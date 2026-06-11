Ποιο είναι το ανεκπλήρωτο όνειρο του Steven Spielberg;

Με μια ματιά Το ανεκπλήρωτο όνειρο του Steven Spielberg είναι να σκηνοθετήσει μια ταινία James Bond.

Ο παραγωγός Albert Broccoli αρνήθηκε δύο φορές στον Spielberg την ευκαιρία να σκηνοθετήσει ταινία 007.

Ο Spielberg προσπάθησε να σκηνοθετήσει Bond μετά τα "Jaws" και κατά τη διάρκεια του "Moonraker".

Τελικά, ο Spielberg δημιούργησε τον Indiana Jones, έναν άλλο εμβληματικό ήρωα, αντί για τον James Bond. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Steven Spielberg αποτελεί εδώ και δεκαετίες μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του παγκόσμιου κινηματογράφου, με μια καριέρα γεμάτη τεράστιες επιτυχίες, βραβεία και ταινίες που έχουν γράψει ιστορία στο box office. Παρ’ όλα αυτά, πίσω από τη λαμπερή πορεία του κρύβεται ένα κινηματογραφικό απωθημένο που ποτέ δεν έγινε πραγματικότητα: η σκηνοθεσία μιας ταινίας James Bond.

Ο ίδιος ο Spielberg αποκάλυψε ότι πάντα ονειρευόταν να βρεθεί πίσω από την κάμερα ενός 007 φιλμ, όμως ο άνθρωπος που κρατούσε για δεκαετίες τα ηνία του franchise, ο Albert «Cubby» Broccoli, δεν του έδωσε ποτέ την ευκαιρία. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, η επαφή τους έγινε σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές, με τον Broccoli να αρνείται και τις δύο προτάσεις, παρά το τεράστιο κύρος και την επιτυχία του Spielberg μετά τα «Jaws».

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Ο Steven Spielberg είχε εκφράσει την επιθυμία του ήδη από τα χρόνια μετά την επιτυχία του «Τα Σαγόνια του Καρχαρία», όταν επικοινώνησε με τον Broccoli και δήλωσε έτοιμος να αναλάβει μια ταινία James Bond. Όπως έχει αποκαλύψει, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: «όχι». Η επιθυμία του για τον 007 όμως δεν σταμάτησε εκεί. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Broccoli τον προσέγγισε για άλλο λόγο, ζητώντας τη χρήση μουσικής από την ταινία «Close Encounters of the Third Kind» στο «Moonraker». Ο Spielberg δέχτηκε, θέτοντας όμως ξανά ως όρο να του δοθεί η ευκαιρία να σκηνοθετήσει μια ταινία James Bond. Και πάλι, η απάντηση ήταν αρνητική, αφήνοντας το όνειρο ανεκπλήρωτο.

Παρά την επιμονή του, ο Spielberg δεν έμαθε ποτέ τον πραγματικό λόγο για τον οποίο δεν έγινε δεκτός στο σύμπαν του 007. Με τον καιρό, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ακόμη κι αν του γινόταν πρόταση σήμερα, πιθανότατα δεν θα την αποδεχόταν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν έχετε τα λεφτά για να με πληρώσετε».

Η ιστορία όμως δεν τελειώνει εκεί. Ο Spielberg βρήκε τελικά τη δική του εμβληματική κινηματογραφική φιγούρα μέσα από μια άλλη συνεργασία-σταθμό. Σε μια συνάντηση με τον George Lucas στη Χαβάη το 1977, η συζήτηση για τον James Bond οδήγησε σε μια ιδέα που θα άλλαζε την πορεία του κινηματογράφου: τον Indiana Jones. Έτσι, αντί για τον 007, ο Spielberg έγραψε ιστορία με έναν νέο ήρωα που έγινε εξίσου θρυλικός.

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