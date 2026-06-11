Hugh Jackman – Ridley Scott: Η συνεργασία στο «Treasure Island» που αλλάζει τα δεδομένα στις ταινίες περιπέτειας

Η νέα κινηματογραφική σύμπραξη του Hugh Jackman και του Ridley Scott φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο κλασικά έργα περιπέτειας

Με μια ματιά Ο Hugh Jackman θα υποδυθεί τον Long John Silver στο "Treasure Island".

Ο Ridley Scott θα σκηνοθετήσει τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του "Treasure Island".

Το σενάριο υπογράφει ο Jack Thorne, γνωστός από το "Adolescence".

Η νέα εκδοχή του "Treasure Island" αναμένεται να είναι κινηματογραφικά τολμηρή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένας συνδυασμός που μπορεί να τραβήξει αμέσως την προσοχή του Hollywood, αυτός είναι η συνάντηση του Hugh Jackman με τον Ridley Scott σε μια νέα κινηματογραφική υπερπαραγωγή. Και αυτή τη φορά, το project δεν είναι άλλο από το εμβληματικό «Treasure Island», τη διαχρονική ιστορία του Robert Louis Stevenson που επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς της εποχής στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Long John Silver.

Ο Hugh Jackman, ένας ηθοποιός που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στον σύγχρονο κινηματογράφο μέσα από ρόλους όπως ο Wolverine, ο P.T. Barnum, ο Van Helsing και ο Jean Valjean, ετοιμάζεται να προστεθεί σε μια ακόμα μεγάλη κινηματογραφική μεταμόρφωση. Αυτή τη φορά, μπαίνει στον κόσμο της πειρατικής περιπέτειας, αναλαμβάνοντας έναν από τους πιο εμβληματικούς αντιήρωες της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

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Ο Ridley Scott, ένας από τους πιο καταξιωμένους σκηνοθέτες του Hollywood, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του «Treasure Island». Η συνεργασία του με τον Jackman έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη βιομηχανία του κινηματογράφου, καθώς πρόκειται για δύο δημιουργούς που έχουν συνδέσει το όνομά τους με μεγάλες παραγωγές και υψηλές καλλιτεχνικές απαιτήσεις.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Jack Thorne, γνωστός από τη βραβευμένη του δουλειά στο «Adolescence», ενώ ο Ridley Scott αναλαμβάνει και την παραγωγή μέσω της Scott Free μαζί με τον Michael Pruss. Ο Thorne συμμετέχει επίσης ως executive producer, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δημιουργική ταυτότητα του project. Μέχρι στιγμής, οι λεπτομέρειες για το υπόλοιπο καστ παραμένουν άγνωστες, όμως η παραγωγή βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της κινηματογραφικής επικαιρότητας.

Το «Treasure Island» βασίζεται στο κλασικό έργο του Robert Louis Stevenson που πρωτοεκδόθηκε το 1883 και εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά μυθιστορήματα περιπέτειας όλων των εποχών. Η ιστορία του νεαρού Jim Hawkins, του πειρατικού χάρτη και του θρυλικού Long John Silver έχει εμπνεύσει αμέτρητες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές.

Η νέα εκδοχή, όμως, υπόσχεται να δώσει μια πιο σύγχρονη και κινηματογραφικά τολμηρή προσέγγιση, με τον Ridley Scott στο τιμόνι και τον Hugh Jackman σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας του. Και ήδη, πριν καν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, το project έχει καταφέρει να θεωρείται μία από τις πιο αναμενόμενες παραγωγές του Hollywood.

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