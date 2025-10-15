Ο Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδή ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο cinema

Η ταινία «Καποδίστριας» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 25 Δεκεμβρίου με τον Αντώνη Μυριαγκό στον ρόλο του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας

Αναμφίβολα πρόκειται για μία από τις πιο πολυσυζητημένες ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων ετών. Η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή έχει ήδη δημιουργήσει προσδοκίες στο κοινό και στον καλλιτεχνικό χώρο πριν ακόμη φτάσει στις αίθουσες. Η ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια, ενός από τους κορυφαίους πολιτικούς και διπλωμάτες της Ευρώπης του 19ου αιώνα, αποτελούν ιστορικό υλικό τεράστιας βαρύτητας, το οποίο για πρώτη φορά μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη με τέτοια κλίμακα παραγωγής.

Η αγωνία για το αποτέλεσμα μεγαλώνει καθημερινά, καθώς το ενδιαφέρον του κοινού ενισχύεται από το γεγονός ότι ο Γιάννης Σμαραγδής επιστρέφει στον ιστορικό κινηματογράφο μετά τις επιτυχημένες βιογραφικές του προσεγγίσεις σε προσωπικότητες όπως ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και ο Νίκος Καζαντζάκης.

Ο Γιάννης Σμαραγδής επιστρέφει με την νέα του ταινία «Καποδίστριας», βασισμένη στη ζωή του σπουδαίου Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη Ιωάννη Καποδίστρια. Το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ενώ τον πρώτο κυβερνήτη του νέου ελληνικού κράτους ενσαρκώνει ο Αντώνης Μυριαγκός. Η μεγαλύτερη παραγωγή της χρονιάς θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου.

Η ταινία «Καποδίστριας» είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Όπως αναφέρει ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής: «Η Ελλάδα ευλογήθηκε με τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια. Όλη του η ζωή ήταν ένα στρατήγημα. Ένα στρατήγημα για την ανάδειξη της μέσα Ανώτερης Ελλάδας, για να μπορέσει η χώρα να σταθεί όρθια. Ο Καποδίστριας εξετέλεσε την εντολή, έριξε το σπόρο, μετά ανέβηκε το Γολγοθά του, και ακέραιος, άσπιλος και λευκοφόρος επέστρεψε στην κεντρική πηγή, στο Θείο.

Γι’ αυτό και όσο ζούσε, από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του υπηρετώντας το σχέδιο του Θεού έβαλε τα θεμέλια για την ελληνική επανάσταση και την γέννηση του νέου ελληνικού Έθνους. Όταν έλαβε την εντολή να κυβερνήσει επιτέλεσε την αποστολή του με ανιδιοτέλεια και δοτικότητα, υπηρετώντας με τιμή την ανώτερη αξία των Ελλήνων που είναι η προάσπιση της Ελλάδος και του Ελληνισμού και μας άφησε την ευθύνη για να μην χαθεί ο ευλογημένος σπόρος που έριξε…»

Η προσμονή για την ταινία «Καποδίστριας» κορυφώθηκε ακόμη περισσότερο μετά την επίσημη κυκλοφορία του trailer και της αφίσας, που δίνουν για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη οπτική στο ύφος, την αισθητική και τη δραματουργική προσέγγιση της ταινίας. Το trailer αποκαλύπτει ένα έργο με κινηματογραφική ισχύ, συναίσθημα και ιστορική ακρίβεια, ενώ η αφίσα αποπνέει τη λιτότητα και την εσωτερικότητα που χαρακτηρίζουν την προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 25 Δεκεμβρίου και όλα δείχνουν πως θα αποτελέσει πολιτιστικό γεγονός για τον ελληνικό κινηματογράφο, φέρνοντας στο προσκήνιο μία μορφή που καθόρισε την ιστορία της Ελλάδας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Καποδίστριας

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άρης Σταύρου

Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου

Μουσική: Μίνως Μάτσας

Πρωταγωνιστούν:

Καποδίστριας ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΡΙΑΓΚΟΣ

Μέτερνιχ FINBAR LYNCH

Πρωθυπουργός Σπηλιάδης ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

Κολοκοτρώνης ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ

Νικόδημος ΝΙΚΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ

Ρωξάνδρα ΗΛΕΚΤΡΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ

Τσάρος Αλέξανδρος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Άυλη Μορφή ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Μαντώ Μαυρογένους ΜΑΙΡΗ ΒΙΔΑΛΗ

Charlotte de Sor ΚΑΙΤΗ ΙΜΠΡΟΧΩΡΗ

Κουντουριώτης ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΩΝΗΣ

Μάντης Έλενος ΤΑΣΟΣ ΠΑΛΑΝΤΖΙΔΗΣ

Βοσκός ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ

Γυναίκα Βοσκού ΜΕΛΙΝΑ ΒΑΜΒΑΚΑ

Κανάρης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΙΚΑΣ

Αλέξανδρος Στούρτζα ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΟΣ

Γεώργιος Μαυρομιχάλης ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ

Κωσταντής Μαυρομιχάλης ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ

Mason SEAN JAMES SUTTON

Γεώργιος Σταύρου ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ

Charles Pictet De Rochemont ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ

Jean Gabriel Eynard NATHAN THOMAS

Βαρόνος Hager DIRK SIKORSKI

Άγγλος Πρέσβης DUNCAN SKINNER

Αλέξανδρος Υψηλάντης ΠΑΝΟΣ ΚΛΑΔΗΣ

Στρατηγός Blucher ADRIAN FRIELING

Ρώσος Πρέσβης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Τσαρίνα Ελισάβετ ΕΡΡΙΚΑ ΜΠΙΓΙΟΥ

Τσάρος Νικόλαος ΙΒΑΝ ΣΒΙΤΑΪΛΟ

Τσαρίνα Αλεξάνδρα ΕΛΕΝΑ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ

Ζαΐμης ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

25 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους από την Tanweer