες αναζητούν αλλαγή χωρίς υπερβολές. Συνδυάζει τη ζεστασιά του κόκκινου με τη γήινη κομψότητα του καστανού, ταιριάζει σε όλους τους τόνους επιδερμίδας και δείχνει εντυπωσιακό κάτω από το φθινοπωρινό φως. Παράλληλα, στα νύχια, η συγκεκριμένη απόχρωση λειτουργεί ως statement επιλογή, sophisticated, δυναμική και ανεπιτήδευτα σέξι.

Η επιστροφή του αποδεικνύει ότι οι κλασικές αποχρώσεις δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη μόδα, απλώς επανέρχονται με μια πιο σύγχρονη ματιά. Από glossy maroon nails μέχρι πλούσιους τόνους με βάθος στα μαλλιά, η τάση αυτή είναι η επιτομή της φθινοπωρινής κομψότητας. Και η Μπέττυ Μαγγίρα, με την αισθητική και το εκλεπτυσμένο της γούστο, μόλις το επιβεβαίωσε με τον πιο stylish τρόπο.

Διάβασε επίσης: Η Σίσσυ Χρηστίδου δοκιμάζει την skincare θεραπεία που θα κάνει την επιδερμίδα σου να ακτινοβολεί